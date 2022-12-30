Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE

Не так давно компания TCL представила бюджетный планшет Tab 10 FHD. Новинка получила большой экран на 10.1 дюйма с Full HD разрешением, батарею на 5500 мАч, стереозвук и LTE модуль. В данном обзоре мы пройдемся по всем его параметрам и выясним под какие нужды лучше всего подходит данный планшет.

Комплектация

TCL TAB 10 HD 4G 3/32GB поставляется в белой коробке. Внутри нее находятся сам планшет, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство пользователя гарантийный талон и прочая документация.

Внешний вид

TCL Tab 10 FHD получил довольно утилитарный дизайн. Задняя крышка выполнена из глянцевого пластика со стилизацией под карбон. Ее поверхность имеет шероховатую структуру. По этой причине планшет не скользит в руках. Разводы от пальцев на крышке собираются легко.

Рамки вокруг экрана симметричные, и это еще одно основание, благодаря которому планшет удобно ощущается в руках. Габариты для планшета с экраном 10.1 дюйма довольно стандартные — 158.2 х 243.2 х 9.2 мм. Вес небольшой и составляет 448 грамм. Защита корпуса от попадания пыли и влаги не предусмотрена.

На левой грани планшета находятся аудиоджек, разъем USB Type-C и заглушка, за которой прячется двойной слот для установки nano-SIM и карты расширения памяти MicroSD объемом до 256 Гбайт.

Сверху расположились качелька громкости, кнопка разблокировки и микрофон.

Снизу же есть пара стереодинамиков. Звук неплохой, но не более. Запас громкости достаточный для просмотра фильма или прослушивания музыки на фоне.

Сканер отпечатков пальцев на корпусе TAB 10 HD не предусмотрен. Планшет можно разблокировать с помощью фронтальной камеры. Процесс распознавания лица при дневном свете происходит довольно быстро. В темное время суток же могут возникнуть трудности.

Экран

TCL Tab 10 FHD получил экран на 10.1 дюйма с разрешением Full HD. Плотность пикселей составляет 224 ppi, поэтому изображение откровенно не зернит и выглядит целостным. Частота обновления экрана равны стандартным 60 Гц. Соотношение сторон распространенное — 16:10 Тип матрицы IPS. Цвета достаточно насыщенные, хоть и, разумеется, не могут сравниться с боллее дорогим OLED. Картинка не синит, не желтит и уже по умолчанию выглядит естественно. Углы обзора неплохие.Запас яркости не запредельный, но его более чем хватает для просмотра видео с планшета в помещении. На улице же при сильном солнечном свете яркости уже может не хватать.

В настройках экрана можно включить авторегулировку яркости, темную тему, режим чтения, изменить цветовую температуру экрана, а также активировать функцию защиты зрения, позволяющая снизить интенсивность синего цветового спектра.

Железо

В качестве процессора в TCL Tab 10 FHD выступает восьмиядерный Mediatek MT8768E с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. Количество оперативной памяти составляет 3 Гбайт. Казалось бы, этого точно не должно хватить для комфортной работы, но на наше удивление все работает относительно шустро и без вылетов приложений. Поиграть на планшете тоже получится. Например, Standoff 2 идет на высоких настройках. С PUBG MOBILE тоже проблем не возникает но, уровень графики лучше опустить до минимальных значений, чтобы был приличный запас fps.Объем постоянной памяти равен 32 Гбайт. Мало кому хватит этого количества, поэтому к планшету в обязательном порядке стоит приобрести карту расширения памяти.

TCL Tab 10 FHD работает на операционной системе Android 11 с установленной сверху фирменной оболочкой. Внешне она сильно напоминает чистый Android, что можно считать плюсом. Есть возможности персонализации системы по типу установки темы, видоизменении размера сетки главного и других стандартных функций.

Связь

Камера

Одной из главных особенностей TCL Tab 10 FHD является наличие слота для SIM-карты. Благодаря этому можно пользоваться 4G LTE сетями, а также звонить прямо с планшета. Качество связи стабильное и быстрое. Wi-Fi поддерживает частоты 802.11 a/b/g/n/ac, а встроенный модуль Bluetooth получил версию 5.0.Основной камерой планшета является модуль с разрешением на 5 Мпикс. Качество для планшета удовлетворительное. Можно что-то сфотографировать на память, но явных шедевров на нее сделать не выйдет. Цветопередача естественная, уровень детализации неплохой. В стоковом приложении камера есть все базовые функции: режим фото, видео, ускоренная съемка гиперлапс и ряд встроенных фильтров.

Фронтальная камера получила такое же разрешение на 5 Мпикс. Ее будет достаточно для осуществления видеозвонков.

Аккумулятор

Видео можно записывать в разрешении Full HD при 30 кадров/сек или в 480p при тех же 30 кадров/сек. Присутствует электронная стабилизация (EIS).Планшет оснащен батареей на 5500 мАч. Благодаря совсем не прожорливому процессору запаса автономности может хватать на один-полтора дня активного использования, есть часто мониторить новости в соцсетях, смотреть видео и иногда запускать игры.Поддержки быстрой зарядки нет. От комплектного зарядного устройства с выходным током на 2А планшет может зарядиться до 100% приблизительно за 3.5 часа.

Итоги

TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G) — это неплохой вариантдля тех, кто ищет недорогой планшет для учебы, работы или просто просмотра видео дома. У него качественный IPS-экран с Full HD разрешением, хороший запас автономности, достойное качество сборки, есть 4G LTE модуль и стереозвук. Уровня производительности планшета хватает для повседневных задач и запуска игр. К самой оболочке планшета у нас тоже нет никаких претензий, выглядит симпатично и работает без изъянов. К минусам стоит отнести небольшое количество встроенной памяти и отсутствие поддержки быстрой зарядки.