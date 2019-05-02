Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором

2019-05-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Rival 300S; [153]
Не так давно компания SteelSeries обновила популярную игровую мышку SteelSeries Rival 300, обзор которой у нас уже выходил на сайте, пополнив серию моделью SteelSeries Rival 300S с оптическим сенсором TrueMove1. Средняя ее стоимость составляет 4170 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Rival 300S

Продажи на российском рынке уже стартовали.

SteelSeries Rival 300S обзор

Комплектация

Покупатель получает SteelSeries Rival 300S в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. В комплекте есть инструкция с рекомендацией по загрузке программного обеспечения.

SteelSeries Rival 300S

Внешний вид

Внешний вид корпуса ожидаемо позаимствован с оригинальной 300-й. Корпус из черного пластика с софт-тач покрытием.

SteelSeries Rival 300S

Форма корпуса SteelSeries Rival 300S рассчитана на правшей, это касается и расположения корпуса, и общей эргономики.

SteelSeries Rival 300S

Справа и слева пластиковые вставки с рисунком в виде круглых выступов, улучшающих сцепление. Есть пара дополнительных кнопок в районе большого пальца.

SteelSeries Rival 300S

На тыльной части вставка с названием линейки RIVAL. Выше подсвечиваемый логотип производителя.

SteelSeries Rival 300S

В этом манипуляторе применена настраиваемая RGB-подсветка с эффектами и возможностью синхронизации с остальными компонентами.

SteelSeries Rival 300S

Вместе с логотипом подсвечиваются боковые зоны колесика. Само колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками и резиновой накладкой.

SteelSeries Rival 300S

Позади него кнопка переключения чувствительности сенсора. Её расположение потребует изменение хвата при нажатии.

SteelSeries Rival 300S

На основании SteelSeries Rival 300S четыре тефлоновые ножки, обеспечивающие хорошее скольжение на разных типах покрытий. По центру наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

SteelSeries Rival 300S

Место выхода кабеля приподнято и дополнительно защищено от перегиба и излома. Защитную тканевую оплетку использовать не стали.

SteelSeries Rival 300S

Претензий к качеству сборки и используемым материалам нет. Общие габариты составляют 140 х 70 х 43 мм при весе в 98 граммов.

SteelSeries Rival 300S

Софт

SteelSeries Rival 300S поддерживает управление при помощи программного центра Engine 3. Поддерживаются дополнительные приложения и возможность активации при запуске определенных приложений и игр. Настройки могут быть сохранены в облаке.

SteelSeries Rival 300S

Выводится список кнопок с выбором действия из предустановленного списка или набор макросов. Правее задается два уровня чувствительности, ускорение/замедление, сглаживание углов и частота опроса сенсора.

SteelSeries Rival 300S

Доступен подробный редактор макросов с изменением интервала между нажатиями клавиш.

SteelSeries Rival 300S

Задается общий цвет подсветки для двух элементов с выбором эффекта и его корректировки. Поведение подсветки можно будет привязать к активному профилю для его упрощенной идентификации в дальнейшем.

SteelSeries Rival 300S

Тесты SteelSeries Rival 300S

SteelSeries Rival 300S

SteelSeries Rival 300S использовалась нами в ходе тестов на твердом и мягком коврике. Используемый тут сенсор TrueMove 1 продемонстрировал высокую точность и отсутствие акселерации на широком диапазоне DPI. Мышка отлично подходит под сетевые шутеры, требующие быстрого и точного прицеливания. Максимальный уровень чувствительности 7200 DPI.

SteelSeries Rival 300S

Используются переключатели OMRON с высоким ресурсом службы. Ход у кнопок короткий, нажимаются с небольшим усилием. Мышка легкая, удобно лежит в руке. Отсутствует усталость при длительных игровых сессиях. Внешние поверхности приятны тактильно.

SteelSeries Rival 300S

Итоги по SteelSeries Rival 300S

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Rival 300S – добротная и хорошо сбалансированная игровая мышка с точным оптическим сенсором. Эргономичная форма, легкий вес, качественная сборка, поддержка программного обеспечения, высокий ресурс службы, настраиваемая подсветка.
SteelSeries Rival 300S получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсоромОбзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором
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