Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1

Ранее мы проводили тестирование смартфонов Tecno, сегодня же поделимся опытом эксплуатации первого ноутбука от производителя - MegaBook T1. Это легкий лэптоп с диагональю экрана 15.6-дюймов, мобильным процессором Intel и аккумулятором с хорошими показателями автономной работы.

Tecno MegaBook T1

Базовая модификация с процессором Intel Core i3-1005G1 12/256 Гбайт обойдется в 32 тысячи рублей, а максимальная комплектация с Intel Core i5-1035G1 и 16/512 Гбайт в 46 тысяч рублей.

Комплектация

Поставляется в стильной оформленной коробке с пластиковой ручкой для переноски. Комплект его включает адаптер питания, USB-C кабель, различную документацию.

Tecno MegaBook T1

Внешний вид

Интересно подошли к предлагаемой палитре цветового исполнения корпуса. Есть сразу несколько расцветок: шампань, звёздная пыль, романская мята, фиалка моне. Хорошо смотрится текстурный рисунок на крышке.

Tecno MegaBook T1

Корпус выполнен из алюминия, по качеству сборки не уступает заметно более дорогим решениям, таким как MacBook. Он легкий и тонкий, с закрытой крышкой толщина не превышает 15 мм, а вес составляет 1.5 килограмма.

Tecno MegaBook T1

Крышку можно открыть одной рукой. Откидывается она на 180 градусов, выбранное положение не смещается.

Tecno MegaBook T1

На левой грани у Tecno MegaBook T1 замок Кенсингтона, два USB-C, HDMI, USB 3.2 gen.1. Питание подается через USB-C, сам ноутбук комплектуется адаптером мощностью 65 Вт.

Tecno MegaBook T1

Справа два USB 3.2 gen.1, слот для карты памяти microSD, спаренный аудиоразъем и скрытая кнопка перезагрузки. На фоне общего тренда с сокращением типа и количества разъемов, такой набор станет хорошим подспорьем как в поездках, так и при стационарном использовании, позволяя не использовать дополнительные USB-концентраторы.

Tecno MegaBook T1

Рамки вокруг экрана в среднем составляют 8 мм. На верхней выведены объектив веб-камеры с механической шторкой, обеспечивающей приватность, инфракрасный датчик и группа микрофонов.

Tecno MegaBook T1

Оснащен полноформатной клавиатурой с цифровым блоком. Есть белая подсветка с регулируемым уровнем яркости. Кириллические и латинские символ подсвечиваются равномерно.

Tecno MegaBook T1

Кнопка включения совмещена с дактилоскопическим сенсором. Тачпад определял касания корректно, поддерживает жесты.

Tecno MegaBook T1

На основании вентиляционная решетка, есть резиновые ножки, предотвращающие скольжение по поверхности стола.

Tecno MegaBook T1

Установлены динамики со стереозвуком. Хорошо себя показали при просмотре сериалов и роликов. Присутствует запас по громкости.

Tecno MegaBook T1

Экран

Tecno MegaBook T1

Установлен 15.6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с пиковой яркостью до 330 нит, согласно проведенным замерам с помощью калибратора. С Tecno MegaBook T1 можно комфортно работать в помещении и на улице без прямого попадания солнечных лучей на экран. При этом яркость умеет регулировать автоматически в зависимости от уровня освещения в помещении.

Tecno MegaBook T1

Цветовой охват пространства sRGB близок к 100%. Углы обзора широкие. Присутствует Glow-эффект.

Tecno MegaBook T1

Платформа

Изучаемая нами модификация работает на базе процессора Intel Core i5-1035G1 семейства Ice Lake с 4 ядрами и 8 потоками. Работает на частоте до 3.6 ГГц с TDP 25 Вт. Задействована активная система охлаждения, продемонстрировавшая низкий уровень шума во время нагрузки.

Tecno MegaBook T1

Tecno MegaBook T1

Распаяны 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4. Дополнить объем самостоятельно нельзя, поэтому с нужным определится необходимо на этапе покупки.

Tecno MegaBook T1

Tecno MegaBook T1

Под хранение файлов и операционную систему выделен М.2 накопитель объемом 512 Гбайт. Он в отличие от оперативной памяти съемный и может быть заменен в будущем, а также есть дополнительный слот для установки второго М.2.

Tecno MegaBook T1

Встроенная графика Intel UHD Graphics позволит поиграть в такие игры как World of Tanks и Dota 2 на низких настройках графики.

Tecno MegaBook T1

Tecno MegaBook T1

Предустановлена операционная система Windows 11, без каких-либо посторонних включений.

Автономная работа

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 7- Втч. С выставленным на высокую яркость экраном работал около 12 часов. Зарядка проходит с помощью адаптера с USB-C разъемом, комплектный по габаритам сопоставим с зарядкой от смартфона, собственно, в поездках им же можно будет зарядить смартфон, планшет или носимые аксессуары.

Tecno MegaBook T1

Tecno MegaBook T1 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTecno MegaBook T1 будет хорошим выбором при поиске легкого и мобильного ноутбука для учебы и работы в недорогом ценовом сегменте. Уровень его быстродействия позволяет комфортно работать с типовыми приложениями, таблицами, браузером и документами. Хороший набор интерфейсов ввода/вывода, длительное время автономной работы, алюминиевый корпус с интересными расцветками.
Tecno MegaBook T1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Официальный сайт Tecno MegaBook T1
Представлен защищенный ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go …
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book 2 Go, которая получила защиту от уда…
Ноутбуки LG Gram Style получили тачпад-невидимку …
Компания LG пополнила ассортимент ноутбуков моделями Gram Style с 16- и 14-дюймовыми OLED-экранами. Первы…
Apple готовит игровой ноутбук…
Сегодня инсайдеры поделились с нами, пожалуй, самой неожиданной новостью за всё это время — поставщики се…
Обновленный ноутбук MSI Summit E16 Flip Evo появился в прода…
Компания MSI выпустила в китайскую продажу новое поколения ноутбука MSI Summit E16 Flip Evo, который оцен…
MSI представила мощный игровой ноутбук TITAN GT77 HX…
На рынке игровых ноутбуков ничего интересного не происходило очень долго — производители просто из года в…
Представлен обновленный ноутбук Lenovo Legion Pro 7…
Компания Lenovo представила обновленный ноутбук Legion Pro 7, который основан на 16-ядерном процессоре AM…
14-дюймовый ноутбук Fujitsu UH-X/H1 весит 689 граммов…
Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью UH-X/H1, которая появится в продаже в Японии 9 м…
Lenovo YogaBook 9i с двумя экранами обойдется в $2100 …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga Book 9i, которая получила два …
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1Обзор Tecno MegaBook T1. Легкий ноутбук для учебы и работы с Core i5-1035G1
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor