Обзор Soundcore Mini 3 Pro. Карманная колонка с ярким и живым звуком

Изучаемая сегодня колонка Soundcore Mini 3 Pro по габаритам не сильно больше кофейной чашки, но при этом в таких компактных размерах инженерам удалось достичь высокий запас по громкости и насыщенного звучания. Из особенностей ее выделяются защита от влаги IPX7, многоцветная подсветка с пульсацией в такт музыке, управление через приложение для смартфона.

Soundcore Mini 3 Pro

Комплектация

Soundcore Mini 3 Pro

Упакована в коробку с привлекательным оформлением, внутри которой зафиксирована на пластиковой подложке. Комплект включает USB-кабель и различную документацию.

Soundcore Mini 3 Pro

Soundcore Mini 3 Pro обзор

Внешний вид

Это колонка, которую можно не задумываясь всегда брать с собой, поместится и в компактной дамской сумке.

Soundcore Mini 3 Pro

Форма в виде цилиндра позволяет разместить ее в боковом отсеке рюкзака или держателе для питьевой бутылки.

Soundcore Mini 3 Pro

Для удобства переноски на боковой грани есть тряпичная петля с помощью которой можно будет перехватить ее пальцем или зафиксировать на карабин.

Soundcore Mini 3 Pro

Корпус Soundcore Mini 3 Pro защищён от влаги соответствуя требованиям класса IPX7. Можно будет брать с собой на пляж или в душ.

Soundcore Mini 3 Pro

Для предотвращения попадания воды в разъем USB-C, он скрывается под резиновой заглушкой.

Soundcore Mini 3 Pro

На верхней грани металлическая решетка динамика с логотипом бренда в центре. Периметр с управляемой подсветкой и набором эффектом, включая светомузыку.

Soundcore Mini 3 Pro

Основание прорезиненное, исключая смещение при размещении на столе и вибрацию при выходе на высокие уровни громкости. Вдоль края отверстия фазоинвертора.

Soundcore Mini 3 Pro

Софт

Soundcore Mini 3 Pro

Владельцы устройств на iOS и Android смогут загрузить бесплатное приложение Soundcore, получив доступ к детальным настройкам. В окне управления меняется громкость, эффект подсветки и пресет эквалайзера. Включить и выключить технологию

Soundcore Mini 3 Pro

BassUp, использующую настроенный сигнальный процессор для анализа и усиления низких

Soundcore Mini 3 Pro

Доступен следующий набор эффектов: вечеринка, переливающийся, пульсирующий бит, лучи по кругу и свежее дыхание. Подсветку можно выключить.

Soundcore Mini 3 Pro

Готовые пресеты эквалайзера: Soundcore Signature, голос, усиление верхних частот, сбалансированный. Отдельно создаются и сохраняются пользовательские пресеты.

Soundcore Mini 3 Pro

Тесты

Для соединения используется Bluetooth 5.0. Тестирование Soundcore Mini 3 Pro вели со смартфоном Pixel 6 и планшетом iPad Pro M1, используя для просмотра сериалов «Король и Шут» и «Одни из нас». Звук на уровень лучше, чем то что выдают встроенные динамики в планшете. Это касается как качества выводимого звука, так и общей детализации.

Soundcore Mini 3 Pro

При этом наличие эквалайзера с возможностью смены баланса между низкими и верхними частотами, дает возможность подбирать оптимальный пресет под тип воспроизводимого контента или жанр музыки. Например, выбрав BassUp и Soundcore Signature под танцевальные и современные композиции, а усиление верхних частот во время прослушивания рока, классики или прослушивания аудиоподкастов.

Soundcore Mini 3 Pro

На нашей памяти это самая громкая колонка в таком компактном исполнении. При чем здесь даже на максимальном уровне громкости она не дребезжит и не шумит.

Soundcore Mini 3 Pro

Все в порядке и со временем автономной работы. На одном заряде при среднем уровне громкости с активной подсветки работала 12 часов. Зарядить можно будет тем же кабелем и зарядкой, что и планшет со смартфоном, избавившись от необходимости брать в поездки лишние аксессуары.

Тест звука Soundcore Mini 3 Pro

Воспроизведение Soundcore Mini 3 Pro в душе

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSoundcore Mini 3 Pro – карманная беспроводная колонка с живым и ярким звуком. Актуальный Bluetooth 5.0, длительное время автономной работы, защита от влаги IPX7, разъем USB-C для зарядки, приложение с эквалайзером и настройками на смартфоне, высокое качество исполнения.
Soundcore Mini 3 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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