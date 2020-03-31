Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка

2020-03-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse; [300]
В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали игровую клавиатуру Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium с быстрыми и тихими переключателями CHERRY MX Speed. Сегодня в центре внимания будет игровая мышка Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse из того же семейства. Многоцветная и управляемая подсветка, макросы, эргономичная форма, оптический сенсор с чувствительностью до 16 000 DPI.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

На момент выхода обзора продажи в России еще не стартовали. При расчете стоимости будем отталкиваться от рекомендованной стоимости в 80 долларов.

Комплектация

Комплект включает тряпичный мешок, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям работы.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Внешний вид

Выполнена мышка в симметричном корпусе. Это касается не только формы, но и расположения дополнительных кнопок.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению пальцами. Хорошее качество сцепления. Она приятна тактильно.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Основные кнопки, боковины и спинка визуально выделены в отдельные элементы. Границы между ними обозначены вставками из прозрачного пластика.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Эти зоны в Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse подсвечиваются заполняющей многоцветной подсветкой.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Дополнительно светится логотип на спинке и боковые зоны колесика. Цвет и эффект можно синхронизировать с собранной системой в корпусе, а также периферией Razer.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Колесико прокрутки с прорезиненным протектором. Позади него кнопка переключения чувствительности сенсора.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

На основании две массивные ножки скольжения. В центре окошко сенсора и наклейка с техническими данными.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Кабель подключения приподнят относительно основания. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. Кабель в тканевой оплетке.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Спинка округлой формы сочетается с полигональными линиями на основных кнопках. В этой мышке установлены переключатели OMRON с высоким ресурсом службы.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Справа и слева углубления для улучшения хвата. Зоны с текстурным рисунком в виде треугольников.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

С каждой из сторон по две дополнительные клавиши. Они управляемые. Одна из клавиш подсвечивается.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Визуально мышка производит впечатление премиального продукта. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления. При первом ее запуске она предложила нам обновить прошивку Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse. Оформлена в темной стилистике. На момент выхода теста поддержки русского языка нет.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

В основной вкладке приведено изображение мышки. Здесь же настраиваются дополнительные клавиши. К каждой присваивается действие, макрос или часто используемая команда. Настройки пользователь сможет распределить между несколькими профилями.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Предлагаются детальные инструменты по записи и настройке макросов.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Выбирается эффект подсветки для четырех зон в отдельности: логотип, колесико прокрутки, правая и левая зоны. Каждый из эффектов можно дополнительно настроить.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Несколько уровней чувствительности сенсора. Есть возможность задать для двух осей в отдельности.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

В последней вкладке выбирается язык интерфейса. Активируется синхронизация Razer Chroma. Авторизация и связка с голосовым помощником Amazon Alexa.

Тесты

В Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse установлен оптический сенсор PIXART PMW-3389 с чувствительностью 16 000 DPI. Этот сенсор демонстрирует высокую точность на широком диапазоне чувствительности. Работает корректно на разных типах поверхностей.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Мышка предлагает высокую точность управления в играх, требующих быстрой реакции, например, онлайн шутерах. Дополнительные клавиши позволят распределить команды в играх. Из ограничений отметим отсутствие встроенной памяти, все настройки хранятся в памяти ПК.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Мышка в руке лежит удобно. Все кнопки находятся в быстрой доступности. Вес хорошо сбалансирован. Движения контролируемы во всех направлениях.

Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse обзор

Итоги по Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse – игровая мышка флагманского уровня, выполненная в симметричном корпусе. Настраиваемая подсветка, дополнительные клавиши, точный оптический сенсор, широкие тефлоновые ножки, кабель в тканевой оплетке, поддержка макросов и синхронизации.
Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse
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