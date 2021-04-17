Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 1 750 рублей.
Комплектация
Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает ножку, блок питания, USB-кабель и различную документацию.
Внешний видПеред началом эксплуатации необходимо будет установить ножку. Ставится она в паз. Выполнена из металла.
На ее основание нанесена прорезиненная накладка, предотвращающая скольжение по тумбе или рабочему столу.
Корпус будильника выполнен из белого пластика с глянцевым покрытием. Общее качество сборки высокое.
На тыльной части скрывается отсек с батарейкой. Она необходима для сохранения в памяти текущего времени, параметров будильника и радиостанций.
В центре лицевой панели зона с символьно-цифровым дисплеем. Информация с него хорошо читается под разными углами наклона. Степень яркости можно регулировать.
Вокруг зона с подсветкой. как и говорили выше, TELEFUNKEN TF-1596 предлагает выбор между шести цветами. Они могут переключаться автоматически или вручную. Есть возможность отключения.
Элементы распределены на две группы. Это ряд с сенсорными клавишами управления.
Еще семь механических клавиш на верхнем торце. Все кнопки подписаны и промаркированы. В комплекте идет инструкция с описанием поддерживаемых функций и схемы управления.
На обратной стороне решетка динамика и разъем microUSB. В комплекте идет адаптер питания с USB-кабелем. Несъемная антенна в виде кабеля. Он гибкий.
ТестыTELEFUNKEN TF-1596 оснащен FM-тюнером с диапазоном частот от 87.5 до 108МГц. Проблем с качеством приема российских радиостанций замечено не было. В памяти можно хранить до 40 радиостанций с последующим быстрым переключением между ними. Поиск проходит автоматически
Динамик тут компактный. Громкость регулируется. При близком размещении к стене динамик не перекрывается.
Тест звука TELEFUNKEN TF-1596Установленная тут подсветка используется для нескольких функций. Это ночник на прикроватной тумбе с выбором цвета. Отдельного внимания заслуживает рассвет и закат. В течение выбранного интервала (15, 30 и 60 минут) идет плавное изменение яркости. Упрощает пробуждение, особенно в зимнее время, когда светлое время суток сильно ограничено.