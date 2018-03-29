Обзор SteelSeries Rival 600 Лучшая мышка под FPS-игры?

2018-03-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Rival 600; [202]
С момента выхода флагманской мышки SteelSeries Rival 700 прошло уже достаточно время для выпуска обновления, но перед этим шагом компания выпускает предфлагманскую версию SteelSeries Rival 600 реализовав в ней сразу ряд интересных инженерных решений, среди которых съемные панели и кабель, восемь съемных грузиков и сенсор TrueMove 3. Заявка сделана серьезная, новый манипулятор сможет составить весомую конкуренцию старшим новинкам конкурентов.

SteelSeries Rival 600

К моменту публикации она уже начала появляться в российских магазинах с рекомендованным ценником в 6990 рублей.

SteelSeries Rival 600 обзор

Комплектация

В комплекте с мышкой покупатель получает пенал с восемью сменными грузиками, кабель подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

SteelSeries Rival 600

Поставляется в аккуратной коробке с эффектным оформлением. Приведены изображения манипулятора и основные его преймущества. Внутри мышка зафиксирована на жесткой подложке.

Внешний вид

SteelSeries Rival 600, как и старшая модель, получила съемные боковые панели. Правая и левая панель скрывают по четыре посадочных места под металлические грузики.

SteelSeries Rival 600

В зависимости от компоновки грузиками, можно менять не только общий вес, но и балансировку корпуса. Для удобного хранения предусмотрен компактный пенал.

SteelSeries Rival 600

Диапазон регулировки от 98 граммов до 128 граммов. Фиксируются панели при помощи магнитного замка.

SteelSeries Rival 600

Большая часть площади внешней поверхности мышки с софт-тач покрытием. Выбор в пользу этого материала спорен, с одной стороны он приятен тактильно, но с другой подвержен загрязнению следами пальцев и стиранию при длительной эксплуатации.

SteelSeries Rival 600

Часть вставок из серого матового пластика, пространство между которыми заполнено полупрозрачными зонами с подсветкой. Дополнительно подсвечивается логотип производителя на спинке и боковая зона колесика.

SteelSeries Rival 600

Это многозонная система, которая предлагает тонкие инструменты по настройке и кастомизации. Сама подсветка удачно дополняет общую концепцию дизайна этого манипулятора.

SteelSeries Rival 600

В SteelSeries Rival 600 реализован съемный кабель, его можно будет заменить в дальнейшем при неосторожном обращении. Используется классический microUSB разъем. Провод без дополнительной тканевой защиты.

SteelSeries Rival 600

Для основных кнопок заявлен высокий ресурс службы в 60 миллионов кликов. Кнопки с хорошей тактильной отдачей.

SteelSeries Rival 600

Между ними зафиксировано колесико с прорезиненной накладкой. Прокрутка с ощутимыми позициями. Позади колесика выступающая дополнительная кнопка.

SteelSeries Rival 600

Справа и слева резиновые накладки, обеспечивающие надежное сцепление в руках. В зоне под большой палец три кнопки.

SteelSeries Rival 600

Форма мышки ассиметричная, подойдет она только под правшей. Оптимизирована под все типы хвата.

SteelSeries Rival 600

На нижней поверхности несколько тефлоновых ножек, окошко сенсора и датчик приближения. В этой модели предусмотрена возможность смены.

Софт

SteelSeries Rival 600 поддерживает управление с помощью центра Engine 3. Программа поддерживает библиотеку расширений, профили и возможность хранения настроек в облаке. После того как манипулятор будет определен, проводится сверка версии программного обеспечения.

SteelSeries Rival 600

В главном окне пользователю доступна настройка клавиш с возможностью выбор пресета готовых действий или собственных макросов.

SteelSeries Rival 600

SteelSeries Rival 600

Выбирается два уровня чувствительности, высота отрыва, ускорение и замедление, сглаживание углов и частота опроса центра.

SteelSeries Rival 600

Во вкладке управления подсветкой можно задать ручные эффекты в восьми зонах.

