Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1

Базовая модификация с процессором Intel Core i3-1005G1 12/256 Гбайт обойдется в 32 тысячи рублей, а максимальная комплектация с Intel Core i5-1035G1 и 16/512 Гбайт в 46 тысяч рублей.
Корпус выполнен из алюминия, по качеству сборки не уступает заметно более дорогим решениям, таким как MacBook. Он легкий и тонкий, с закрытой крышкой толщина не превышает 15 мм, а вес составляет 1.5 килограмма.
Крышку можно открыть одной рукой. Откидывается она на 180 градусов, выбранное положение не смещается.
На левой грани у Tecno MegaBook T1 замок Кенсингтона, два USB-C, HDMI, USB 3.2 gen.1. Питание подается через USB-C, сам ноутбук комплектуется адаптером мощностью 65 Вт.
Справа два USB 3.2 gen.1, слот для карты памяти microSD, спаренный аудиоразъем и скрытая кнопка перезагрузки. На фоне общего тренда с сокращением типа и количества разъемов, такой набор станет хорошим подспорьем как в поездках, так и при стационарном использовании, позволяя не использовать дополнительные USB-концентраторы.
Рамки вокруг экрана в среднем составляют 8 мм. На верхней выведены объектив веб-камеры с механической шторкой, обеспечивающей приватность, инфракрасный датчик и группа микрофонов.
Оснащен полноформатной клавиатурой с цифровым блоком. Есть белая подсветка с регулируемым уровнем яркости. Кириллические и латинские символ подсвечиваются равномерно.
Кнопка включения совмещена с дактилоскопическим сенсором. Тачпад определял касания корректно, поддерживает жесты.
На основании вентиляционная решетка, есть резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.
Установлены динамики со стереозвуком. Хорошо себя показали при просмотре сериалов и роликов. Присутствует запас по громкости.
Установлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с пиковой яркостью до 330 нит, согласно проведенным замерам с помощью калибратора. С Tecno MegaBook T1 можно комфортно работать в помещении и на улице без прямого попадания солнечных лучей на экран. При этом яркость умеет регулировать автоматически в зависимости от уровня освещения в помещении.
Цветовой охват пространства sRGB близок к 100%. Углы обзора широкие. Присутствует Glow-эффект.
Распаяны 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Дополнить объем самостоятельно нельзя, поэтому с нужным определится необходимо на этапе покупки.
Под хранение файлов и операционную систему выделен М.2 накопитель объемом 512 Гбайт. Он в отличие от оперативной памяти съемный и может быть заменен в будущем, а также есть дополнительный слот для установки второго М.2.
Встроенная графика Intel UHD Graphics позволит поиграть в такие игры как World of Tanks и Dota 2 на низких настройках графики.
Предустановлена операционная система Windows 11, без каких-либо посторонних включений.