Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?

2019-12-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Sensei Ten; [296]
Мышек с хорошим техническим оснащением в симметричном корпусе доступно ограниченное количество, и линейка Sensei одна из самых известных. Не так давно производитель SteelSeries обновил ее, выпустив SteelSeries Sensei Ten, сохранив выверенную эргономику и внешний вид корпуса, обновив техническую начинку.

SteelSeries Sensei Ten

К моменту публикации её средняя стоимость составляет 4990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Sensei Ten обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. На гранях подробно описаны данные по техническим характеристикам. Комплект включает подробную техническую информацию.

SteelSeries Sensei Ten

Внешний вид

Внешний вид корпуса хорошо узнаваем. Симметричный корпус с плавными линями и обтекаемыми формами.

SteelSeries Sensei Ten

Выполнен корпус SteelSeries Sensei Ten из черного пластика с софт-тач покрытием. Оно приятно на ощупь и не подвержено загрязнению следами пальцев.

SteelSeries Sensei Ten

Симметричность в этой мышке касается не только формы, но и расположения дополнительных кнопок. Они есть как справа, так и слева в зоне под большой палец. Сама зона с прорезиненным покрытием.

SteelSeries Sensei Ten

Основные клавиши с высоким ресурсом службы. В спинку они переходят без видимых границ. Нажимаются четко, щелчок приглушенный.

SteelSeries Sensei Ten

По центру компактное колесико прокрутки с резиновой накладкой. Позади него светодиодный индикатор, отображающий текущий уровень чувствительности. DPI переключает треугольная кнопка.

SteelSeries Sensei Ten

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Здесь настраиваемая многоцветная подсветка. Также подсвечивается боковая зона колесика.

SteelSeries Sensei Ten

Основание мышки выполнено из полупрозрачного пластика. Три тефлоновые ножки расположены по периметру. В центре окошко сенсора.

SteelSeries Sensei Ten

Место выхода кабеля подключения усилено и защищено. Сам кабель без тканевой оплетки.

SteelSeries Sensei Ten

Софт

Для управления задействован общий центр управления SteelSeries Engine 3. Здесь объединяется вся периферия этого производителя. Доступны дополнительные модули и игры.

SteelSeries Sensei Ten

В окне управления мышкой ведется настройка всех кнопок с выбором действия. Здесь можно задействовать все доступные клавиши.

SteelSeries Sensei Ten

Предлагается редактор макросов. Созданные тут макросы будут доступны во всех устройствах SteelSeries.

SteelSeries Sensei Ten

Несколько режимов подсветки с детальной корректировкой. Настраиваются частота опроса сенсора и уровни чувствительности.

SteelSeries Sensei Ten

Тесты

SteelSeries Sensei Ten

SteelSeries Sensei Ten поддерживает все типы хвата. Корпус легкий, удобно лежит в руке. Кнопки расположены в пределах быстрой доступности, не требуя изменения хвата при нажатии. Вес манипулятора хорошо сбалансирован по всем осям. Колесико с внятной тактильной прокруткой.

SteelSeries Sensei Ten

Мы проводили тестирование мышки на мягких и твердых ковриках. Сенсор TrueMove Pro предлагает высокую точность и отсутствие акселерации. Рабочий уровень DPI без сглаживания до 5000 DPI, этого будет с запасом под разрешение дисплея и жанры игр.

Итоги по SteelSeries Sensei Ten

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Sensei Ten – одна из лучших мышек с симметричным типом корпуса. Проверенный временем сенсор с высокой точностью, кнопки с высоким ресурсом службы, настраиваемая подсветка, легкий вес, программное обеспечение с широкими возможностями индивидуальных корректировок. Придраться можно к кабелю подключения без тканевой оплетки.
SteelSeries Sensei Ten получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы SteelSeries Sensei Ten
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