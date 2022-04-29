Обзор Starwind SRW1010. Робот-стеклоочиститель …

В конце весны традиционно проводят чистку окон от накопившейся за зимний период грязи и пыльцы. Если в условиях частного дома это достаточно просто, то в условиях многоквартирных домой это не безопасно. Тестируемый сегодня робот-стеклоочиститель Starwind SRW1010 позволяет не только заметно упростить процесс чистки стекол, но и повысить саму эффективность чистки.

Комплектация

Упакован в коробку с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает робот-стеклоочиститель, блок питания с питающим кабелем, страховочный трос, дополнительные салфетки из микрофибры, пульт ДУ, инструкцию и гарантийный талон.

Starwind SRW1010 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика. Верхняя часть белого цвета, основание черного. Отметим высокое качество сборки.

По центру крышки выступ, используемый для переноски устройства с места на место и фиксации на стекле. По краям вставки, повышающие удобство.

Тумблер питания и механическая кнопка управления, рядом гнездо питания с винтовым креплением. Выше нанесена наклейка с рекомендациями по эксплуатации.

На одной из боковых граней у Starwind SRW1010 зафиксирован веревочный трос с карабином. Его длина составляет 4.5 метра, необходим для безопасной эксплуатации и предотвращения падения.

С рабочей стороны расположено два диска, на которые в свою очередь устанавливаются салфетки из микрофибры. В комплекте есть четыре такие салфетки.

Для подачи питания используется адаптер с мощностью 90 Вт. Общая длина кабеля 5 метров. Достаточно будет и для витражных окон.

Еcть пульт ДУ с набором кнопок для выбора режима работы смены направления движения и доступа к другим ключевым функциям.

Тесты

Starwind SRW1010 используется для влажной или сухой очистки зеркал и стекло. Перед началом чистки нужно будет провести зарядку встроенного аккумулятора. Емкость встроенного составляет 650 мАч. Контролировать уровень заряда можно будет через светодиодный индикатор на крышке.

Уборка проводится только с подключенным блоком питания. Аккумулятор необходим для того, чтобы обеспечить автономную работу при обрыве питания. Это примерно 20 минут, которых будет достаточно для снятия со стекла или решения вопроса с возобновлением подачи питания. Дополнительно необходимо зафиксировать страховочный трос с карабином, например, за радиатор системы отопления.

Важно чтобы у убираемой поверхности была рама, эти границы используются для навигации, предотвращая падение с отвесных поверхностей. Принцип перемещения схож с напольными робот-пылесосами.

К поверхности зеркала или стекла присоединяется при помощи эффекта вакуума. Проблем с надежностью крепления за время проведения серий уборок замечено не было. Первоначально рекомендуется провести сухую уборку, предотвратив смешивание грязи на поверхности стекла с моющим средством. А уже после этого с помощью пульверизатора нанести средства на салфетки из микрофибры.

Есть несколько автоматических режимов работы с выбором направления перемещения. Также направление для движения можно выбирать вручную. Последнее использовали для очистки перегородки в ванной комнате и дверце с зеркалом у шкафа-купе.

Итоги

Качество уборки мне понравилось. На поверхности стекол и зеркал не остается разводов. С помощью него провели генеральную уборку окон в многоквартирном доме.Starwind SRW1010 – робот-мойщик, позволяющий проводить чистку зеркал и стекло эффективно и безопасно. Простая эксплуатация, влажная и сухая уборка, несколько ступеней безопасности, пульт ДУ, дополнительные салфетки из микрофибры в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".