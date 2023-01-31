Обзор SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Достойное продолжение 3D-платформера

Сегодня на консолях и ПК стартовала игра SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, ставшая продолжением Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, вышедшая в 2020 году и довольно удачно. Собственно успех неудивителен гремучая смесь из популярного мультсериала, знакомого детям и взрослым со всего мира, а также сама реализация геймплея. Все это и даже больше ждет нас в продолжении.

Сюжет

События начинаются в Бикини-Боттоме после того, как Губка Боб и его друзья встречают чародейку Кассандру, предложившую им загадать желания. И как полагается читать то, что написано мелким текстом к инструкции, прилагаемой к флакону со слезами русалки, никто читать не стал. В итоге вместо города, все постройки и самих героев раскидало по отдельным мирам, созданным на основе их желаний и воспаленной фантазии.

В отличие от первой части управление будет идти только Губкой Бобом, Патрик будет выступать надувным спутником в ходе всей игры. Сама идея с отдельными мирами позволила заметно разнообразить внешнее исполнение и наполнение игровых локаций. Здесь их суммарно семь и в каждой из них боссом будет выступать один из друзей с затуманенным слезами разумом.

Город при этом будет развиваться и восстанавливаться по ходу приключения. В него главный герой возвращается и может взаимодействовать с жителями и вернувшимися героями. Своего рода хаб с порталами в каждый из семи миров.

Локации разработчики проработали хорошо, в SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake нет однообразия геймплея. В них будут как традиционное собирательство с выполнением основной линейки заданий, так и различные гонки и загадки. Такая смена не дает заскучать и весь сюжет проходится на одном дыхании.

Понравилась реализация боссов. Они все разные, каждый из них содержит свои уникальные фазы. Дополнительно к этому предлагается выполнить испытания, стимулирующие повторно пройти боссов, например, не получив урон, пройдя за определенное время или оставшись незамеченным.

Само прохождение сопровождается традиционными для Губки Боба шутками. Кстати, озвучка тут из оригинального мультфильма, хоть и на английском языке, но поностальгировать вполне дает. Русская локализация в виде субтитров и полностью переведенного интерфейса.

Геймплей и боевка

Понравилось отсутствие повторяющихся событий, зачистки однообразных вопросиков и необходимости тратить время на дополнительные квесты. Последние тут есть в небольшом количество, на общий сюжет не влияют, награждается игрок костюмами и трофеями. К слову в любой из участок миров в точках сохранения после прохождения сюжетной кампании можно вернуться, как и перепройти отдельных боссов.У Губки Боба в SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake заметно расширили умения главного героя. Различные приемы и комбинации. Больше внимания теперь к паркуру, прыгать и летать нужно будет много. Это как плюс вносящий разнообразие, так и минус, связанный больше с поведением камеры. Не редко получалось так что зацеп для крюка или площадка для пинка попадалась на глаза уже во время полета в пропасть.

По боевой системе помимо традиционного удара с замахом сачка, теперь игроку предлагается целый набор приемов. Где-то нужно будет подпрыгнуть и сделать пинок, где-то отпрыгнуть и ударить в короткий тайминг, а кого-то предварительно запузырить. Все это описывается по мере прохождения, но не все приемы хорошо запоминаются, особенно если применялись только разово после обучения, и уже потом вспомнить проблематично из-за отсутствия возможности вновь посмотреть анимацию применения отдельного приема.

Коллекционирование и предметы

Элемент собирательства тут также сохранен. Базовым предметом являются желе, которые в последующем можно будет тратить на покупку костюмов. Помимо них есть скрытые зоны в каждом из миров и дуплоны, разблокирующие уровни костюмов.

Есть как базовый набор костюмов, которые будут открываться перед переходом в новый мир, так и те, что покупаются самим игроком. Выбрать есть из чего.

Итоги

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake получилась достойным продолжением 3D-платформера по популярной вселенной. Все то, что могло понравиться в «Битве за Бикини-Боттоме» теперь с улучшенной графикой в семи разных мирах, разным исполнением всех доступных боссов, новыми навыками боя и паркура, завершенной историей без излишней тягомотины с рутинными задачами. Придраться можно к поведению камеры во время паркура, но к этому привыкаешь.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".