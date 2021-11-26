Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1

Средняя стоимость составляет 11300 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
В корпус интегрирована ручка с кнопкой подачи пара. Так можно будет использовать его в отдельности от телескопической ручки и напольной насадки. Актуально в тех сценариях, когда уборка идет не полового покрытия.
На боковой грани рядом с ручкой кнопка включения. Она расположена под защитной прорезиненной крышкой.
Корпус разборный состоит из нескольких элементов. Это блок с мотором, емкость для жидкости и контейнер для сбора сухих загрязнений.
Есть возможность использовать блок с емкостью для воды в отдельности от части с дефлектором и контейнером для сбора пыли.
На боковой его части расположено сопло на который ставится одна из комплектных насадок, используемых для очистки паром.
Контейнер из сбора пыли также разбирается. Он в свою очередь состоит из двух фильтров и крышки. Для удаления накопившейся пыли его нужно будет предварительно снять.
С обратной стороны корпуса Starwind SSV9550 расположен выступ, позволяющий удобно и надежно запарковать пылесос на время хранения, как в подвешенном состоянии на крючок, так и прислонив к стене.
На сторону пользователя выведена сенсорная панель управления, с помощью которой можно подавать пар и контролировать индикатор подачи пара.
Комплектуется пылесос удлинительной трубкой с ручкой. Для дополнительной устойчивости она фиксируется с помощью винта.
Элементы управления есть и в ручке этой удлинительной трубы. Каждый из возможных способов сборки и эксплуатации содержит свой набор элементов управления.
Есть напольная насадка. По краям ее находятся педали для снятия насадки с салфеткой из микрофибры.
Для удобного перемещения по полу установлено два роликовых колесика. С корпусом соединяются при помощи гибкой муфты с поддержкой наклона и поворотов.
Питание идет через кабель с евровилкой. На обратной части воздушного дефлектора есть крючки для его намотки.
Для уборки и протирки пола собирается в полном наборе. Это ручка и напольная насадка с салфеткой из микрофибры. С помощью Starwind SSV9550 можно совместить сухую и влажную уборку. Подходит для паркета, плитки, ламината и других типов поверхности. Подача пара позволяет эффективно убирать засохшие и въевшиеся загрязнения. Выдает парогенератор до 30 граммов в минуту. Общая мощность 1800 Вт. Мощность всасывания составляет 120 Вт.
Также можно будет убрать телескопическую ручку и убирать без нее. Например, очистив мебель или стены из плитки. Если не требуется сбор сухой пыли блок с парогенератором может быть отделен. Его будет проще переносить и в такой минимальной сборке он достает даже до трудноступных участков.
У него есть несколько насадок для парогенератора. Это плоская щеточка, скребок и удлинённой трубкой, на которую и ставятся эти насадки. С помощью него мы очистители поверхность варочной панели и духового шкафа, убрав пригоревшие жировые пятна. Почистили кафель и участки в швах между плиткой. Для одежды тоже можно, но менее удобно и эффективно в сравнение с напольным парогенератором.