Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов

В начале лета компания Sonos, известный производитель акустики премиального уровня, представили саундбар Sonos Arc с поддержкой Dolby Atmos. Вышел он на смену зарекомендовавшему себя Playbar, но уже морально устаревшему за прошедшие 7 лет. Новинка предлагает выбор актуальных разъемов, включая HDMI, eARC или ARC. Может быть интегрирована в систему умного дома с поддержкой ассистентов Apple, Amazon и Google.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость для российского рынка составляет 80 990 рублей.

Упакован в массивную коробку с ручкой для переноски. Для исключения риска случайного открытия при переноске на боковых гранях есть механические фиксаторы. Стартовый набор включает силовой кабель, переходник с HDMI на оптический аудиовыход, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел саундбар в черном и белом вариантах исполнения. Будет возможность подобрать под интерьер комнаты.

Габариты у корпуса немаленькие. Длина 114 сантиметров. Вес 6.25 килограмма.

Большая часть корпуса представляет собой решетку. Такое исполнение связано с распределенными по всей площади 11 динамиками.

Задняя часть корпуса из белого пластика. В центре углубление с набором интерфейсов и здесь же механическая кнопка.

При размещении Sonos Arc можно выбрать между традиционным горизонтальным расположением, например, под телевизором, или зафиксировав на стену. Под фиксацию на стену выделены два винтовых отверстия.

На верхней крышке три сенсорные кнопки с белой подсветкой. На нажатия реагируют точно. У колонки отсутствует пульт управления, вместо этого предлагается взаимодействовать при помощи голоса или экрана смартфона.

Для голосового управления по корпусу колонки распределены четыре микрофона. Они будут полезны при интеграции в систему умного дома.

Софт

Важной составляющей является доступ в сеть. Выбрать можно будет между беспроводным Wi-Fi или Ethernet. Доступен HDMI ARC, позволяющий при наличии соответствующего разъема с двухсторонней связью на телевизоре связать акустику с ТВ-панелью, игровой консолью или другими устройствами без лишних проводов.Для полноценной эксплуатации потребуется загрузка приложения Sonos. При первом подключении проводится поиск колонки и ее добавление в аккаунт. Вносятся данные для беспроводного подключения в сеть.

В нем колонке можно присвоить имя и определить комнату. Здесь же соединить с дополнительными колонками или сабвуфером.

Корректируются пресеты эквалайзера. Можно выставить для Sonos Arc ограничения по максимальному уровню громкости. Усилить или уменьшить низкие и высокие частоты.

Добавляются поддерживаемые сервисы. Из актуальных для России есть Google Музыка, Spotify, Tune In. Также доступен встроенный сервис с радиостанциями от самого производителя. Можно транслировать музыку с памяти смартфона.

Тесты

Сразу отметим, что система не оснащена модулем Bluetooth. При выборе музыки со смартфона используется доступ по сети. Так исключаются возможные наводки и помехи при удалении от колонки. С телефона выбираются нужные сервисы потокового воспроизведения звука и в последующем они же запускаются. Далее сама колонка получает поток с музыкой или подкастом. Сам такой способ за время длительных тестов показал себя как надежный.

Мы также использовали ее в связке Sony PlayStation 4 Pro и телевизора. Включение консоли автоматически включало телевизор и колонку. Удобно. Звук в играх потрясающий. Есть эффект присутствия. Сбалансирован на всем частотном спектре.

За воспроизведение тут отвечают одиннадцать динамиков. Две направлены вверх (Atmos), два вбок (шелковые), остальные на тыльной панели. Под каждый излучатель выделен отдельный усилитель.

Основное же время саундбар выступал самостоятельным устройством по воспроизведению музыки с YouTube.Music и Spotify. Музыка на нем детализирована. Подходит как для современной музыки, так и классики. По низким частотам нехватки не ощущается, полноценно работает и без использования отдельного сабвуфера.

Тест звучания Sonos Arc

Заявленную поддержку голосового ассистента Google нам протестировать не удалось. На момент выхода теста присутствовали региональные ограничения для России, как результат, интегрировать ее без обхода таких ограничений не удается.

Итоги по Sonos Arc

Sonos Arc – саундбар премиального уровня, предлагающий поддержку eARC и ARC, Dolby Atmos, беспроводной и проводной варианты подключения, возможность расширения системы. Помимо этого, совместима с голосовыми помощниками Apple, Amazon и Google. Весомым плюсом является возможность самостоятельного воспроизведения контента со стриминговых сервисов. Из минусов отметим только один HDMI на корпусе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".