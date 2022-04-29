Обзор Starwind SRW1010. Робот-стеклоочиститель …

По центру крышки выступ, используемый для переноски устройства с места на место и фиксации на стекле. По краям вставки, повышающие удобство.
Тумблер питания и механическая кнопка управления, рядом гнездо питания с винтовым креплением. Выше нанесена наклейка с рекомендациями по эксплуатации.
На одной из боковых граней у Starwind SRW1010 зафиксирован веревочный трос с карабином. Его длина составляет 4.5 метра, необходим для безопасной эксплуатации и предотвращения падения.
С рабочей стороны расположено два диска, на которые в свою очередь устанавливаются салфетки из микрофибры. В комплекте есть четыре такие салфетки.
Для подачи питания используется адаптер с мощностью 90 Вт. Общая длина кабеля 5 метров. Достаточно будет и для витражных окон.
Еcть пульт ДУ с набором кнопок для выбора режима работы смены направления движения и доступа к другим ключевым функциям.
Уборка проводится только с подключенным блоком питания. Аккумулятор необходим для того, чтобы обеспечить автономную работу при обрыве питания. Это примерно 20 минут, которых будет достаточно для снятия со стекла или решения вопроса с возобновлением подачи питания. Дополнительно необходимо зафиксировать страховочный трос с карабином, например, за радиатор системы отопления.
Важно чтобы у убираемой поверхности была рама, эти границы используются для навигации, предотвращая падение с отвесных поверхностей. Принцип перемещения схож с напольными робот-пылесосами.
К поверхности зеркала или стекла присоединяется при помощи эффекта вакуума. Проблем с надежностью крепления за время проведения серий уборок замечено не было. Первоначально рекомендуется провести сухую уборку, предотвратив смешивание грязи на поверхности стекла с моющим средством. А уже после этого с помощью пульверизатора нанести средства на салфетки из микрофибры.
Есть несколько автоматических режимов работы с выбором направления перемещения. Также направление для движения можно выбирать вручную. Последнее использовали для очистки перегородки в ванной комнате и дверце с зеркалом у шкафа-купе.
Качество уборки мне понравилось. На поверхности стекол и зеркал не остается разводов. С помощью него провели генеральную уборку окон в многоквартирном доме.