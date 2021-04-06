Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью

Средняя стоимость его на момент публикации составляет 3 470 рублей.
THERMALTAKE H330 TG обзор
КомплектацияУпакован в коробку из транспортировочного картона с вырезами на боковых гранях. Комплект включает различные винты, динамик, набор пластиковых стяжек, съемные заглушки для задней панели и руководство пользователя.
Внешний видВыполнен в типоразмере Mid Tower. В оформлении преобладает черный цвет. Одной из его отличительных черт стала зона с вырезами в виде сетки, скошенной под углом.
Помимо декоративной функции, она несет еще и практичную функцию. Так упрощается движение воздуха к расположенным за ней вентиляторам.
На официальном сайте приведены изображения с работающей подсветкой. Сам вопрос ее оснащения будет в последующем решаться самим пользователем.
Внутренняя подложка в этой части представляет собой противопылевую сетку. Она же есть на боковых гранях. Для ее обслуживания и очистки потребуется полный съем крышки.
В оформлении THERMALTAKE H330 TG преобладают ровные плоскости и прямые углы. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках.
На основании в зоне блока питания съемный противопылевой фильтр. Снимается и ставится в направляющие.
Основная стенка – цельное закаленное стекло с тонировкой. Крепится при помощи пары накатанных винтов. Опять же часто в этом ценовом сегменте встречается проблемный акрил, здесь на этом экономить не стали. Правая стенка из металла. Способ крепления тот же.
На панели разъемов у корпуса два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, светодиодные индикаторы.
Вдоль всей длины верхней крышки расположена посадочная зона под радиатор или вентиляторы. Она сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.
Задняя панель с традиционной для моделей с нижним расположением блока питания компоновкой. С завода установлен один вентилятор.
НачинкаВнутренняя часть у THERMALTAKE H330 TG разделена на две камеры Г-образной стенкой. В основной ставятся ключевые компоненты с материнской платы. Поддерживаются сборки с ATX платами.
Видеокарты длиной до 300 мм и башенные системы охлаждения до 150 мм. Длина под видеокарту будет ограничиваться при установке радиатора на переднюю стенку.
Данный корпус позволяет сделать выбор в пользу эффективных жидкостных систем охлаждения. Это 280/360 мм радиатор на переднюю стенку, 240 мм радиатор на верхнюю.
По периметру зоны распределена группа окошек, необходимых для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Все они без резиновых клапанов.
На обратной стороне большое количество ушек. Изначально в комплекте предусмотрели набор пластиковых стяжек для фиксации кабелей и аккуратной укладки.
В скрытой нише находится камера под блок питания. В этой же зоне стойка для двух жестких дисков 3.5 дюйма.
Еще два накопителя на съемных пластинах на обратной стороне платы.
Наличие этой скрытой ниши упрощает аккуратную укладку и скрытие лишней длины кабелей. Места внутри достаточно.
Сборка
Мы в THERMALTAKE H330 TG собирали систему на базе материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с процессором Intel Core i5-10600K.
В качестве охлаждения используется компактная жидкостная система Thermaltake TH120 ARGB Sync. Для такого компактного радиатора подойдет и задняя стенка корпуса. В целом же в зависимости от процессора и задач можно выбрать системы с радиатором 280 или 360 мм.