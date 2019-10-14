Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой

2019-10-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - T-FORCE Delta Max RGB; [194]
Компания Team Group одной из первых представила твердотельный накопитель с настраиваемой подсветкой. Мы проводили детальное тестирование T-Force Delta RGB SSD в рамках нашей «Лаборатории». Не так давно они расширили модельный ряд выпустив T-FORCE Delta Max RGB предложив максимальную площадь подсвечиваемой области среди доступных решений конкурентов. Можно по-разному относиться к подсветке, но есть немалая доля покупателей, ставящих приоритетом визуальную составляющую.

T-FORCE Delta Max RGB

К моменту публикации продажи еще не стартовали. У нас появилась возможность изучить в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

T-FORCE Delta Max RGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением накопителя. Внутри зафиксирован на вспененной подложке. Комплект включает кабель с 9-пиновым USB, кабель с 3-пиновым LED, руководство пользователя и гарантийный талон. На эти накопители предоставляется 3-летняя гарантия.

T-FORCE Delta Max RGB

Внешний вид

В отличие от Delta RGB SSD в T-FORCE Delta Max RGB не стали ограничиваться поддержкой только материнских плат с определенным вольтажом. Это заметно ограничивало круг потенциальных пользователей и могло создавать трудности с организацией подключения.

T-FORCE Delta Max RGB

На корпусе накопителя выведен microUSB, подключение к которому по умолчанию активирует заполняющей многоцветной подсветкой.

T-FORCE Delta Max RGB

Смотрится эффектно и не раздражает. При размещении в корпусах с посадочными местами под накопители в основной зоне будет заметно преображать внешний вид системы.

T-FORCE Delta Max RGB

Но на момент выхода, подключение к USB-разъему на плате не дает возможность выбора эффекта и цветов. Производитель не предлагает собственного программного обеспечения.

T-FORCE Delta Max RGB

Для управления потребуется наличие материнской платы с 5V питанием. Так подсветка будет синхронизирована с остальными компонентами. Заявлена поддержка всех ключевых производителей.

T-FORCE Delta Max RGB

Внешняя поверхность с зеркальным покрытием. При активации по центру отображается логотип производителя.

T-FORCE Delta Max RGB

В этой линейке доступны накопители объемом 250, 500 Гбайт и 1 Тбайт. Все используют для подключения интерфейс SATA.

T-FORCE Delta Max RGB

Высота корпуса составляет 9.5мм. В остальном габариты традиционные, проблем с установкой в настольные системы не будет.

T-FORCE Delta Max RGB

В T-FORCE Delta Max RGB используется 3D NAND память. С высокими скоростями обмена данными и ресурсом службы в 120TB.

Тесты T-FORCE Delta Max RGB 500GB

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

T-FORCE Delta Max RGB

T-FORCE Delta Max RGB

T-FORCE Delta Max RGB

T-FORCE Delta Max RGB

CrystalDiskMark:

T-FORCE Delta Max RGB

AS SSD Benchmark:

T-FORCE Delta Max RGB

Тест скорости работы с данными:

T-FORCE Delta Max RGB

AJA

T-FORCE Delta Max RGB

Anvil

T-FORCE Delta Max RGB

Итоги по T-FORCE Delta Max RGB 500GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-FORCE Delta Max RGB 500GB не создавался под массовый рынок, это накопитель который выбирается в систему с уклоном в моддинг и визуальную составляющую. Среди решений с подсветкой это наиболее интересная реализация. Высокие скорости обмена данными, отсутствие нагрева во время продолжительной нагрузки, 3-летняя гарантия, широкая совместимость. К недостаткам отнесем отсутствие собственного программного обеспечения.
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Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
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