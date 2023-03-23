Обзор Soundcore Mini 3 Pro. Карманная колонка с ярким и живым звуком

Упакована в коробку с привлекательным оформлением, внутри которой зафиксирована на пластиковой подложке. Комплект включает USB-кабель и различную документацию.
Форма в виде цилиндра позволяет разместить ее в боковом отсеке рюкзака или держателе для питьевой бутылки.
Для удобства переноски на боковой грани есть тряпичная петля с помощью которой можно будет перехватить ее пальцем или зафиксировать на карабин.
Корпус Soundcore Mini 3 Pro защищён от влаги соответствуя требованиям класса IPX7. Можно будет брать с собой на пляж или в душ.
Для предотвращения попадания воды в разъем USB-C, он скрывается под резиновой заглушкой.
На верхней грани металлическая решетка динамика с логотипом бренда в центре. Периметр с управляемой подсветкой и набором эффектом, включая светомузыку.
Основание прорезиненное, исключая смещение при размещении на столе и вибрацию при выходе на высокие уровни громкости. Вдоль края отверстия фазоинвертора.
Владельцы устройств на iOS и Android смогут загрузить бесплатное приложение Soundcore, получив доступ к детальным настройкам. В окне управления меняется громкость, эффект подсветки и пресет эквалайзера. Включить и выключить технологию
BassUp, использующую настроенный сигнальный процессор для анализа и усиления низких
Доступен следующий набор эффектов: вечеринка, переливающийся, пульсирующий бит, лучи по кругу и свежее дыхание. Подсветку можно выключить.
Готовые пресеты эквалайзера: Soundcore Signature, голос, усиление верхних частот, сбалансированный. Отдельно создаются и сохраняются пользовательские пресеты.
При этом наличие эквалайзера с возможностью смены баланса между низкими и верхними частотами, дает возможность подбирать оптимальный пресет под тип воспроизводимого контента или жанр музыки. Например, выбрав BassUp и Soundcore Signature под танцевальные и современные композиции, а усиление верхних частот во время прослушивания рока, классики или прослушивания аудиоподкастов.
На нашей памяти это самая громкая колонка в таком компактном исполнении. При чем здесь даже на максимальном уровне громкости она не дребезжит и не шумит.
Все в порядке и со временем автономной работы. На одном заряде при среднем уровне громкости с активной подсветки работала 12 часов. Зарядить можно будет тем же кабелем и зарядкой, что и планшет со смартфоном, избавившись от необходимости брать в поездки лишние аксессуары.