Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS

Тестируемая сегодня портативная колонка Sven PS-240 помимо прочего может похвастать наличием защиты по стандарту IPX7. Обзор будет интересен тем, кто ищет акустику с возможностью безопасностью эксплуатации на улице, пляже или природе. За воспроизведение в ней отвечают два динамика по мощности по 6 Вт каждый.

Комплектация

Относится к недорогому сегменту. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с привлекательным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает карабин, аудиокабель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус колонки выполнен в защищенном корпусе. Наличие защиты IPX7, позволяет полностью погружать её в воду.

Для обеспечения защиты разъемы расположены под резиновой заглушкой. Это аудиоразъем, слот для карты памяти microSD и разъем microUSB. Находятся они на левой грани.

Корпус выполнен из пластика и резины. Внешний вид у Sven PS-240 строгий и аскетичный.

На фронтальной стороне расположена пластиковая решета динамика. По краям стилизация под винты.

Сверху три механические кнопки управления с нанесенной маркировкой. С помощью них можно управлять воспроизведением, громкостью, а также проводить синхронизацию.

На углу ушко под карабин, упрощая ношение на открытом воздухе. Колонку можно будет зафиксировать на рюкзаке или ремне.

Подробная техническая информация нанесена на нижнюю грань. Она полностью из резины, предотвращая скольжение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Тест звучания Sven PS-240

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Габариты составляют 175х86х50 мм. Весит 470 граммов.Sven PS-240 предлагает беспроводное подключение с помощью Bluetooth. Система поддерживает возможность работы в паре TWS. Две такие колонки будут работать с одним источником звука. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. В режиме беспроводного подключения управлять воспроизведением можно не доставая смартфон из кармана.Есть встроенный MP3-плеер, считывающий файлы с карты памяти формата microSD. Проблем с воспроизведением и чтением файлов с накопителя замечено не было. Отличный вариант для отдыха на природе, дав возможность сохранить заряд смартфона.

Sven PS-240 обзор

За автономную работу самой колонки отвечает батарея с емкостью 2 000 мАч. Её хватает на 7-7.5 часов беспрерывного прослушивания музыки на высоком уровне громкости. В обычном режиме эксплуатации это 1-2 сеанса зарядки в течение недели.Используется связка из двух динамиков по 6 Вт каждый. Это 36 мм излучатели с диапазоном воспроизведения от 100 до 20 000 Гц. Запас по громкости очень высокий для её габаритов. Звучание без слышимых огрехов, подойдет для прослушивания разножанровых композиций. Придраться можно к слабым басам.

Итоги по Sven PS-240

Sven PS-240 – недорогая беспроводная колонка с защитой IPX7. Отличный вариант для тех, кто ставит основным сценарием эксплуатацию на открытом воздухе. Колонка продемонстрировала высокую громкость, хорошее качество звучания, поддержку карты памяти, возможность работы в паре, качественное исполнение, длительное время автономной работы.