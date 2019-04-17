Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless. Лучшая беспроводная мышка для игр

2019-04-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Rival 650 Wireless; [424]
Долгое время считалось, что беспроводная периферия подходит только под использование в офисах и в паре с рабочим ПК. Это утверждение ошибочно, как пример тестируемая сегодня SteelSeries Rival 650 Wireless, относящаяся к топовому сегменту. За ее основу взята, ранее изученная нами, SteelSeries Rival 600 с системой грузиков и точным оптическим сенсором TrueMove3+.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Средняя стоимость составляет 8990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Rival 650 Wireless обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением манипулятора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает бокс с восемью грузиками, переходник с microUSB на USB, кабель microUSB, беспроводной адаптер, руководство пользователя.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Внешний вид

SteelSeries Rival 650 Wireless повторяет форму проводной версии Rival 600. Как и ранее обе боковые панели тут съемные.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Под ними скрываются установочные места под 4 граммовые грузики, по четыре с каждой из сторон. Так помимо веса можно будет корректировать центр тяжести.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Весит корпус мышки без грузиков 121 грамма, с полным обвесом вес достигает 153 грамма. Всего с учетом комбинаций расположения грузиков выходит 256 разных комбинаций. Разница в весе с проводным вариантом связана с наличием встроенного аккумулятора.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Верхняя панель из несколько зон, разделенных канавками. Используются поверхности с разным типом покрытия.

SteelSeries Rival 650 Wireless

В основных кнопках используются переключатели с ресурсом службы в 60 миллионов кликов. Нажимаются со средней силой усилия, не люфтят.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Есть две продольные линии с многоцветной подсветкой. Также подсвечивается логотип на спинке и боковые зоны колесика.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Слева и справа прорезиненные зоны. В левой зоне расположены три дополнительные клавиши. Две сверху и одна спереди.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Прорезиненное колесико прокрутки с текстурным рисунком. Хорошо ощутимы позиции прокрутки.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Позади колесика кнопка переключения чувствительности. Этой же кнопкой можно будет проводить калибровку высоты отрыва.

SteelSeries Rival 650 Wireless

На фронтальной стороне SteelSeries Rival 650 Wireless находится ниша, в центре которой разъем для подключения USB-кабеля.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Мышка может работать как в беспроводном режиме, так и проводном. Комплектный кабель длиной 2 метра. Пригодится он для осуществления процесса зарядки.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Для уменьшения расстояния в беспроводном варианте работы есть переходник на полноразмерный USB, расположив его на столе уменьшится расстояние от адаптера подключения до манипулятора.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Форма корпуса у манипулятора ассиметричная, рассчитана она только под правшей. Поддерживаются разные типы хвата.

SteelSeries Rival 650 Wireless

На основании три тефлоновые ножки, массивная спереди и две компактные сзади. По центру окошко сенсора и датчик, отвечающий за контроль высоты отрыва. Есть механический выключатель, кнопка для принудительного беспроводного соединения.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Софт

SteelSeries Rival 650 Wireless поддерживает управление при помощи центра управления SteelSeries Engine 3. В главном окне вместе с информацией по манипулятору выводятся данные по уровню аккумулятора.

SteelSeries Rival 650 Wireless

В основном окне доступны настройки по каждой из кнопок с выбором из предлагаемого набора или созданного ранее макроса.

SteelSeries Rival 650 Wireless

В правой части можно выставить два уровня чувствительности с быстрым переключением между ними. Задаются высота подъема, ускорение/замедление, сглаживание углов, частота опроса сенсора. Включается энергосбережение.

SteelSeries Rival 650 Wireless

По подсветке есть настройка для восьми зон в отдельности. С выбором комбинаций цветов, эффектов. Яркость не регулируется.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Пользователю доступен детальный редактор макросов с записью нажатия кнопок мышки, клавиатуры и интервала между ними.

Тесты

SteelSeries Rival 650 Wireless

Мышку SteelSeries Rival 650 Wireless мы тестировали как на мягком, так и твердом покрытии. Скольжение контролируемо по всем осям. Мышка удобно лежит в руке, поддерживаются все типы хвата. Предлагаются детализированные возможности по балансировке и общему изменению веса. Из видимых отличий от проводного варианта, увеличенный вес, который там был характерен уже в полном обвесе.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Основные клавиши срабатывают четко, шум во время работы умеренный, расположение не требует изменение хвата. Колесико прокрутки свою задачу выполняет без нареканий с должным уровнем тактильной отдачи.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Разницы в скорости срабатывании и передачи сигнала в проводном и беспроводном варианте замечено не было. Полной зарядки хватает примерно на сутки беспрерывной работы. Есть необходимые инструменты для точного контроля оставшегося заряда. Поддерживается функция автоматического перевода в режим сна.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Сенсор TrueMove 3, являющийся модификацией Pixart PMW 3360, является одним из самых четких. Точность 1:1 держится на широком диапазоне разрешений. Срыв курсора тут замечен за время длительных тестов не был, как и паразитарных движений курсора.

SteelSeries Rival 650 Wireless

Итоги по SteelSeries Rival 650 Wireless

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Rival 650 Wireless можно смело отнести к категории лучших беспроводных мышек, среди представленных на момент середины 2019 года. Система балансировки веса, эргономичная форма, хорошие показатели автономной работы, проводной и беспроводной режим работы, поддержка программного обеспечения. К условным минусам можно отнести только изначальный вес в 121 грамм, но это дело личных предпочтений.
SteelSeries Rival 650 Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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