Обзор SteelSeries Arctis RAW. Наушники с хорошим звуком и выверенной эргономикой

2019-04-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Arctis RAW; [376]
Тестируемая сегодня игровая гарнитура SteelSeries Arctis RAW не может похвастать наличием настраиваемой RGB-подсветки и звуковой картой в комплекте, но разве это главные атрибуты наушников? Она является самой доступной в этой линейке, предлагая характерные для этой серии удобную форму исполнения, хорошее звучание и чувствительный микрофон.

SteelSeries Arctis RAW

Рекомендованная стоимость составляет 4990 рублей.

SteelSeries Arctis RAW обзор

Комплектация

Комплект включает кабель-удлинитель, съемную ножку микрофона, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с общей информацией по гарнитуре на английском языке и техническим характеристикам. Внутри зафиксирована на пластиковой подложке.

SteelSeries Arctis RAW

Внешний вид

Ранее мы уже тестировали SteelSeries Arctis 3, SteelSeries Arctis 5 и SteelSeries Arctis Pro USB. Изучаемые наушники унаследовали характерный дизайн этой линейки.

SteelSeries Arctis RAW

В оформлении преобладает черный цвет. Внешний вид строгий и аскетичный, что позволяет рассматривать ее под разновозрастную аудиторию.

SteelSeries Arctis RAW

Овальные чашки с нанесенной в нижней зоне логотипом производителя. Чашки зафиксированы подвижно, обеспечивая оптимальный прижим к ушам.

SteelSeries Arctis RAW

SteelSeries Arctis RAW получила амбушюры, обтянутые пористой тканью. Она приятна тактильно и не создает проблем с запотеванием при эксплуатации в теплом помещении.

SteelSeries Arctis RAW

На нижней грани левой чашки находится регулятор громкости и разъем для подключения съемного микрофона. Есть механический переключатель микрофона.

SteelSeries Arctis RAW

С этой же чашки выходит кабель подключения, выполненный с прорезиненной оплеткой, на конце 4-пиновый коннектор.

SteelSeries Arctis RAW

Длину кабеля можно будет увеличить, воспользовавшись тем, что идет в комплекте. Он также идет с раздельным каналом для микрофона и динамиков.

SteelSeries Arctis RAW

В итоге наушниками будет удобно пользоваться и на улице в паре со смартфоном/планшетом, и дома, подключившись к тыльной стороне корпуса.

SteelSeries Arctis RAW

Оголовье у SteelSeries Arctis RAW широкое, выполнено из пластика, как и направляющие, увеличивающие его длину. Стоит быть аккуратным.

SteelSeries Arctis RAW

Микрофон в виде гибкой ножки с капсюлем. Можно при необходимости изменять расположение или отключать полностью.

SteelSeries Arctis RAW

Визуально наушники производят приятное впечатление. Огрехов в качестве исполнения и используемых материалах нет.

SteelSeries Arctis RAW

Тесты

SteelSeries Arctis RAW

В плане эргономики они нам понравились. Легкая конструкция, отсутствие давление на голову, приятные и мягкие амбушюры. При поворотах головы не мешаются. За счет ткани снижается уровень запотевания при длительных сессиях. Из отличий от старших версий отметим отсутствие поворота чашек относительно точки крепления.

SteelSeries Arctis RAW

На звуковом оснащении экономить не стали. Используются зарекомендовавшие себя 40мм динамики. Хорошо отрабатываются низкие частоты, но и явного перекоса в них тут нет. Подойдут наушники не только для динамичных игр, но и прослушивания музыки, а также просмотр фильмов. В свободное время от игр и работы за монитором, можно будет подключить SteelSeries Arctis RAW к смартфону или игровой консоли.

SteelSeries Arctis RAW

Наушники не поддерживают настройку с помощью программного обеспечения, все эти задачи переносятся на источник сигнала. Тестирование микрофона мы проводили с заводскими настройками. Качество передачи голоса хорошее.

SteelSeries Arctis RAW тест микрофона

Итоги по SteelSeries Arctis RAW

SteelSeries Arctis RAW можно рекомендовать тем, кто не готов переплачивать за дополнительные решения, такие как подсветка, беспроводное подключение и виртуальный объемный звук. Но при этом ставит повышенные требования к эргономике, звучанию и микрофону. Сбоев и проблем во время работы замечено не было. Не устроить в этих наушниках могут пластиковые направляющие в оголовье.

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