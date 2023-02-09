Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1

Ранее мы проводили тестирование смартфонов Tecno, сегодня же поделимся опытом эксплуатации первого ноутбука от производителя - MegaBook T1. Это легкий лэптоп с диагональю экрана 15.6-дюймов, мобильным процессором Intel и аккумулятором с хорошими показателями автономной работы.

Комплектация

Базовая модификация с процессором Intel Core i3-1005G1 12/256 Гбайт обойдется в 32 тысячи рублей, а максимальная комплектация с Intel Core i5-1035G1 и 16/512 Гбайт в 46 тысяч рублей.Поставляется в стильной оформленной коробке с пластиковой ручкой для переноски. Комплект его включает адаптер питания, USB-C кабель, различную документацию.

Внешний вид

Интересно подошли к предлагаемой палитре цветового исполнения корпуса. Есть сразу несколько расцветок: шампань, звёздная пыль, романская мята, фиалка моне. Хорошо смотрится текстурный рисунок на крышке.

Корпус выполнен из алюминия, по качеству сборки не уступает заметно более дорогим решениям, таким как MacBook. Он легкий и тонкий, с закрытой крышкой толщина не превышает 15 мм, а вес составляет 1.5 килограмма.

Крышку можно открыть одной рукой. Откидывается она на 180 градусов, выбранное положение не смещается.

На левой грани у Tecno MegaBook T1 замок Кенсингтона, два USB-C, HDMI, USB 3.2 gen.1. Питание подается через USB-C, сам ноутбук комплектуется адаптером мощностью 65 Вт.

Справа два USB 3.2 gen.1, слот для карты памяти microSD, спаренный аудиоразъем и скрытая кнопка перезагрузки. На фоне общего тренда с сокращением типа и количества разъемов, такой набор станет хорошим подспорьем как в поездках, так и при стационарном использовании, позволяя не использовать дополнительные USB-концентраторы.

Рамки вокруг экрана в среднем составляют 8 мм. На верхней выведены объектив веб-камеры с механической шторкой, обеспечивающей приватность, инфракрасный датчик и группа микрофонов.

Оснащен полноформатной клавиатурой с цифровым блоком. Есть белая подсветка с регулируемым уровнем яркости. Кириллические и латинские символ подсвечиваются равномерно.

Кнопка включения совмещена с дактилоскопическим сенсором. Тачпад определял касания корректно, поддерживает жесты.

На основании вентиляционная решетка, есть резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.

Установлены динамики со стереозвуком. Хорошо себя показали при просмотре сериалов и роликов. Присутствует запас по громкости.

Экран

Установлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с пиковой яркостью до 330 нит, согласно проведенным замерам с помощью калибратора. С Tecno MegaBook T1 можно комфортно работать в помещении и на улице без прямого попадания солнечных лучей на экран. При этом яркость умеет регулировать автоматически в зависимости от уровня освещения в помещении.

Цветовой охват пространства sRGB близок к 100%. Углы обзора широкие. Присутствует Glow-эффект.

Платформа

Изучаемая нами модификация работает на базе процессора Intel Core i5-1035G1 семейства Ice Lake с 4 ядрами и 8 потоками. Работает на частоте до 3.6 ГГц с TDP 25 Вт. Задействована активная система охлаждения, продемонстрировавшая низкий уровень шума во время нагрузки.

Распаяны 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Дополнить объем самостоятельно нельзя, поэтому с нужным определится необходимо на этапе покупки.

Под хранение файлов и операционную систему выделен М.2 накопитель объемом 512 Гбайт. Он в отличие от оперативной памяти съемный и может быть заменен в будущем, а также есть дополнительный слот для установки второго М.2.

Встроенная графика Intel UHD Graphics позволит поиграть в такие игры как World of Tanks и Dota 2 на низких настройках графики.

Автономная работа

Предустановлена операционная система Windows 11, без каких-либо посторонних включений.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 7- Втч. С выставленным на высокую яркость экраном работал около 12 часов. Зарядка проходит с помощью адаптера с USB-C разъемом, комплектный по габаритам сопоставим с зарядкой от смартфона, собственно, в поездках им же можно будет зарядить смартфон, планшет или носимые аксессуары.

Tecno MegaBook T1 обзор

Итоги

Tecno MegaBook T1 будет хорошим выбором при поиске легкого и мобильного ноутбука для учебы и работы в недорогом ценовом сегменте. Уровень его быстродействия позволяет комфортно работать с типовыми приложениями, таблицами, браузером и документами. Хороший набор интерфейсов ввода/вывода, длительное время автономной работы, алюминиевый корпус с интересными расцветками.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".