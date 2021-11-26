Обзор Starwind SSV9550. Паровой пылесос 3-в-1

В центре внимания сегодня паровой пылесос Starwind SSV9550, поддерживающий разные типы уборок. Это универсальное устройство, которое работает как обычный пылесос, как паровая швабра и пароочиститель. Умеет очищать гладкие напольные покрытия из разных материалов и воздействовать на труднодоступные участки с помощью пара.

Starwind SSV9550

Средняя стоимость составляет 11300 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает основной блок с контейнером, напольную насадку, рамку, дополнительную салфетку из микрофибры, насадки для пароочистителя, ручку и инструкцию на русском языке.

Starwind SSV9550

Starwind SSV9550 обзор

Внешний вид

Основной блок выполнен из пластика цилиндрической формы. Общий выдержанный вид дополняют вставки синего цвета.

Starwind SSV9550

В корпус интегрирована ручка с кнопкой подачи пара. Так можно будет использовать его в отдельности от телескопической ручки и напольной насадки. Актуально в тех сценариях, когда уборка идет не полового покрытия.

Starwind SSV9550

На боковой грани рядом с ручкой кнопка включения. Она расположена под защитной прорезиненной крышкой.

Starwind SSV9550

Корпус разборный состоит из нескольких элементов. Это блок с мотором, емкость для жидкости и контейнер для сбора сухих загрязнений.

Starwind SSV9550

Есть возможность использовать блок с емкостью для воды в отдельности от части с дефлектором и контейнером для сбора пыли.

Starwind SSV9550

На боковой его части расположено сопло на который ставится одна из комплектных насадок, используемых для очистки паром.

Starwind SSV9550

Контейнер из сбора пыли также разбирается. Он в свою очередь состоит из двух фильтров и крышки. Для удаления накопившейся пыли его нужно будет предварительно снять.

Starwind SSV9550

С обратной стороны корпуса Starwind SSV9550 расположен выступ, позволяющий удобно и надежно запарковать пылесос на время хранения, как в подвешенном состоянии на крючок, так и прислонив к стене.

Starwind SSV9550

На сторону пользователя выведена сенсорная панель управления, с помощью которой можно подавать пар и контролировать индикатор подачи пара.

Starwind SSV9550

Комплектуется пылесос удлинительной трубкой с ручкой. Для дополнительной устойчивости она фиксируется с помощью винта.

Starwind SSV9550

Элементы управления есть и в ручке этой удлинительной трубы. Каждый из возможных способов сборки и эксплуатации содержит свой набор элементов управления.

Starwind SSV9550

Есть напольная насадка. По краям ее находятся педали для снятия насадки с салфеткой из микрофибры.

Starwind SSV9550

Для удобного перемещения по полу установлено два роликовых колесика. С корпусом соединяются при помощи гибкой муфты с поддержкой наклона и поворотов.

Starwind SSV9550

Питание идет через кабель с евровилкой. На обратной части воздушного дефлектора есть крючки для его намотки.

Тесты

Пылесос изначально покупатель получает в разобранном виде. Сборка проходит самостоятельно и с учетом разнообразия возможных вариантов эксплуатации, рекомендуем ознакомиться с комплектной инструкцией, особенно если ранее не было опыта работы с паровыми пылесосами.

Starwind SSV9550

Для уборки и протирки пола собирается в полном наборе. Это ручка и напольная насадка с салфеткой из микрофибры. С помощью Starwind SSV9550 можно совместить сухую и влажную уборку. Подходит для паркета, плитки, ламината и других типов поверхности. Подача пара позволяет эффективно убирать засохшие и въевшиеся загрязнения. Выдает парогенератор до 30 граммов в минуту. Общая мощность 1800 Вт. Мощность всасывания составляет 120 Вт.

Starwind SSV9550

Также можно будет убрать телескопическую ручку и убирать без нее. Например, очистив мебель или стены из плитки. Если не требуется сбор сухой пыли блок с парогенератором может быть отделен. Его будет проще переносить и в такой минимальной сборке он достает даже до трудноступных участков.

Starwind SSV9550

У него есть несколько насадок для парогенератора. Это плоская щеточка, скребок и удлинённой трубкой, на которую и ставятся эти насадки. С помощью него мы очистители поверхность варочной панели и духового шкафа, убрав пригоревшие жировые пятна. Почистили кафель и участки в швах между плиткой. Для одежды тоже можно, но менее удобно и эффективно в сравнение с напольным парогенератором.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorStarwind SSV9550 – недорогой паровой пылесос, выступающий универсальным помощником и эффективно решающий вопрос очистки влагостойких покрытий. Встроенный набор насадок и модульная конструкция позволяют убирать поверхности на кухне, санузле и ванной комнате. Из минусов отметим отсутствие гибкого шланга в комплекте под использование в режиме парогенератора.
Starwind SSV9550 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Starwind SSV9550
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