Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5

Тестируемая сегодня портативная колонка Sven PS-350 выполнена в формате бумбокса. Среди интересных особенностей отмечаются защита от воды IPX5 и длительное время автономной работы. Как и в рассмотренных ранее колонках этого производителя предлагается выбор между разными источниками сигнала.

Sven PS-350 обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 4000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробке, оформленной в фирменных цветах производителя. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Конструкция создавалась с учетом удобства переноски с места на место, а также возможности носить ее с собой во время прослушивания музыки.

Верхняя часть корпуса представляет собой удобную ручку с широким хватом. Она несъемная, ее продолжение переходит в боковые части с пассивным излучателем.

Но также стоит брать в расчет ее вес, составляет он 1.8 килограмма. Не самый компактный вариант.

Корпус Sven PS-350 защищен от воды, соответствуя стандарту IPx5. Можно будет эксплуатировать на улице в дождливую погоду.

Основная часть обтянута сеткой из ткани. Под ней расположены динамики. Внешняя поверхность с матовым покрытием.

На верхней части под ручкой сгруппированы кнопки управления с нанесенной маркировкой. В центре светодиодный индикатор активности. Нажимаются с небольшим усилием.

Разъемы сосредоточены под резиновой заглушкой. Тут расположены аудиоразъем, слот для карты памяти microSD, USB и microUSB.

На основании нанесена прорезиненная накладка, предотвращающая скольжение при размещении на ровной поверхности.

Тесты

Для беспроводного подключения Bluetooth с базовым набором кодеков. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Соединение стабильное. Звук передает без искажений. Процесс сопряжения без особенностей. Поддерживается режим TWS, к одному смартфону можно будет подключить две такие колонки.

Помимо этого, записать треки можно будет на карту памяти или флешку. Sven PS-350 считывает все популярные форматы файлов. Управлять воспроизведением и переключением треков можно с кнопок на корпусе. Есть возможность подключить источник сигнала с помощью комплектного кабеля. Этот же кабель выступает внешней антенной для FM-тюнера. В условиях мегаполиса качество приема хорошее.

Тест звучания Sven PS-350

Мощность воспроизведения 30 Вт. Тут установлено два динамика диаметром 63мм с мощностью 15 Вт каждый. Звучит с акцентом на нижние и средние частоты. Насыщенный и динамичный бас. Высокий запас по громкости.

Итоги по Sven PS-350

За автономную работу отвечает две батарейки по 1800 мАч. Ее хватает в среднем на 14 часовSven PS-350 – портативная колонка в формате бумбокса с насыщенным и динамичным звуком. Выбор источников сигнала, защита IPx5, длительное время автономной работы, удобное управление. Можно использовать как дома, так и на природе.