Обзор Starwind SRW1010. Робот-стеклоочиститель

В конце весны традиционно проводят чистку окон от накопившейся за зимний период грязи и пыльцы. Если в условиях частного дома это достаточно просто, то в условиях многоквартирных домой это не безопасно. Тестируемый сегодня робот-стеклоочиститель Starwind SRW1010 позволяет не только заметно упростить процесс чистки стекол, но и повысить саму эффективность чистки.

Starwind SRW1010

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает робот-стеклоочиститель, блок питания с питающим кабелем, страховочный трос, дополнительные салфетки из микрофибры, пульт ДУ, инструкцию и гарантийный талон.

Starwind SRW1010

Starwind SRW1010 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика. Верхняя часть белого цвета, основание черного. Отметим высокое качество сборки.

Starwind SRW1010

По центру крышки выступ, используемый для переноски устройства с места на место и фиксации на стекле. По краям вставки, повышающие удобство.

Starwind SRW1010

Тумблер питания и механическая кнопка управления, рядом гнездо питания с винтовым креплением. Выше нанесена наклейка с рекомендациями по эксплуатации.

Starwind SRW1010

На одной из боковых граней у Starwind SRW1010 зафиксирован веревочный трос с карабином. Его длина составляет 4.5 метра, необходим для безопасной эксплуатации и предотвращения падения.

Starwind SRW1010

С рабочей стороны расположено два диска, на которые в свою очередь устанавливаются салфетки из микрофибры. В комплекте есть четыре такие салфетки.

Starwind SRW1010

Для подачи питания используется адаптер с мощностью 90 Вт. Общая длина кабеля 5 метров. Достаточно будет и для витражных окон.

Starwind SRW1010

Еcть пульт ДУ с набором кнопок для выбора режима работы смены направления движения и доступа к другим ключевым функциям.

Starwind SRW1010

Тесты

Starwind SRW1010 используется для влажной или сухой очистки зеркал и стекло. Перед началом чистки нужно будет провести зарядку встроенного аккумулятора. Емкость встроенного составляет 650 мАч. Контролировать уровень заряда можно будет через светодиодный индикатор на крышке.

Starwind SRW1010

Уборка проводится только с подключенным блоком питания. Аккумулятор необходим для того, чтобы обеспечить автономную работу при обрыве питания. Это примерно 20 минут, которых будет достаточно для снятия со стекла или решения вопроса с возобновлением подачи питания. Дополнительно необходимо зафиксировать страховочный трос с карабином, например, за радиатор системы отопления.

Starwind SRW1010

Важно чтобы у убираемой поверхности была рама, эти границы используются для навигации, предотвращая падение с отвесных поверхностей. Принцип перемещения схож с напольными робот-пылесосами.

Starwind SRW1010

К поверхности зеркала или стекла присоединяется при помощи эффекта вакуума. Проблем с надежностью крепления за время проведения серий уборок замечено не было. Первоначально рекомендуется провести сухую уборку, предотвратив смешивание грязи на поверхности стекла с моющим средством. А уже после этого с помощью пульверизатора нанести средства на салфетки из микрофибры.

Starwind SRW1010

Есть несколько автоматических режимов работы с выбором направления перемещения. Также направление для движения можно выбирать вручную. Последнее использовали для очистки перегородки в ванной комнате и дверце с зеркалом у шкафа-купе.

Starwind SRW1010

Качество уборки мне понравилось. На поверхности стекол и зеркал не остается разводов. С помощью него провели генеральную уборку окон в многоквартирном доме.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorStarwind SRW1010 – робот-мойщик, позволяющий проводить чистку зеркал и стекло эффективно и безопасно. Простая эксплуатация, влажная и сухая уборка, несколько ступеней безопасности, пульт ДУ, дополнительные салфетки из микрофибры в комплекте.
Starwind SRW1010 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор Starwind SRW1010. Робот-стеклоочиститель …
Обзор Starwind SRW1010. Робот-стеклоочиститель В конце весны традиционно проводят чистку окон от накопившейся за зимний период грязи и пыльцы. Если в ус…
Xiaomi выпустила беспроводной моющий пылесос Mijia Dual-Brus…
Xiaomi выпустила беспроводной моющий пылесос Mijia Dual-BrusXiaomi расширяет ассортимент устройств для уборки дома представив новый беспроводной пылесос для мытья по…
Представлен автоматический робот-пылесос Bestrobtic PC01 для…
Представлен автоматический робот-пылесос Bestrobtic PC01 дляМытье и очистка бассейнов никогда не была приятной работой, но команда Bestrobtic создала нового доступно…
Представлен робот-пылесос Roborock Q7 Max+ с навигацией LiDA…
Представлен робот-пылесос Roborock Q7 Max+ с навигацией LiDAКомпания Roborock выпустила робот-пылесос Q7 Max+ с навигацией LiDAR и автоматической самоочисткой. Новый…
Выпущен новый робот-пылесос MIJIA 3C…
Выпущен новый робот-пылесос MIJIA 3CXiaomi представил в Китае новый доступный робот-пылесос MIJIA 3C. Робот-пылесос MIJIA 3C оснащен лазерной…
Обзор HONOR CHOICE Robot Cleaner R1. Доступный робот-пылесос…
Обзор HONOR CHOICE Robot Cleaner R1. Доступный робот-пылесосКомпания Honor начинает постепенно осваивать рынок малой бытовой техники. Их первым продуктом для российс…
Xiaomi выпустила новый робот-пылесос Smartmi Pioneer A1…
Xiaomi выпустила новый робот-пылесос Smartmi Pioneer A1Компания Xiaomi выпустила новый умный пылесос Smartmi Pioneer A1. Дизайн Smartmi Pioneer A1 необычен: на …
Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 Auto…
Представлен самоочищающийся робот-пылесос obode P8 AutoЭксперт по робототехнике obode только что объявил о выпуске P8, интеллектуального робота-пылесоса нового …
Обзор Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light MJWXCQ03DY. Легкий беспроводной пылесосОбзор Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light MJWXCQ03DY. Легкий беспроводной пылесос
Обзор Clever & Clean L-Series 707. Робот-пылесос с картой помещения и голосовым управлениемОбзор Clever & Clean L-Series 707. Робот-пылесос с картой помещения и голосовым управлением
Обзор Yeedi vac hybrid. Версия робот-пылесоса yeedi Vac Station без станции очисткиОбзор Yeedi vac hybrid. Версия робот-пылесоса yeedi Vac Station без станции очистки
Обзор HONOR CHOICE Robot Cleaner R1. Доступный робот-пылесос для сухой и влажной уборке.Обзор HONOR CHOICE Robot Cleaner R1. Доступный робот-пылесос для сухой и влажной уборке.
Обзор Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Беспроводной пылесос с УФ-лампойОбзор Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Беспроводной пылесос с УФ-лампой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor