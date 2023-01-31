Обзор SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Достойное продолжение 3D-платформера

В отличие от первой части управление будет идти только Губкой Бобом, Патрик будет выступать надувным спутником в ходе всей игры. Сама идея с отдельными мирами позволила заметно разнообразить внешнее исполнение и наполнение игровых локаций. Здесь их суммарно семь и в каждой из них боссом будет выступать один из друзей с затуманенным слезами разумом.
Город при этом будет развиваться и восстанавливаться по ходу приключения. В него главный герой возвращается и может взаимодействовать с жителями и вернувшимися героями. Своего рода хаб с порталами в каждый из семи миров.
Локации разработчики проработали хорошо, в SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake нет однообразия геймплея. В них будут как традиционное собирательство с выполнением основной линейки заданий, так и различные гонки и загадки. Такая смена не дает заскучать и весь сюжет проходится на одном дыхании.
Понравилась реализация боссов. Они все разные, каждый из них содержит свои уникальные фазы. Дополнительно к этому предлагается выполнить испытания, стимулирующие повторно пройти боссов, например, не получив урон, пройдя за определенное время или оставшись незамеченным.
Само прохождение сопровождается традиционными для Губки Боба шутками. Кстати, озвучка тут из оригинального мультфильма, хоть и на английском языке, но поностальгировать вполне дает. Русская локализация в виде субтитров и полностью переведенного интерфейса.
Понравилось отсутствие повторяющихся событий, зачистки однообразных вопросиков и необходимости тратить время на дополнительные квесты. Последние тут есть в небольшом количество, на общий сюжет не влияют, награждается игрок костюмами и трофеями. К слову в любой из участок миров в точках сохранения после прохождения сюжетной кампании можно вернуться, как и перепройти отдельных боссов.
По боевой системе помимо традиционного удара с замахом сачка, теперь игроку предлагается целый набор приемов. Где-то нужно будет подпрыгнуть и сделать пинок, где-то отпрыгнуть и ударить в короткий тайминг, а кого-то предварительно запузырить. Все это описывается по мере прохождения, но не все приемы хорошо запоминаются, особенно если применялись только разово после обучения, и уже потом вспомнить проблематично из-за отсутствия возможности вновь посмотреть анимацию применения отдельного приема.
Есть как базовый набор костюмов, которые будут открываться перед переходом в новый мир, так и те, что покупаются самим игроком. Выбрать есть из чего.