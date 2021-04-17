Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник

Несмотря на повсеместное распространение смартфонов настольные часы с функцией будильника остаются актуальными. Тестируемый сегодня TELEFUNKEN TF-1596 помимо этого еще оснащен и встроенным FM-тюнером, а также зоной с подсветкой с возможность выбора из шести цветов.

TELEFUNKEN TF-1596

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 1 750 рублей.

Комплектация

TELEFUNKEN TF-1596

Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает ножку, блок питания, USB-кабель и различную документацию.

TELEFUNKEN TF-1596

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо будет установить ножку. Ставится она в паз. Выполнена из металла.

TELEFUNKEN TF-1596

На ее основание нанесена прорезиненная накладка, предотвращающая скольжение по тумбе или рабочему столу.

TELEFUNKEN TF-1596

Корпус будильника выполнен из белого пластика с глянцевым покрытием. Общее качество сборки высокое.

TELEFUNKEN TF-1596

На тыльной части скрывается отсек с батарейкой. Она необходима для сохранения в памяти текущего времени, параметров будильника и радиостанций.

TELEFUNKEN TF-1596

В центре лицевой панели зона с символьно-цифровым дисплеем. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона. Степень яркости можно регулировать.

TELEFUNKEN TF-1596

Вокруг зона с подсветкой. как и говорили выше, TELEFUNKEN TF-1596 предлагает выбор между шести цветами. Они могут переключаться автоматически или вручную. Есть возможность отключения.

TELEFUNKEN TF-1596

Элементы распределены на две группы. Это ряд с сенсорными клавишами управления.

TELEFUNKEN TF-1596

Еще семь механических клавиш на верхнем торце. Все кнопки подписаны и промаркированы. В комплекте идет инструкция с описанием поддерживаемых функций и схемы управления.

TELEFUNKEN TF-1596

На обратной стороне решетка динамика и разъем microUSB. В комплекте идет адаптер питания с USB-кабелем. Несъемная антенна в виде кабеля. Он гибкий.

Тесты

TELEFUNKEN TF-1596 оснащен FM-тюнером с диапазоном частот от 87.5 до 108МГц. Проблем с качеством приема российских радиостанций замечено не было. В памяти можно хранить до 40 радиостанций с последующим быстрым переключением между ними. Поиск проходит автоматически

TELEFUNKEN TF-1596

Динамик тут компактный. Громкость регулируется. При близком размещении к стене динамик не перекрывается.

Тест звука TELEFUNKEN TF-1596

Установленная тут подсветка используется для нескольких функций. Это ночник на прикроватной тумбе с выбором цвета. Отдельного внимания заслуживает рассвет и закат. В течение выбранного интервала (15, 30 и 60 минут) идет плавное изменение яркости. Упрощает пробуждение, особенно в зимнее время, когда светлое время суток сильно ограничено.

TELEFUNKEN TF-1596

Итоги

Интересный вариант при поиске электронных часов с функцией будильника в спальную. При невысокой стоимости здесь также есть FM-тюнер и функция рассвета/заката, выбор из шести цветов.
Комментарии и отзывы TELEFUNKEN TF-1596
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