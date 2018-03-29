Обзор SteelSeries Rival 600 Лучшая мышка под FPS-игры?

С момента выхода флагманской мышки SteelSeries Rival 700 прошло уже достаточно время для выпуска обновления, но перед этим шагом компания выпускает предфлагманскую версию SteelSeries Rival 600 реализовав в ней сразу ряд интересных инженерных решений, среди которых съемные панели и кабель, восемь съемных грузиков и сенсор TrueMove 3. Заявка сделана серьезная, новый манипулятор сможет составить весомую конкуренцию старшим новинкам конкурентов.

SteelSeries Rival 600 обзор

К моменту публикации она уже начала появляться в российских магазинах с рекомендованным ценником в 6990 рублей.

Комплектация

В комплекте с мышкой покупатель получает пенал с восемью сменными грузиками, кабель подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Поставляется в аккуратной коробке с эффектным оформлением. Приведены изображения манипулятора и основные его преймущества. Внутри мышка зафиксирована на жесткой подложке.SteelSeries Rival 600, как и старшая модель, получила съемные боковые панели. Правая и левая панель скрывают по четыре посадочных места под металлические грузики.

В зависимости от компоновки грузиками, можно менять не только общий вес, но и балансировку корпуса. Для удобного хранения предусмотрен компактный пенал.

Диапазон регулировки от 98 граммов до 128 граммов. Фиксируются панели при помощи магнитного замка.

Большая часть площади внешней поверхности мышки с софт-тач покрытием. Выбор в пользу этого материала спорен, с одной стороны он приятен тактильно, но с другой подвержен загрязнению следами пальцев и стиранию при длительной эксплуатации.

Часть вставок из серого матового пластика, пространство между которыми заполнено полупрозрачными зонами с подсветкой. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на спинке и боковая зона колесика.

Это многозонная система, которая предлагает тонкие инструменты по настройке и кастомизации. Сама подсветка удачно дополняет общую концепцию дизайна этого манипулятора.

В SteelSeries Rival 600 реализован съемный кабель, его можно будет заменить в дальнейшем при неосторожном обращении. Используется классический microUSB разъем. Провод без дополнительной тканевой защиты.

Для основных кнопок заявлен высокий ресурс службы в 60 миллионов кликов. Кнопки с хорошей тактильной отдачей.

Между ними зафиксировано колесико с прорезиненной накладкой. Прокрутка с ощутимыми позициями. Позади колесика выступающая дополнительная кнопка.

Справа и слева резиновые накладки, обеспечивающие надежное сцепление в руках. В зоне под большой палец три кнопки.

Форма мышки ассиметричная, подойдет она только под правшей. Оптимизирована под все типы хвата.

Софт

На нижней поверхности несколько тефлоновых ножек, окошко сенсора и датчик приближения. В этой модели предусмотрена возможность смены.SteelSeries Rival 600 поддерживает управление с помощью центра Engine 3. Программа поддерживает библиотеку расширений, профили и возможность хранения настроек в облаке. После того как манипулятор будет определен, проводится сверка версии программного обеспечения.

В главном окне пользователю доступна настройка клавиш с возможностью выбор пресета готовых действий или собственных макросов.

Выбирается два уровня чувствительности, высота отрыва, ускорение и замедление, сглаживание углов и частота опроса центра.

Во вкладке управления подсветкой можно задать ручные эффекты в восьми зонах.

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