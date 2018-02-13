Обзор SteelSeries Rival 310. Игровая мышка с самым точным оптическим сенсором

2018-02-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Rival 310; [180]
Тестируемая сегодня игровая мышка SteelSeries Rival 310 была анонсирована в конце лета прошлого года. Особенностью этого манипулятора стал инновационный оптический сенсор, созданный совместными усилиями инженеров PixArt и SteelSeries. Он может похвастаться действительно честным точным распознаванием движения 1 к 1, имеет сверхнизкое время отклика и поддерживает разрешение до 12000 CPI. И это не все её технологические преймущества и особенности, обо всем мы поговорим подробнее далее, поделившись длительным опытом эксплуатации этого манипулятора.

SteelSeries Rival 310

К моменту публикации она уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Rival 310 обзор

Комплектация

Поставляется SteelSeries Rival 310 в коробке со стильным оформлением, в углу которой красуется отметка, о том, что это лучшая игровая мышка среди доступных. С обратной стороны приведены описаны основные технические характеристики.

SteelSeries Rival 310

Внутри коробки мышка зафиксирована в вспененной подложке. Комплектация включает набор технической документации.

Внешний вид

SteelSeries остается верной традиции, сохраняя узнаваемый дизайн серии. Напомним, что мышки Rival выполняются в ассиметричном корпусе и рассчитаны только на правшей.

SteelSeries Rival 310

С этой серией мы уже знакомились на примере SteelSeries Rival 100, SteelSeries Rival 300 и SteelSeries Rival 700. Тестируемая сегодня SteelSeries Rival 310 получила матовое покрытие корпуса, улучшилось сцепление с рукой.

SteelSeries Rival 310

Отсутствуют проблемы с запотеванием и загрязнением следами пальцев. На спинке появились выраженные линии в месте перехода в боковые грани.

SteelSeries Rival 310

На тыльной стороне красуется логотип производителя с RGB-подсветкой. Также подсвечивается боковая зона колесика.

SteelSeries Rival 310

Цвета настраиваются при помощи программного обеспечения. По умолчанию запускается режим плавной смены цветов. Выглядит привлекательно, плюс дает возможность пользователю придать своей мышке уникальности.

SteelSeries Rival 310

Пара основных клавиш у SteelSeries Rival 310 отделены от основного корпуса. Используются качественные переключатели Omron с внятным тактильным откликом и средним уровнем шума.

SteelSeries Rival 310

Колесико прокрутки с резиновым протектором. Позади него выступающая кнопка переключения уровня чувствительности.

SteelSeries Rival 310

Две дополнительные клавиши расположены на левой грани. Увеличенная площадь упрощает использование этих клавиш в играх и рабочих приложениях.

SteelSeries Rival 310

Справа и слева накладки из силикона с текстурным рисунком. Производитель отдельно отмечает устойчивость этих зон к истиранию.

SteelSeries Rival 310

На нижней поверхности три массивные тефлоновые ножки. Эти ножки можно заменить в будущем, для упрощения замены предусмотрены отдельные зацепы. По центру окошко сенсора, логотип производителя и наклейка с техническими данными.

SteelSeries Rival 310

Подключается мышка при помощи кабеля без тканевой оплетки, на конце позолоченный коннектор и рекомендация по загрузке программного обеспечения. Место выхода кабеля приподнято относительно рабочей плоскости и дополнительно усилено.

SteelSeries Rival 310

Софт

SteelSeries Rival 310 поддерживает управление при помощи общего центра управления SteelSeries Engine 3. При первом подключении проводится актуализация версии программного обеспечения. При наличии ранних настроек можно будет выбрать готовую конфигурацию.

SteelSeries Rival 310

Поддерживаются учетные записи, после авторизации пользователь сможет хранить настройки в облаке. Из интересного, с момента последнего теста периферии SteelSeries, появились готовые настройки для популярных приложений и игр.

SteelSeries Rival 310

В окне управления мышкой приводятся все доступные для неё настройки. Предлагается выбрать действия для кнопок и колеса прокрутки. Поддерживаются макросы с детальной корректировкой сценариев.

SteelSeries Rival 310

Задается два уровня чувствительности с быстрым переключением между ними в дальнейшем. Выбирается ускорение, сглаживание углов, меняется частота опросов.

SteelSeries Rival 310

Отдельная вкладка для настройки двух зон подсветки. Доступны готовые эффекты: ровный, смена цветов, дыхание, триггер и режим выключенной подсветки.

SteelSeries Rival 310

Тесты

Тестирование SteelSeries Rival 310 мы проводили в паре с ковриком SteelSeries QcK+. Эргономичный корпус не требует времени на адаптацию. Мышка поддерживает разные типы хвата. Отдельно отметим силиконовые накладки по краям, приятные тактильные и обеспечивающие надежный хват. Вес мышки хорошо отбалансирован. Клавиши и колесико прокрутки отзывчивые.

SteelSeries Rival 310

В этой мышке используется оптический сенсор SteelSeries TrueMove 3. В отличие от Pixart PMW 3360, который был взят за основу, обеспечивается абсолютно точная работа сенсора в диапазоне разрешений от 100 до 3500 CPI. Точность действительно улучшилась. Отсутствуют проблемы с акселерацией и дрожанием сенсора.

Мышка подойдет под динамичные шутеры, MOBA, MMO и другие жанры. Она продемонстрировала молниеносную реакцию, точный контроль и предсказуемое поведение.

Итоги по SteelSeries Rival 310

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Rival 310 удачно дополнила известную серию игровых манипуляторов, предложив пользователям точный оптический сенсор, эргономичный корпус, детальные настройки, сбалансированный и легкий вес, использование качественных материалов, встроенную память, настраиваемую подсветку. высокий ресурс службы и детальные настройки.
SteelSeries Rival 310 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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