Обзор SteelSeries Rival 600 Лучшая мышка под FPS-игры?

С момента выхода флагманской мышки SteelSeries Rival 700 прошло уже достаточно время для выпуска обновления, но перед этим шагом компания выпускает предфлагманскую версию SteelSeries Rival 600 реализовав в ней сразу ряд интересных инженерных решений, среди которых съемные панели и кабель, восемь съемных грузиков и сенсор TrueMove 3. Заявка сделана серьезная, новый манипулятор сможет составить весомую конкуренцию старшим новинкам конкурентов.
В руке мышка лежит удобно. Кнопки расположены с учетом быстрого доступа без необходимости смены хвата. Предлагаются хорошие возможности по балансировке и изменению общего веса. Поверхность приятна тактильно, но быстро собирает следы пальцев.
Кнопки отзывчивые и предсказуемые по поведению. В паре с программным обеспечением, позволяет распределить часто используемые комбинации в играх. За хранение и обработку данных в этой мышке отвечает 32-битный ARM-процессор.
SteelSeries Rival 600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации она уже начала появляться в российских магазинах с рекомендованным ценником в 6990 рублей.
SteelSeries Rival 600 обзор
КомплектацияВ комплекте с мышкой покупатель получает пенал с восемью сменными грузиками, кабель подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.
Поставляется в аккуратной коробке с эффектным оформлением. Приведены изображения манипулятора и основные его преймущества. Внутри мышка зафиксирована на жесткой подложке.
Внешний видSteelSeries Rival 600, как и старшая модель, получила съемные боковые панели. Правая и левая панель скрывают по четыре посадочных места под металлические грузики.
В зависимости от компоновки грузиками, можно менять не только общий вес, но и балансировку корпуса. Для удобного хранения предусмотрен компактный пенал.
Диапазон регулировки от 98 граммов до 128 граммов. Фиксируются панели при помощи магнитного замка.
Большая часть площади внешней поверхности мышки с софт-тач покрытием. Выбор в пользу этого материала спорен, с одной стороны он приятен тактильно, но с другой подвержен загрязнению следами пальцев и стиранию при длительной эксплуатации.
Часть вставок из серого матового пластика, пространство между которыми заполнено полупрозрачными зонами с подсветкой. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на спинке и боковая зона колесика.
Это многозонная система, которая предлагает тонкие инструменты по настройке и кастомизации. Сама подсветка удачно дополняет общую концепцию дизайна этого манипулятора.
В SteelSeries Rival 600 реализован съемный кабель, его можно будет заменить в дальнейшем при неосторожном обращении. Используется классический microUSB разъем. Провод без дополнительной тканевой защиты.
Для основных кнопок заявлен высокий ресурс службы в 60 миллионов кликов. Кнопки с хорошей тактильной отдачей.
Между ними зафиксировано колесико с прорезиненной накладкой. Прокрутка с ощутимыми позициями. Позади колесика выступающая дополнительная кнопка.
Справа и слева резиновые накладки, обеспечивающие надежное сцепление в руках. В зоне под большой палец три кнопки.
Форма мышки ассиметричная, подойдет она только под правшей. Оптимизирована под все типы хвата.
На нижней поверхности несколько тефлоновых ножек, окошко сенсора и датчик приближения. В этой модели предусмотрена возможность смены.
СофтSteelSeries Rival 600 поддерживает управление с помощью центра Engine 3. Программа поддерживает библиотеку расширений, профили и возможность хранения настроек в облаке. После того как манипулятор будет определен, проводится сверка версии программного обеспечения.
В главном окне пользователю доступна настройка клавиш с возможностью выбор пресета готовых действий или собственных макросов.
Выбирается два уровня чувствительности, высота отрыва, ускорение и замедление, сглаживание углов и частота опроса центра.
Во вкладке управления подсветкой можно задать ручные эффекты в восьми зонах.
ТестыВ SteelSeries Rival 600 используется оптический сенсор TrueMove 3, который мы уже рассматривали в обзорах SteelSeries Sensei 310 и SteelSeries Rival 310. Но в этой мышке он дополнен датчиком приближения, отвечающем за определение высоты отрывы от поверхности. Как результат подъем мышки над ковриком не вызывает видимого смещения курсора. Эта опция позволяет её рассматривать как лучшее решение под современные FPS-игры. Проблем на разных типах поверхности в её работе замечено не было.
В руке мышка лежит удобно. Кнопки расположены с учетом быстрого доступа без необходимости смены хвата. Предлагаются хорошие возможности по балансировке и изменению общего веса. Поверхность приятна тактильно, но быстро собирает следы пальцев.
Кнопки отзывчивые и предсказуемые по поведению. В паре с программным обеспечением, позволяет распределить часто используемые комбинации в играх. За хранение и обработку данных в этой мышке отвечает 32-битный ARM-процессор.
Итоги по SteelSeries Rival 600SteelSeries Rival 600 можно смело отнести категории лучших манипуляторов под любителей динамичных сетевых баталий. Компания сделала заметный шаг вперед предложив точный оптический сенсор, детальные возможности настройки с дополнительными кнопками, многоцветную подсветку, высокий ресурс службы и съемный кабель-менеджмент. Не устроить в этом манипуляторе могут кабель без тканевой оплетки и маркая поверхность кнопок, а также спинки.
SteelSeries Rival 600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".