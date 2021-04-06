Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью

Тестируемый сегодня корпус THERMALTAKE H330 TG относится к недорогому ценовому сегменту. Ориентирована новинка на сборку игровых систем с акцентом на строгий внешний вид. Из особенностей отмечаются вентиляционная решетка на лицевой панели, боковая стенка из закаленного стекла и совместимость с жидкостными системами охлаждения.

THERMALTAKE H330 TG обзор

Средняя стоимость его на момент публикации составляет 3 470 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона с вырезами на боковых гранях. Комплект включает различные винты, динамик, набор пластиковых стяжек, съемные заглушки для задней панели и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в типоразмере Mid Tower. В оформлении преобладает черный цвет. Одной из его отличительных черт стала зона с вырезами в виде сетки, скошенной под углом.

Помимо декоративной функции, она несет еще и практичную функцию. Так упрощается движение воздуха к расположенным за ней вентиляторам.

На официальном сайте приведены изображения с работающей подсветкой. Сам вопрос ее оснащения будет в последующем решаться самим пользователем.

Внутренняя подложка в этой части представляет собой противопылевую сетку. Она же есть на боковых гранях. Для ее обслуживания и очистки потребуется полный съем крышки.

В оформлении THERMALTAKE H330 TG преобладают ровные плоскости и прямые углы. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках.

На основании в зоне блока питания съемный противопылевой фильтр. Снимается и ставится в направляющие.

Основная стенка – цельное закаленное стекло с тонировкой. Крепится при помощи пары накатанных винтов. Опять же часто в этом ценовом сегменте встречается проблемный акрил, здесь на этом экономить не стали. Правая стенка из металла. Способ крепления тот же.

На панели разъемов у корпуса два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, светодиодные индикаторы.

Вдоль всей длины верхней крышки расположена посадочная зона под радиатор или вентиляторы. Она сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Задняя панель с традиционной для моделей с нижним расположением блока питания компоновкой. С завода установлен один вентилятор.

Начинка

Внутренняя часть у THERMALTAKE H330 TG разделена на две камеры Г-образной стенкой. В основной ставятся ключевые компоненты с материнской платы. Поддерживаются сборки с ATX платами.

Видеокарты длиной до 300 мм и башенные системы охлаждения до 150 мм. Длина под видеокарту будет ограничиваться при установке радиатора на переднюю стенку.

Данный корпус позволяет сделать выбор в пользу эффективных жидкостных систем охлаждения. Это 280/360 мм радиатор на переднюю стенку, 240 мм радиатор на верхнюю.

По периметру зоны распределена группа окошек, необходимых для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Все они без резиновых клапанов.

На обратной стороне большое количество ушек. Изначально в комплекте предусмотрели набор пластиковых стяжек для фиксации кабелей и аккуратной укладки.

В скрытой нише находится камера под блок питания. В этой же зоне стойка для двух жестких дисков 3.5 дюйма.

Еще два накопителя на съемных пластинах на обратной стороне платы.

Сборка

Наличие этой скрытой ниши упрощает аккуратную укладку и скрытие лишней длины кабелей. Места внутри достаточно.

Мы в THERMALTAKE H330 TG собирали систему на базе материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с процессором Intel Core i5-10600K.

В качестве охлаждения используется компактная жидкостная система Thermaltake TH120 ARGB Sync. Для такого компактного радиатора подойдет и задняя стенка корпуса. В целом же в зависимости от процессора и задач можно выбрать системы с радиатором 280 или 360 мм.

Итоги по THERMALTAKE H330 TG

THERMALTAKE H330 TG в ограниченном бюджете позволяет собрать игровой или рабочий ПК, включая возможность установки высокопроизводительных компонентов. Стенка из закаленного стекла, хорошее оснащение лицевой панели, вентиляционная решетка на лицевой панели, съемные заглушки для панели плат расширения, возможность аккуратной укладки и стяжки в комплекте, аккуратный внешний вид.