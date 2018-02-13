Обзор SteelSeries Rival 310. Игровая мышка с самым точным оптическим сенсором

Тестируемая сегодня игровая мышка SteelSeries Rival 310 была анонсирована в конце лета прошлого года. Особенностью этого манипулятора стал инновационный оптический сенсор, созданный совместными усилиями инженеров PixArt и SteelSeries. Он может похвастаться действительно честным точным распознаванием движения 1 к 1, имеет сверхнизкое время отклика и поддерживает разрешение до 12000 CPI. И это не все её технологические преймущества и особенности, обо всем мы поговорим подробнее далее, поделившись длительным опытом эксплуатации этого манипулятора.

SteelSeries Rival 310 обзор

К моменту публикации она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется SteelSeries Rival 310 в коробке со стильным оформлением, в углу которой красуется отметка, о том, что это лучшая игровая мышка среди доступных. С обратной стороны приведены описаны основные технические характеристики.

Внешний вид

Внутри коробки мышка зафиксирована в вспененной подложке. Комплектация включает набор технической документации.SteelSeries остается верной традиции, сохраняя узнаваемый дизайн серии. Напомним, что мышки Rival выполняются в ассиметричном корпусе и рассчитаны только на правшей.

С этой серией мы уже знакомились на примере SteelSeries Rival 100, SteelSeries Rival 300 и SteelSeries Rival 700. Тестируемая сегодня SteelSeries Rival 310 получила матовое покрытие корпуса, улучшилось сцепление с рукой.

Отсутствуют проблемы с запотеванием и загрязнением следами пальцев. На спинке появились выраженные линии в месте перехода в боковые грани.

На тыльной стороне красуется логотип производителя с RGB-подсветкой. Также подсвечивается боковая зона колесика.

Цвета настраиваются при помощи программного обеспечения. По умолчанию запускается режим плавной смены цветов. Выглядит привлекательно, плюс дает возможность пользователю придать своей мышке уникальности.

Пара основных клавиш у SteelSeries Rival 310 отделены от основного корпуса. Используются качественные переключатели Omron с внятным тактильным откликом и средним уровнем шума.

Колесико прокрутки с резиновым протектором. Позади него выступающая кнопка переключения уровня чувствительности.

Две дополнительные клавиши расположены на левой грани. Увеличенная площадь упрощает использование этих клавиш в играх и рабочих приложениях.

Справа и слева накладки из силикона с текстурным рисунком. Производитель отдельно отмечает устойчивость этих зон к истиранию.

На нижней поверхности три массивные тефлоновые ножки. Эти ножки можно заменить в будущем, для упрощения замены предусмотрены отдельные зацепы. По центру окошко сенсора, логотип производителя и наклейка с техническими данными.

Подключается мышка при помощи кабеля без тканевой оплетки, на конце позолоченный коннектор и рекомендация по загрузке программного обеспечения. Место выхода кабеля приподнято относительно рабочей плоскости и дополнительно усилено.

Софт

SteelSeries Rival 310 поддерживает управление при помощи общего центра управления SteelSeries Engine 3. При первом подключении проводится актуализация версии программного обеспечения. При наличии ранних настроек можно будет выбрать готовую конфигурацию.

Поддерживаются учетные записи, после авторизации пользователь сможет хранить настройки в облаке. Из интересного, с момента последнего теста периферии SteelSeries, появились готовые настройки для популярных приложений и игр.

В окне управления мышкой приводятся все доступные для неё настройки. Предлагается выбрать действия для кнопок и колеса прокрутки. Поддерживаются макросы с детальной корректировкой сценариев.

Задается два уровня чувствительности с быстрым переключением между ними в дальнейшем. Выбирается ускорение, сглаживание углов, меняется частота опросов.

Отдельная вкладка для настройки двух зон подсветки. Доступны готовые эффекты: ровный, смена цветов, дыхание, триггер и режим выключенной подсветки.

Тесты

Тестирование SteelSeries Rival 310 мы проводили в паре с ковриком SteelSeries QcK+. Эргономичный корпус не требует времени на адаптацию. Мышка поддерживает разные типы хвата. Отдельно отметим силиконовые накладки по краям, приятные тактильные и обеспечивающие надежный хват. Вес мышки хорошо отбалансирован. Клавиши и колесико прокрутки отзывчивые.

Итоги по SteelSeries Rival 310

В этой мышке используется оптический сенсор SteelSeries TrueMove 3. В отличие от Pixart PMW 3360, который был взят за основу, обеспечивается абсолютно точная работа сенсора в диапазоне разрешений от 100 до 3500 CPI. Точность действительно улучшилась. Отсутствуют проблемы с акселерацией и дрожанием сенсора.Мышка подойдет под динамичные шутеры, MOBA, MMO и другие жанры. Она продемонстрировала молниеносную реакцию, точный контроль и предсказуемое поведение.SteelSeries Rival 310 удачно дополнила известную серию игровых манипуляторов, предложив пользователям точный оптический сенсор, эргономичный корпус, детальные настройки, сбалансированный и легкий вес, использование качественных материалов, встроенную память, настраиваемую подсветку. высокий ресурс службы и детальные настройки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".