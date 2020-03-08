Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS

2020-03-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Sven PS-240; [232]
Тестируемая сегодня портативная колонка Sven PS-240 помимо прочего может похвастать наличием защиты по стандарту IPX7. Обзор будет интересен тем, кто ищет акустику с возможностью безопасностью эксплуатации на улице, пляже или природе. За воспроизведение в ней отвечают два динамика по мощности по 6 Вт каждый.

Sven PS-240

Относится к недорогому сегменту. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с привлекательным оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает карабин, аудиокабель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Sven PS-240

Внешний вид

Корпус колонки выполнен в защищенном корпусе. Наличие защиты IPX7, позволяет полностью погружать её в воду.

Sven PS-240

Для обеспечения защиты разъемы расположены под резиновой заглушкой. Это аудиоразъем, слот для карты памяти microSD и разъем microUSB. Находятся они на левой грани.

Sven PS-240

Корпус выполнен из пластика и резины. Внешний вид у Sven PS-240 строгий и аскетичный.

Sven PS-240

На фронтальной стороне расположена пластиковая решета динамика. По краям стилизация под винты.

Sven PS-240

Сверху три механические кнопки управления с нанесенной маркировкой. С помощью них можно управлять воспроизведением, громкостью, а также проводить синхронизацию.

Sven PS-240

На углу ушко под карабин, упрощая ношение на открытом воздухе. Колонку можно будет зафиксировать на рюкзаке или ремне.

Sven PS-240

Подробная техническая информация нанесена на нижнюю грань. Она полностью из резины, предотвращая скольжение при размещении на ровной поверхности.

Sven PS-240

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Габариты составляют 175х86х50 мм. Весит 470 граммов.

Тесты

Sven PS-240 предлагает беспроводное подключение с помощью Bluetooth. Система поддерживает возможность работы в паре TWS. Две такие колонки будут работать с одним источником звука. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. В режиме беспроводного подключения управлять воспроизведением можно не доставая смартфон из кармана.

Есть встроенный MP3-плеер, считывающий файлы с карты памяти формата microSD. Проблем с воспроизведением и чтением файлов с накопителя замечено не было. Отличный вариант для отдыха на природе, дав возможность сохранить заряд смартфона.

Тест звучания Sven PS-240

За автономную работу самой колонки отвечает батарея с емкостью 2 000 мАч. Её хватает на 7-7.5 часов беспрерывного прослушивания музыки на высоком уровне громкости. В обычном режиме эксплуатации это 1-2 сеанса зарядки в течение недели.

Используется связка из двух динамиков по 6 Вт каждый. Это 36 мм излучатели с диапазоном воспроизведения от 100 до 20 000 Гц. Запас по громкости очень высокий для её габаритов. Звучание без слышимых огрехов, подойдет для прослушивания разножанровых композиций. Придраться можно к слабым басам.

Sven PS-240 обзор

Итоги по Sven PS-240

Sven PS-240 – недорогая беспроводная колонка с защитой IPX7. Отличный вариант для тех, кто ставит основным сценарием эксплуатацию на открытом воздухе. Колонка продемонстрировала высокую громкость, хорошее качество звучания, поддержку карты памяти, возможность работы в паре, качественное исполнение, длительное время автономной работы.

Комментарии и отзывы Sven PS-240
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