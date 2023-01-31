Обзор SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Достойное продолжение 3D-платформера

Сегодня на консолях и ПК стартовала игра SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, ставшая продолжением Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, вышедшая в 2020 году и довольно удачно. Собственно успех неудивителен гремучая смесь из популярного мультсериала, знакомого детям и взрослым со всего мира, а также сама реализация геймплея. Все это и даже больше ждет нас в продолжении.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Сюжет

События начинаются в Бикини-Боттоме после того, как Губка Боб и его друзья встречают чародейку Кассандру, предложившую им загадать желания. И как полагается читать то, что написано мелким текстом к инструкции, прилагаемой к флакону со слезами русалки, никто читать не стал. В итоге вместо города, все постройки и самих героев раскидало по отдельным мирам, созданным на основе их желаний и воспаленной фантазии.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

В отличие от первой части управление будет идти только Губкой Бобом, Патрик будет выступать надувным спутником в ходе всей игры. Сама идея с отдельными мирами позволила заметно разнообразить внешнее исполнение и наполнение игровых локаций. Здесь их суммарно семь и в каждой из них боссом будет выступать один из друзей с затуманенным слезами разумом.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Город при этом будет развиваться и восстанавливаться по ходу приключения. В него главный герой возвращается и может взаимодействовать с жителями и вернувшимися героями. Своего рода хаб с порталами в каждый из семи миров.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Локации разработчики проработали хорошо, в SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake нет однообразия геймплея. В них будут как традиционное собирательство с выполнением основной линейки заданий, так и различные гонки и загадки. Такая смена не дает заскучать и весь сюжет проходится на одном дыхании.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Понравилась реализация боссов. Они все разные, каждый из них содержит свои уникальные фазы. Дополнительно к этому предлагается выполнить испытания, стимулирующие повторно пройти боссов, например, не получив урон, пройдя за определенное время или оставшись незамеченным.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Само прохождение сопровождается традиционными для Губки Боба шутками. Кстати, озвучка тут из оригинального мультфильма, хоть и на английском языке, но поностальгировать вполне дает. Русская локализация в виде субтитров и полностью переведенного интерфейса.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Понравилось отсутствие повторяющихся событий, зачистки однообразных вопросиков и необходимости тратить время на дополнительные квесты. Последние тут есть в небольшом количество, на общий сюжет не влияют, награждается игрок костюмами и трофеями. К слову в любой из участок миров в точках сохранения после прохождения сюжетной кампании можно вернуться, как и перепройти отдельных боссов.

Геймплей и боевка

У Губки Боба в SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake заметно расширили умения главного героя. Различные приемы и комбинации. Больше внимания теперь к паркуру, прыгать и летать нужно будет много. Это как плюс вносящий разнообразие, так и минус, связанный больше с поведением камеры. Не редко получалось так что зацеп для крюка или площадка для пинка попадалась на глаза уже во время полета в пропасть.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

По боевой системе помимо традиционного удара с замахом сачка, теперь игроку предлагается целый набор приемов. Где-то нужно будет подпрыгнуть и сделать пинок, где-то отпрыгнуть и ударить в короткий тайминг, а кого-то предварительно запузырить. Все это описывается по мере прохождения, но не все приемы хорошо запоминаются, особенно если применялись только разово после обучения, и уже потом вспомнить проблематично из-за отсутствия возможности вновь посмотреть анимацию применения отдельного приема.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Коллекционирование и предметы

Элемент собирательства тут также сохранен. Базовым предметом являются желе, которые в последующем можно будет тратить на покупку костюмов. Помимо них есть скрытые зоны в каждом из миров и дуплоны, разблокирующие уровни костюмов.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Есть как базовый набор костюмов, которые будут открываться перед переходом в новый мир, так и те, что покупаются самим игроком. Выбрать есть из чего.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake получилась достойным продолжением 3D-платформера по популярной вселенной. Все то, что могло понравиться в «Битве за Бикини-Боттоме» теперь с улучшенной графикой в семи разных мирах, разным исполнением всех доступных боссов, новыми навыками боя и паркура, завершенной историей без излишней тягомотины с рутинными задачами. Придраться можно к поведению камеры во время паркура, но к этому привыкаешь.
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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