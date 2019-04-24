Обзор SteelSeries Rival 105. Удобная и практичная мышка в духе KANA

Вслед за недорогими наушниками SteelSeries Arctis RAW , продемонстрировавшими отличное качество звука, работы микрофона и эргономики, мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации SteelSeries Rival 105. В этой новинке используется оптический сенсор PixArt S3059-SS и форма популярной в свое время KANA.

SteelSeries Rival 105 обзор

Средняя стоимость составляет 2940 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает манипулятор упакованным в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает только документацию.

Внешний вид

Как и говорили выше, в SteelSeries Rival 105 за основу взята KANA, в проектировании которой участвовали геймеры, предложив баланс размера и характеристик.

Форма корпуса округлая, симметричная, но за исключением расположения дополнительных клавиш. Две из них будут недоступны для левшей.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Левая и правая кнопки переходят в спинку без видимых границ. Нажимаются с небольшим усилием, ход средний. Используются переключатели OMRON с заявленным ресурсом службы в 20 миллионов кликов.

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Поведение подсветки можно будет привязать к активному профилю или выбрав один из эффектов в панели управления.

Дополнительно подсвечивается периметр колесика прокрутки. Само колесико с небольшими по высоте насечками. Есть внятные тактильные позиции при прокрутке.

Позади колесика кнопка переключения чувствительности. На левой грани традиционный набор из кнопок ВПЕРЕД и НАЗАД, находятся они в углублении.

Ход у них ровный, нажимаются бесшумно. Хорошо определяются слепым методом.

Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на отсутствии прорезиненных накладок, как справа, так и слева.

Кабель подключения у SteelSeries Rival 105 выходит по центру корпуса, его место выхода без дополнительного уплотнения. Тканевая оплетка отсутствует. Длина 1.8 метра.

На основании три тефлоновые ножки, расположенные по периметру. Здесь же наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Софт

Мышка поддерживает управление при помощи центра SteelSeries Engine 3. Список оборудования выводится в главном окне, отсюда же можно выбрать готовый профиль.

Настройки можно сохранить в облаке и упростить в последующем процесс переустановки или запуска на другой машине. Поддерживаются модули.

Настройки мышки собраны на одном экране. Тут можно выставить действие для кнопок, выбрав готовые или задав собственные.

Изменить цвет подсветки и ее эффект. Цвет меняется только синхронно для колесика и спинки. Выставляется два уровня чувствительности с быстрым переключением между ними. Меняются параметры ускорения/замедления, сглаживание углов и частота опроса сенсора.

Доступен подробный редактор макросов с изменением временного интервала между нажатиями. Записанные ранее макросы редактируются.

Тесты

Тестирование SteelSeries Rival 105 мы проводили на коврике с мягким тканевым покрытием. Скольжение контролируемо. Форма корпуса удобная, несколько типов хвата. Вес легкий, составляет он тут 80 граммов. Балансировка проведена хорошо. Кнопки и колесико прокрутки работают без нареканий и проблем, люфт отсутствует.

Используется сенсор PixArt S3059-SS с максимальным уровнем чувствительности в 4000 DPI, минимальная 250 DPI. Меняется он этим же шагом, две отметки с быстрым переключением между ними. Акселерация и сглаживание присутствуют только на верхних отметках чувствительности.

Итоги по SteelSeries Rival 105

SteelSeries Rival 105 станет отличным выбором при поиске недорогой игровой мышки. Выпуском этой модели компания закрыла окно, которое оставалось после снятия с производства KANA. Программное обеспечение, выверенная эргономика, поддержка программного обеспечения и две зоны с подсветкой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".