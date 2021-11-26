Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1

В центре внимания сегодня паровой пылесос Starwind SSV9550, поддерживающий разные типы уборок. Это универсальное устройство, которое работает как обычный пылесос, как паровая швабра и пароочиститель. Умеет очищать гладкие напольные покрытия из разных материалов и воздействовать на труднодоступные участки с помощью пара.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 11300 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает основной блок с контейнером, напольную насадку, рамку, дополнительную салфетку из микрофибры, насадки для пароочистителя, ручку и инструкцию на русском языке.

Starwind SSV9550 обзор

Внешний вид

Основной блок выполнен из пластика цилиндрической формы. Общий выдержанный вид дополняют вставки синего цвета.

В корпус интегрирована ручка с кнопкой подачи пара. Так можно будет использовать его в отдельности от телескопической ручки и напольной насадки. Актуально в тех сценариях, когда уборка идет не полового покрытия.

На боковой грани рядом с ручкой кнопка включения. Она расположена под защитной прорезиненной крышкой.

Корпус разборный состоит из нескольких элементов. Это блок с мотором, емкость для жидкости и контейнер для сбора сухих загрязнений.

Есть возможность использовать блок с емкостью для воды в отдельности от части с дефлектором и контейнером для сбора пыли.

На боковой его части расположено сопло на который ставится одна из комплектных насадок, используемых для очистки паром.

Контейнер из сбора пыли также разбирается. Он в свою очередь состоит из двух фильтров и крышки. Для удаления накопившейся пыли его нужно будет предварительно снять.

С обратной стороны корпуса Starwind SSV9550 расположен выступ, позволяющий удобно и надежно запарковать пылесос на время хранения, как в подвешенном состоянии на крючок, так и прислонив к стене.

На сторону пользователя выведена сенсорная панель управления, с помощью которой можно подавать пар и контролировать индикатор подачи пара.

Комплектуется пылесос удлинительной трубкой с ручкой. Для дополнительной устойчивости она фиксируется с помощью винта.

Элементы управления есть и в ручке этой удлинительной трубы. Каждый из возможных способов сборки и эксплуатации содержит свой набор элементов управления.

Есть напольная насадка. По краям ее находятся педали для снятия насадки с салфеткой из микрофибры.

Для удобного перемещения по полу установлено два роликовых колесика. С корпусом соединяются при помощи гибкой муфты с поддержкой наклона и поворотов.

Тесты

Питание идет через кабель с евровилкой. На обратной части воздушного дефлектора есть крючки для его намотки.Пылесос изначально покупатель получает в разобранном виде. Сборка проходит самостоятельно и с учетом разнообразия возможных вариантов эксплуатации, рекомендуем ознакомиться с комплектной инструкцией, особенно если ранее не было опыта работы с паровыми пылесосами.

Для уборки и протирки пола собирается в полном наборе. Это ручка и напольная насадка с салфеткой из микрофибры. С помощью Starwind SSV9550 можно совместить сухую и влажную уборку. Подходит для паркета, плитки, ламината и других типов поверхности. Подача пара позволяет эффективно убирать засохшие и въевшиеся загрязнения. Выдает парогенератор до 30 граммов в минуту. Общая мощность 1800 Вт. Мощность всасывания составляет 120 Вт.

Также можно будет убрать телескопическую ручку и убирать без нее. Например, очистив мебель или стены из плитки. Если не требуется сбор сухой пыли блок с парогенератором может быть отделен. Его будет проще переносить и в такой минимальной сборке он достает даже до трудноступных участков.

Итоги

У него есть несколько насадок для парогенератора. Это плоская щеточка, скребок и удлинённой трубкой, на которую и ставятся эти насадки. С помощью него мы очистители поверхность варочной панели и духового шкафа, убрав пригоревшие жировые пятна. Почистили кафель и участки в швах между плиткой. Для одежды тоже можно, но менее удобно и эффективно в сравнение с напольным парогенератором.Starwind SSV9550 – недорогой паровой пылесос, выступающий универсальным помощником и эффективно решающий вопрос очистки влагостойких покрытий. Встроенный набор насадок и модульная конструкция позволяют убирать поверхности на кухне, санузле и ванной комнате. Из минусов отметим отсутствие гибкого шланга в комплекте под использование в режиме парогенератора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".