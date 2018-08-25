Обзор Thermaltake Pacific Lumi Plus (CL-O014-PL00SW-A). Набор комплекта светодиодных RGB-лент

Корпуса с прозрачными стенками получили широкое распространение, подсветка стала трендом. Тестируемый сегодня комплект из трех светодиодных лент Thermaltake Pacific Lumi Plus, подойдет для украшения любого корпуса. Этот набор мы уже использовали в ряде тестов, заметно улучшив визуальное восприятие собранной системы.

Thermaltake Pacific Lumi Plus обзор

К моменту публикации комплект уже доступен в российских магазинах, средняя стоимость составляет 3180 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Thermaltake Pacific Lumi Plus в компактной коробке с качественной полиграфией. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает контроллер управления, три светодиодные ленты, липучки для крепления контроллера, microUSB кабель, кабель соединения с другим контроллером, три кабеля для подключения лент, кабель питания.

Внешний вид

Thermaltake Pacific Lumi Plus состоит из трех отдельных светодиодных лент длиной по 30 см. Ширина 10мм.

Лента залита прозрачным пластиком. Они гибкие, можно будет устанавливать как в углах корпуса, так и огибая неровные поверхности.

Основа черная, в выключенном состоянии ленты не будут привлекать к себе излишнего внимания. Сами ленты могут подключаться между собой цельным каскадом.

Зафиксировать на поверхности можно будет двумя способами: с помощью встроенной группы магнитов или клейкой основы.

Кстати, устанавливать подсветку можно будет не только внутри корпуса, но и, например, сделав фоновую подсветку тыльной части монитора.

С каждой из сторон ленты есть 4-пиновые коннекторы с термоусадкой. Для того чтобы не ошибиться во время подключения, рядом нанесена маркировка.Ленты Thermaltake Pacific Lumi Plus могут подключаться только к контроллерам Thermaltake. Он же будет отвечать за управление подсветкой.

Для подачи питания нужно будет задействовать один MOLEX от блока питания. Также подключается кабель к USB-разъему материнской платы.

Контроллеры могут объединяться в группы, для этого есть специальный кабель. Как и в рассмотренных ранее компонентах, тут есть DIP-переключатель.

Софт

Сам процесс подключения подробно описан в комплектной инструкции. Длины кабеля достаточно для организации аккуратного кабель-менеджмента.Для взаимодействия и выбора эффектов нужно будет загрузить утилиту с официального сайта. Можно выбрать цвет для 12 светодиодов в отдельности. Есть несколько сценариев и режимов. Регулируется яркость подсветки. Поддерживается удаленное управление со смартфона.

Тесты

Светодиодные ленты устанавливались в корпус Thermaltake View 37 RGB , для примера приведем несколько снимков.

Итоги по Thermaltake Pacific Lumi Plus

Thermaltake Pacific Lumi Plus – удобный и эффектный комплект из трех светодиодных RGB-лент. К сильным сторонам отнесем два варианта крепления, функциональное программное обеспечение для ПК, управление со смартфона, черную подложку.