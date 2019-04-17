Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игр

Долгое время считалось, что беспроводная периферия подходит только под использование в офисах и в паре с рабочим ПК. Это утверждение ошибочно, как пример тестируемая сегодня SteelSeries Rival 650 Wireless, относящаяся к топовому сегменту. За ее основу взята, ранее изученная нами, SteelSeries Rival 600 с системой грузиков и точным оптическим сенсором TrueMove3+.

SteelSeries Rival 650 Wireless обзор

Средняя стоимость составляет 8990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением манипулятора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает бокс с восемью грузиками, переходник с microUSB на USB, кабель microUSB, беспроводной адаптер, руководство пользователя.

Внешний вид

SteelSeries Rival 650 Wireless повторяет форму проводной версии Rival 600. Как и ранее обе боковые панели тут съемные.

Под ними скрываются установочные места под 4 граммовые грузики, по четыре с каждой из сторон. Так помимо веса можно будет корректировать центр тяжести.

Весит корпус мышки без грузиков 121 грамма, с полным обвесом вес достигает 153 грамма. Всего с учетом комбинаций расположения грузиков выходит 256 разных комбинаций. Разница в весе с проводным вариантом связана с наличием встроенного аккумулятора.

Верхняя панель из несколько зон, разделенных канавками. Используются поверхности с разным типом покрытия.

В основных кнопках используются переключатели с ресурсом службы в 60 миллионов кликов. Нажимаются со средней силой усилия, не люфтят.

Есть две продольные линии с многоцветной подсветкой. Также подсвечивается логотип на спинке и боковые зоны колесика.

Слева и справа прорезиненные зоны. В левой зоне расположены три дополнительные клавиши. Две сверху и одна спереди.

Прорезиненное колесико прокрутки с текстурным рисунком. Хорошо ощутимы позиции прокрутки.

Позади колесика кнопка переключения чувствительности. Этой же кнопкой можно будет проводить калибровку высоты отрыва.

На фронтальной стороне SteelSeries Rival 650 Wireless находится ниша, в центре которой разъем для подключения USB-кабеля.

Мышка может работать как в беспроводном режиме, так и проводном. Комплектный кабель длиной 2 метра. Пригодится он для осуществления процесса зарядки.

Для уменьшения расстояния в беспроводном варианте работы есть переходник на полноразмерный USB, расположив его на столе уменьшится расстояние от адаптера подключения до манипулятора.

Форма корпуса у манипулятора ассиметричная, рассчитана она только под правшей. Поддерживаются разные типы хвата.

На основании три тефлоновые ножки, массивная спереди и две компактные сзади. По центру окошко сенсора и датчик, отвечающий за контроль высоты отрыва. Есть механический выключатель, кнопка для принудительного беспроводного соединения.

Софт

SteelSeries Rival 650 Wireless поддерживает управление при помощи центра управления SteelSeries Engine 3. В главном окне вместе с информацией по манипулятору выводятся данные по уровню аккумулятора.

В основном окне доступны настройки по каждой из кнопок с выбором из предлагаемого набора или созданного ранее макроса.

В правой части можно выставить два уровня чувствительности с быстрым переключением между ними. Задаются высота подъема, ускорение/замедление, сглаживание углов, частота опроса сенсора. Включается энергосбережение.

По подсветке есть настройка для восьми зон в отдельности. С выбором комбинаций цветов, эффектов. Яркость не регулируется.

Тесты

Пользователю доступен детальный редактор макросов с записью нажатия кнопок мышки, клавиатуры и интервала между ними.

Мышку SteelSeries Rival 650 Wireless мы тестировали как на мягком, так и твердом покрытии. Скольжение контролируемо по всем осям. Мышка удобно лежит в руке, поддерживаются все типы хвата. Предлагаются детализированные возможности по балансировке и общему изменению веса. Из видимых отличий от проводного варианта, увеличенный вес, который там был характерен уже в полном обвесе.

Основные клавиши срабатывают четко, шум во время работы умеренный, расположение не требует изменение хвата. Колесико прокрутки свою задачу выполняет без нареканий с должным уровнем тактильной отдачи.

Разницы в скорости срабатывании и передачи сигнала в проводном и беспроводном варианте замечено не было. Полной зарядки хватает примерно на сутки беспрерывной работы. Есть необходимые инструменты для точного контроля оставшегося заряда. Поддерживается функция автоматического перевода в режим сна.

Сенсор TrueMove 3, являющийся модификацией Pixart PMW 3360, является одним из самых четких. Точность 1:1 держится на широком диапазоне разрешений. Срыв курсора тут замечен за время длительных тестов не был, как и паразитарных движений курсора.

Итоги по SteelSeries Rival 650 Wireless

SteelSeries Rival 650 Wireless можно смело отнести к категории лучших беспроводных мышек, среди представленных на момент середины 2019 года. Система балансировки веса, эргономичная форма, хорошие показатели автономной работы, проводной и беспроводной режим работы, поддержка программного обеспечения. К условным минусам можно отнести только изначальный вес в 121 грамм, но это дело личных предпочтений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".