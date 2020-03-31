Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка

В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали игровую клавиатуру Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium с быстрыми и тихими переключателями CHERRY MX Speed. Сегодня в центре внимания будет игровая мышка Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse из того же семейства. Многоцветная и управляемая подсветка, макросы, эргономичная форма, оптический сенсор с чувствительностью до 16 000 DPI.

Комплектация

На момент выхода обзора продажи в России еще не стартовали. При расчете стоимости будем отталкиваться от рекомендованной стоимости в 80 долларов.Комплект включает тряпичный мешок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид

Выполнена мышка в симметричном корпусе. Это касается не только формы, но и расположения дополнительных кнопок.

Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению пальцами. Хорошее качество сцепления. Она приятна тактильно.

Основные кнопки, боковины и спинка визуально выделены в отдельные элементы. Границы между ними обозначены вставками из прозрачного пластика.

Эти зоны в Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse подсвечиваются заполняющей многоцветной подсветкой.

Дополнительно светится логотип на спинке и боковые зоны колесика. Цвет и эффект можно синхронизировать с собранной системой в корпусе, а также периферией Razer.

Колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Позади него кнопка переключения чувствительности сенсора.

На основании две массивные ножки скольжения. В центре окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Кабель подключения приподнят относительно основания. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. Кабель в тканевой оплетке.

Спинка округлой формы сочетается с полигональными линиями на основных кнопках. В этой мышке установлены переключатели OMRON с высоким ресурсом службы.

Справа и слева углубления для улучшения хвата. Зоны с текстурным рисунком в виде треугольников.

С каждой из сторон по две дополнительные клавиши. Они управляемые. Одна из клавиш подсвечивается.

Визуально мышка производит впечатление премиального продукта. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. При первом ее запуске она предложила нам обновить прошивку Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse. Оформлена в темной стилистике. На момент выхода теста поддержки русского языка нет.

В основной вкладке приведено изображение мышки. Здесь же настраиваются дополнительные клавиши. К каждой присваивается действие, макрос или часто используемая команда. Настройки пользователь сможет распределить между несколькими профилями.

Предлагаются детальные инструменты по записи и настройке макросов.

Выбирается эффект подсветки для четырех зон в отдельности: логотип, колесико прокрутки, правая и левая зоны. Каждый из эффектов можно дополнительно настроить.

Несколько уровней чувствительности сенсора. Есть возможность задать для двух осей в отдельности.

Тесты

В последней вкладке выбирается язык интерфейса. Активируется синхронизация Razer Chroma. Авторизация и связка с голосовым помощником Amazon Alexa.В Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse установлен оптический сенсор PIXART PMW-3389 с чувствительностью 16 000 DPI. Этот сенсор демонстрирует высокую точность на широком диапазоне чувствительности. Работает корректно на разных типах поверхностей.

Мышка предлагает высокую точность управления в играх, требующих быстрой реакции, например, онлайн шутерах. Дополнительные клавиши позволят распределить команды в играх. Из ограничений отметим отсутствие встроенной памяти, все настройки хранятся в памяти ПК.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse обзор

Мышка в руке лежит удобно. Все кнопки находятся в быстрой доступности. Вес хорошо сбалансирован. Движения контролируемы во всех направлениях.

Итоги по Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse – игровая мышка флагманского уровня, выполненная в симметричном корпусе. Настраиваемая подсветка, дополнительные клавиши, точный оптический сенсор, широкие тефлоновые ножки, кабель в тканевой оплетке, поддержка макросов и синхронизации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".