Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?

Не так давно TCL представила ряд своих новых устройств для российского рынка. Одним из них стал планшет TCL NXTPAPER 10s. Главной его особенностью является матовый экран с нанесенным сверху 10-слойным покрытием, который защищает глаза от вредного синего цвета. Помимо этого, планшет обладает 10.1-дюймовым экраном, аккумулятором на 8 000 мАч и комплектным стилусом. Делает ли это все его идеальным планшетом для учебы и рисования в своей ценовой категории? Разбираемся в нашем обзоре.

Комплектация

TCL NXTPAPER 10s поставляется в небольшой белой коробке. Внутри нее находятся сам планшет, кабель USB Type-C, блок зарядки на 18 Вт, стилус и руководство пользователя с гарантийным талоном.

Внешний вид

Планшет выполнен в сдержанном и минималистичном дизайне. Его задняя крышка изготовлена из матового пластика, на котором с трудом собираются отпечатки от пальцев. Если немного приглядеться к самой поверхности, то станет заметен узор из мелких блесток. Рамка тоже пластиковая, но уже глянцевая. Габариты планшета составляют 241.3x159.2x8.3 мм, а вес 490 грамм.

Блок камер выглядит симпатично. В нем установлен один модуль, а второе место рядом с ним занимает вспышка.

TCL NXTPAPER 10s доступен для приобретения в двух цветах: темно-серый и светло-зеленый. Последний, как у нас выглядит наиболее привлекательно.

По бокам планшета находятся динамики, обеспечивающее стереозвучание. Качество звука чуть выше среднего, но без излишеств. Для просмотра видеороликов их будет более чем достаточно.

На нижней части корпуса есть контакты для крепления специального чехла с клавиатурой. Он не входит в комплект поставки и, насколько нам известно, его в принципе еще нельзя официально купить в России.

Разъем для питания USB Type-C выведен на левую грань. Здесь же есть индикатор зарядки и кнопка разблокировки. Места для аудиоджека на корпусе, по всей видимости, не нашлось.

Сверху имеются качелька громкости, два микрофона и слот для карты расширения памяти объемом до 256 Гбайт. Также есть версия планшета с поддержкой SIM-карты.

Сканера отпечатков пальцев в планшете нет, но его можно разблокировать с помощью фронтальной камеры. Процесс распознавания лица происходит довольно быстро и точно.

Экран

Размер дисплея составляет 10.1 дюйма, а его разрешение FullHD. Плотность пикселей составляет 224 ppi. Тип матрицы IPS. Главной его фишкой является нанесенное сверху хитрое матовое покрытие, состоящее из 10 различных слоев. Оно позволяет снизить до 50% вредного излучения от экрана на глаза. При этом всем изображение остается относительно контрастным. Цветопередача не такая сочная, как у обычного глянцевого дисплея, но все равно остается довольно яркой. Углы обзора неплохие. Запас яркости не рекордный, поэтому под прямыми лучами солнца пользоваться планшетом будет не очень комфортно.

Читать книги на планшете одно удовольствие. Картинка на нем в каком-то плане ощущается более естественной и глаза от экрана устают заметно меньше, чем от обычного глянцевого дисплея. Плюс в планшете предусмотрен специальный режим чтения, переводящий все цвета в черно-белые оттенки. Таким образом, изображение становится близкой к электронной книге.

Вместе с планшетом в комплекте идет металлический стилус. С помощью него можно рисовать или просто управлять планшетом. Наконечник стилуса жесткий, поэтому со временем точно не сотрется. Пользоваться им удобно. Есть небольшая задержка, если быстро им проводить по экрану, но ничего критичного.

Железо

TCL NXTPAPER 10s работает на восьмиядерном процессоре MediaTek MT8768 с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт внутренней памяти. Запас производительности небольшой и по-хорошему его хватит только для простеньких игр. Из серьезных проектов максимум, что нам удалось запустить с приличным уровнем fps так это WoT Blitz, и если говорить прямо, то для игр TCL NXTPAPER 10s покупать не стоит.

Система работает на Android 11 с установленной сверху фирменной оболочкой TCL UI 3.0. Интерфейс выглядит симпатично, и не смотря на скромную производительность планшета все работает относительно шустро, по крайне мере быстрее, чем мы ожидали.

Из интересного у планшета есть режим ПК, который имитирует интерфейс настольного компьютера. Таким образом, если подключить к нему мышку и клавиатуру, то работать, к примеру, с текстовыми документами в Google Docs станет намного удобнее.

Камера

Основной камерой является модуль на 8 Мпикс с поддержкой автофокуса. От планшета, в целом, не стоит ожидать многого в плане фото и видео возможностей, и от NXTPAPER 10s в частности. Его качества будет достаточно, чтобы сфотографировать что-то на память во время поездки, какой-нибудь документ или еще что-то в этом роде.

Фронтальная камера на 5 Мпикс делает неплохие фото. С помощью нее можно отвечать на видеозвонки в Zoom. Качество картинки и звука в таком случае будет довольно недурной.

Аккумулятор

Видео на основную камеру пишется в FullHD при 30 кадров/сек. Присутствует электронная стабилизация изображения (EIS)На батарею в планшете не поскупились. Ее объем составляет целых 8000 мАч. Она обеспечивает запас автономности на весь день-полтора плотной работы с заметками, просмотром видео, использования мессенджеров и приложения для рисования. Если говорить в более точных цифрах, то нам удалось выжать из планшета 7,5 часов активной работы экрана, ни в чем себе не отказывая.Чтобы полностью зарядить планшет понадобится 3,5 часа.

Итоги

TCL NXTPAPER 10s — это интересное нишевое решение, которое отличное подойдет для тех, кто ищет планшет исключительно для учебы и работы. Его самым большим преимуществом является матовый экран, заметно снижающий напряжения глаз. Из других его плюсов стоит выделить наличие комплектного стилуса, емкость аккумулятора на 8000 мАч и стереозвук. К минусам же мы отнесли слабый запас производительности и отсутствие разъема для наушников.