SteelSeries Rival 600

Тесты

В SteelSeries Rival 600 используется оптический сенсор TrueMove 3, который мы уже рассматривали в обзорах SteelSeries Sensei 310 и SteelSeries Rival 310. Но в этой мышке он дополнен датчиком приближения, отвечающем за определение высоты отрывы от поверхности. Как результат подъем мышки над ковриком не вызывает видимого смещения курсора. Эта опция позволяет её рассматривать как лучшее решение под современные FPS-игры. Проблем на разных типах поверхности в её работе замечено не было.

В руке мышка лежит удобно. Кнопки расположены с учетом быстрого доступа без необходимости смены хвата. Предлагаются хорошие возможности по балансировке и изменению общего веса. Поверхность приятна тактильно, но быстро собирает следы пальцев.

Кнопки отзывчивые и предсказуемые по поведению. В паре с программным обеспечением, позволяет распределить часто используемые комбинации в играх. За хранение и обработку данных в этой мышке отвечает 32-битный ARM-процессор.

Итоги по SteelSeries Rival 600

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Rival 600 можно смело отнести категории лучших манипуляторов под любителей динамичных сетевых баталий. Компания сделала заметный шаг вперед предложив точный оптический сенсор, детальные возможности настройки с дополнительными кнопками, многоцветную подсветку, высокий ресурс службы и съемный кабель-менеджмент. Не устроить в этом манипуляторе могут кабель без тканевой оплетки и маркая поверхность кнопок, а также спинки.
SteelSeries Rival 600 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SteelSeries Rival 600 Лучшая мышка под FPS-игры?Обзор SteelSeries Rival 600 Лучшая мышка под FPS-игры?
Обзор ACV GX3000. Full HD видеорегистратор с GPSОбзор ACV GX3000. Full HD видеорегистратор с GPS
Обзор Microlab T970BT. Бюджетная беспроводная гарнитура Обзор Microlab T970BT. Бюджетная беспроводная гарнитура
Обзор Jinga Joy. Недорогой LTE смартфон с экраном 18:9Обзор Jinga Joy. Недорогой LTE смартфон с экраном 18:9
Обзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователейОбзор Microlab T967BT. Беспроводные наушники для современных пользователей
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming L...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming LРынок игровых ноутбуков постепенно развивается и все больше производителей, которые ранее не смотрели в э...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, пома...
Обзор Bitcoin Mining Simulator. Ух, помаВ последнее время я стал получать массу удовольствия от кликеров, особенно от хороших, так как там можно ...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit H...
Предварительный обзор Xiaomi Dual-Unit HКомпания Xiaomi продолжает удивлять нас своими крутыми новинками. Например, вот совсем недавно была анонс...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаров...
Обзор DevGame Tycoon 2. Полное разочаровРазработчики мобильных проектов постоянно стараются создать что-то интересное и нестандартное, чтобы прив...
Предварительный обзор Сorsair Hydro Seri...
Предварительный обзор Сorsair Hydro SeriВ последнее время системы водяного охлаждения стали более доступными и пользователи уже выбирают не между...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апока...
Обзор Far Cry 5. Сектанты готовы к апокаСюжетная линия Рассказывать все детали сюжета я, конечно же, не стану. Это не круто, когда ты ч...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. Кру...
Предварительный обзор ZTE Nubia V18. КруКомпания ZTE когда-то была очень крутым производителем мобильных телефонов, который мог спокойно уделать ...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Я...
Обзор Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. ЯСейчас буквально каждый второй обзорщик пишет, что он является ярым фанатом серии, следил за её развитием...
Предварительный обзор Meizu E3. Шикарная...
Предварительный обзор Meizu E3. ШикарнаяИнформации о мобильном телефоне Meizu E3 в сети было предостаточно еще до официального анонса, но тогда н...
Предварительный обзор Logitech G513. Нов...
Предварительный обзор Logitech G513. НовИгровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, нек...
Предварительный обзор Smach Z Pro. Порта...
Предварительный обзор Smach Z Pro. ПортаИграть на современном смартфоне в игры можно, железо позволяет, но сенсорный экран сильно сковывает польз...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильны...
Обзор Shadowgun Legends. Лучший мобильныТолковых шутеров на современном мобильном рынке практически нет. Есть парочка неплохи поделок, но они «ра...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor