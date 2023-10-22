Инди-хоррор в 8-битной графике. Обзор Sunshine Manor

Уже скоро хэллоуин, праздник который даст хороший повод посмотреть фильмы ужасов и поиграть в игры этого же жанра. Ролевой инди проект Sunshine Manor удовлетворяет этим требованиям, героиня в нем встретится с призраками и демонами, посетив опасные пещеры.

Как и ряд других игр от этой студии, она изначально вышла на ПК и только позже появилась на PlayStation и Xbox. Мы ее прошли на платиновый трофей, который помимо полного прохождения потребует прохождение четырех пещер без получения урона и некоторые ситуативные действия.

Сама игра представляет собой ретро-хоррор в 8-битной графике. Здесь используется новый движок, созданный специально для этой игры. Главная героиня Ада попадает в заброшенное поместье в котором ей необходимо освободить призраков и предотвратить проведение ритуала. Само поместье принадлежит участнику телешоу, который встретив гадалку согласился на увеличение популярности, но какой ценой. В итоге главная героиня и двое других детей попадут в это проклятое место.

Сразу после входа дверь блокируется и их пытаются схватить, в это время у Ады срабатывает скрытая способность с мощным световым излучением, отпугивающим демонов. В дальнейшем это умение будет использоваться для выживания и взаимодействия с некоторыми предметами окружения.

В ходе путешествия область видимой зоны будет ограничиваться небольшим подсвечиваемым участком, что придает дополнительной ужасающей атмосферы. Героиня будет встречать последовательно пять добрых духов, которые даже не подозревают о своей гибели. После того как она выполнит их просьбы они будут переводить ее в отдельное подземелье.

Каждое из них стилизованно оформлено, а два из них будет сопровождаться даже борьбой с боссами. Важно отметить, что при провале игрок по умолчанию отправляется на главный экран с потерей прогресса. Поэтому в Sunshine Manor важно самостоятельно делать сохранение, используя специальные зеркала, автоматических чекпоинтов нет, некое подобие печатных машинок в Resident Evil.

Хорошо поработали над визуальным стилем игры. Как отмечают сами разработчики, это вручную отрисованная 8-битная графика. И сделано все действительно добротно. При этом каждое из подземелий имеет свое уникальное оформление, как и сам особняк.

Sunshine Manor обзор

Итоги

Нет претензий к саундтрекам. Они хоть и в ограниченном наборе, дополняют общий стиль игрового мира и в нужное время дополняют атмосферу. За время прохождения надоедать не успевает.В итоге получаем приятный инди-хоррор в 8-битной графике. Продолжительность и наполнение контентом в Sunshine Manor оптимально для того чтобы она не успела надоесть и при этом подарила приятные эмоции.