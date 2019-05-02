Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором

Не так давно компания SteelSeries обновила популярную игровую мышку SteelSeries Rival 300 , обзор которой у нас уже выходил на сайте, пополнив серию моделью SteelSeries Rival 300S с оптическим сенсором TrueMove1. Средняя ее стоимость составляет 4170 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Rival 300S обзор

Продажи на российском рынке уже стартовали.

Комплектация

Покупатель получает SteelSeries Rival 300S в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. В комплекте есть инструкция с рекомендацией по загрузке программного обеспечения.

Внешний вид

Внешний вид корпуса ожидаемо позаимствован с оригинальной 300-й. Корпус из черного пластика с софт-тач покрытием.

Форма корпуса SteelSeries Rival 300S рассчитана на правшей, это касается и расположения корпуса, и общей эргономики.

Справа и слева пластиковые вставки с рисунком в виде круглых выступов, улучшающих сцепление. Есть пара дополнительных кнопок в районе большого пальца.

На тыльной части вставка с названием линейки RIVAL. Выше подсвечиваемый логотип производителя.

В этом манипуляторе применена настраиваемая RGB-подсветка с эффектами и возможностью синхронизации с остальными компонентами.

Вместе с логотипом подсвечиваются боковые зоны колесика. Само колесико прокрутки с внятными тактильными отсечками и резиновой накладкой.

Позади него кнопка переключения чувствительности сенсора. Её расположение потребует изменение хвата при нажатии.

На основании SteelSeries Rival 300S четыре тефлоновые ножки, обеспечивающие хорошее скольжение на разных типах покрытий. По центру наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Место выхода кабеля приподнято и дополнительно защищено от перегиба и излома. Защитную тканевую оплетку использовать не стали.

Претензий к качеству сборки и используемым материалам нет. Общие габариты составляют 140 х 70 х 43 мм при весе в 98 граммов.

Софт

SteelSeries Rival 300S поддерживает управление при помощи программного центра Engine 3. Поддерживаются дополнительные приложения и возможность активации при запуске определенных приложений и игр. Настройки могут быть сохранены в облаке.

Выводится список кнопок с выбором действия из предустановленного списка или набор макросов. Правее задается два уровня чувствительности, ускорение/замедление, сглаживание углов и частота опроса сенсора.

Доступен подробный редактор макросов с изменением интервала между нажатиями клавиш.

Задается общий цвет подсветки для двух элементов с выбором эффекта и его корректировки. Поведение подсветки можно будет привязать к активному профилю для его упрощенной идентификации в дальнейшем.

Тесты SteelSeries Rival 300S

SteelSeries Rival 300S использовалась нами в ходе тестов на твердом и мягком коврике. Используемый тут сенсор TrueMove 1 продемонстрировал высокую точность и отсутствие акселерации на широком диапазоне DPI. Мышка отлично подходит под сетевые шутеры, требующие быстрого и точного прицеливания. Максимальный уровень чувствительности 7200 DPI.

Используются переключатели OMRON с высоким ресурсом службы. Ход у кнопок короткий, нажимаются с небольшим усилием. Мышка легкая, удобно лежит в руке. Отсутствует усталость при длительных игровых сессиях. Внешние поверхности приятны тактильно.

Итоги по SteelSeries Rival 300S

SteelSeries Rival 300S – добротная и хорошо сбалансированная игровая мышка с точным оптическим сенсором. Эргономичная форма, легкий вес, качественная сборка, поддержка программного обеспечения, высокий ресурс службы, настраиваемая подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".