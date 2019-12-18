Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?

Мышек с хорошим техническим оснащением в симметричном корпусе доступно ограниченное количество, и линейка Sensei одна из самых известных. Не так давно производитель SteelSeries обновил ее, выпустив SteelSeries Sensei Ten, сохранив выверенную эргономику и внешний вид корпуса, обновив техническую начинку.

SteelSeries Sensei Ten обзор

К моменту публикации её средняя стоимость составляет 4990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. На гранях подробно описаны данные по техническим характеристикам. Комплект включает подробную техническую информацию.

Внешний вид

Внешний вид корпуса хорошо узнаваем. Симметричный корпус с плавными линями и обтекаемыми формами.

Выполнен корпус SteelSeries Sensei Ten из черного пластика с софт-тач покрытием. Оно приятно на ощупь и не подвержено загрязнению следами пальцев.

Симметричность в этой мышке касается не только формы, но и расположения дополнительных кнопок. Они есть как справа, так и слева в зоне под большой палец. Сама зона с прорезиненным покрытием.

Основные клавиши с высоким ресурсом службы. В спинку они переходят без видимых границ. Нажимаются четко, щелчок приглушенный.

По центру компактное колесико прокрутки с резиновой накладкой. Позади него светодиодный индикатор, отображающий текущий уровень чувствительности. DPI переключает треугольная кнопка.

На спинке расположен подсвечиваемый логотип производителя. Здесь настраиваемая многоцветная подсветка. Также подсвечивается боковая зона колесика.

Основание мышки выполнено из полупрозрачного пластика. Три тефлоновые ножки расположены по периметру. В центре окошко сенсора.

Место выхода кабеля подключения усилено и защищено. Сам кабель без тканевой оплетки.

Софт

Для управления задействован общий центр управления SteelSeries Engine 3. Здесь объединяется вся периферия этого производителя. Доступны дополнительные модули и игры.

В окне управления мышкой ведется настройка всех кнопок с выбором действия. Здесь можно задействовать все доступные клавиши.

Предлагается редактор макросов. Созданные тут макросы будут доступны во всех устройствах SteelSeries.

Несколько режимов подсветки с детальной корректировкой. Настраиваются частота опроса сенсора и уровни чувствительности.

Тесты

SteelSeries Sensei Ten поддерживает все типы хвата. Корпус легкий, удобно лежит в руке. Кнопки расположены в пределах быстрой доступности, не требуя изменения хвата при нажатии. Вес манипулятора хорошо сбалансирован по всем осям. Колесико с внятной тактильной прокруткой.

Итоги по SteelSeries Sensei Ten

Мы проводили тестирование мышки на мягких и твердых ковриках. Сенсор TrueMove Pro предлагает высокую точность и отсутствие акселерации. Рабочий уровень DPI без сглаживания до 5000 DPI, этого будет с запасом под разрешение дисплея и жанры игр.SteelSeries Sensei Ten – одна из лучших мышек с симметричным типом корпуса. Проверенный временем сенсор с высокой точностью, кнопки с высоким ресурсом службы, настраиваемая подсветка, легкий вес, программное обеспечение с широкими возможностями индивидуальных корректировок. Придраться можно к кабелю подключения без тканевой оплетки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".