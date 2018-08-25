Обзор Thermaltake Pacific Lumi Plus (CL-O014-PL00SW-A). Набор комплекта светодиодных RGB-лент

2018-08-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Pacific Lumi Plus; [87]
Корпуса с прозрачными стенками получили широкое распространение, подсветка стала трендом. Тестируемый сегодня комплект из трех светодиодных лент Thermaltake Pacific Lumi Plus, подойдет для украшения любого корпуса. Этот набор мы уже использовали в ряде тестов, заметно улучшив визуальное восприятие собранной системы.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

К моменту публикации комплект уже доступен в российских магазинах, средняя стоимость составляет 3180 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Pacific Lumi Plus обзор

Комплектация

Поставляется Thermaltake Pacific Lumi Plus в компактной коробке с качественной полиграфией. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает контроллер управления, три светодиодные ленты, липучки для крепления контроллера, microUSB кабель, кабель соединения с другим контроллером, три кабеля для подключения лент, кабель питания.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Внешний вид

Thermaltake Pacific Lumi Plus состоит из трех отдельных светодиодных лент длиной по 30 см. Ширина 10мм.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Лента залита прозрачным пластиком. Они гибкие, можно будет устанавливать как в углах корпуса, так и огибая неровные поверхности.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Основа черная, в выключенном состоянии ленты не будут привлекать к себе излишнего внимания. Сами ленты могут подключаться между собой цельным каскадом.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Зафиксировать на поверхности можно будет двумя способами: с помощью встроенной группы магнитов или клейкой основы.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Кстати, устанавливать подсветку можно будет не только внутри корпуса, но и, например, сделав фоновую подсветку тыльной части монитора.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

С каждой из сторон ленты есть 4-пиновые коннекторы с термоусадкой. Для того чтобы не ошибиться во время подключения, рядом нанесена маркировка.

Ленты Thermaltake Pacific Lumi Plus могут подключаться только к контроллерам Thermaltake. Он же будет отвечать за управление подсветкой.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Для подачи питания нужно будет задействовать один MOLEX от блока питания. Также подключается кабель к USB-разъему материнской платы.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Контроллеры могут объединяться в группы, для этого есть специальный кабель. Как и в рассмотренных ранее компонентах, тут есть DIP-переключатель.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Сам процесс подключения подробно описан в комплектной инструкции. Длины кабеля достаточно для организации аккуратного кабель-менеджмента.

Софт

Для взаимодействия и выбора эффектов нужно будет загрузить утилиту с официального сайта. Можно выбрать цвет для 12 светодиодов в отдельности. Есть несколько сценариев и режимов. Регулируется яркость подсветки. Поддерживается удаленное управление со смартфона.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Тесты

Светодиодные ленты устанавливались в корпус Thermaltake View 37 RGB, для примера приведем несколько снимков.

Thermaltake Pacific Lumi Plus

Итоги по Thermaltake Pacific Lumi Plus

Thermaltake Pacific Lumi Plus – удобный и эффектный комплект из трех светодиодных RGB-лент. К сильным сторонам отнесем два варианта крепления, функциональное программное обеспечение для ПК, управление со смартфона, черную подложку.

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