Обзор SteelSeries Rival 110. Недорогая игровая мышка

Не так давно мы проводили тестирование игровых мышек SteelSeries Sensei 310 и SteelSeries Rival 310, построенных с новым оптическим сенсором, обеспечивающем точность 1:1. Сегодня в центре внимания еще одна новинка SteelSeries Rival 110, ставшая дальнейшим развитием недорогой Rival 100. Эта модель является самой младшей в линейке сезона 2018 года этого производителя.

SteelSeries Rival 110 обзор

На момент публикации средняя стоимость этой мышки составляет 3490 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Компактная коробка, оформленная в фирменных цветах компании. На коробке красуется отметка по чувствительности 7200CPI и настраиваемой подсветки.

Внешний вид

Комплект включает набор технической документации.SteelSeries Rival 110 выполнена в симметричном корпусе, унаследовавшем черты предшественника. В сравнении со старшими моделями по оформлению она ближе к серии Sensei, за исключением двух кнопок на правой грани.

Выполнен манипулятор в корпусе из черного пластика. Основная площадь поверхности с матовой текстурой. Внешние блоки не подвержены загрязнению следами пальцев.

Справа и слева вставки с текстурным рисунком. Сцепление с пальцами нельзя назвать идеальным. Качество сборки хорошее.

Слева две дополнительные кнопки, окрашенные в серый цвет, как и кнопка переключения чувствительности позади колесика прокрутки.

Основные кнопки с высоким ресурсом службы. Нажимаются с небольшим усилием, шум умеренный.

Колесико прокрутки с рельефом в виде продольных линий. Позиции при прокручивании четкие. Боковые зоны колесика подсвечивается.

Также подсвечивается логотип производителя. Цвет можно настраивать при помощи программного обеспечения.

По центру кабель подключения, приподнятый над основной рабочей плоскостью. Кабель устойчив к излому и запутыванию. Длина 1.8 метра.

Софт

Снизу у SteelSeries Rival 110 три тефлоновые ножки. Предусмотрена возможность замены. Здесь же окошко сенсора и наклейка с техническими данными. В этой модели установлен сенсор TrueMove 1, являющийся совместной доработкой Pixart.Поддерживается управление при помощи центра управления SteelSeries Engine 3. Мышка определяется автоматически, проводится обновление прошивки. На главной странице отображается список подключенных устройств с быстрым выбором профилей настроек.

При переходе на экран настройки манипулятора отображается список доступных к настройкам кнопок. Выбирается готовый пресет комбинаций или самостоятельно созданные макросы.

Выставляются два уровня чувствительности. Ускорение и замедление. Сглаживание углов и частота опроса сенсора. Высота отрыва не меняется.

Цвет подсветки и сценарии динамической смены цвета с дополнительными опциями настроек интерфейса.

Доступен редактор макросов с последующем редактированием после записи. Из ограничений отсутствует запись движения курсора.

Тесты

Итоги по SteelSeries Rival 110

SteelSeries Rival 110 мы эксплуатировали на нескольких ковриках, включая, как модели конкурентов, так и решения от этого производителя. Форма мышки удобная, в руке лежит удобно, времени на адаптацию не требуется. Форма корпуса подходит под разные типы хвата.Вес хорошо сбалансирован. Обеспечиваются предсказуемые движения. Скользит без затруднений. Кнопки с достаточной тактильной отдачей, не люфтят.Как и в старших моделях точность 1:1 обеспечивается только в ограниченном диапазоне чувствительности, при выходе за отметку в 3800CPI, появляются расхождения при движениях курсора. На высоком уровне отмечено наличие дрожание.SteelSeries Rival 110 – хороший вариант недорогой игровой мышки. Несмотря на невысокую стоимость предлагается эргономичный корпус, предсказуемый сенсор, высокий ресурс службы, настраиваемая подсветка, поддержка программного обеспечения. Не устроить может дрожание курсора на высоких уровнях CPI.