Обзор Thermaltake View 37 RGB (CA-1J7-00M1WN-01). Корпус для высокопроизводительных и красивых систем

Весной текущего года компания Thermaltake впервые сообщила о нового корпуса Thermaltake View 37 RGB сразу в двух модификациях. Отличия между ними заключаются в комплектации вентиляторами на лицевой стенке. Один получил три RGB 140 мм вентилятора, второй два вентилятора Riing LED Blue с синей подсветкой. Мы получили возможность собрать систему в старшей модификации, в этом обзоре также будут фигурировать снимки с RGB-лентами и 200-мм вентилятором Thermaltake, сами аксессуары рассмотрим в последующем отдельно.
Thermaltake View 37 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Серия View уже рассматривалась в «Лаборатории», все корпуса этой серии позволяют акцентировать внимание на установленные внутри компоненты. Обзор новинки будет интересен тем, кто находится в поиске удачного шасси для создания красивой сборки, но при этом еще и с возможностью организации эффективного охлаждения. Сам корпус уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake View 37 RGB обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с темным оформлением, на лицевой стороне которой подробно представлены конструктивные особенности корпуса. Приведены ключевые характеристики. Комплект включает панель с кнопками, блок управления подсветкой, кабели подключения вентиляторов, стяжки, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен Thermaltake View 37 RGB в форм-факторе Midi-Tower. Общие габариты составляют 261x525x538 мм.
Дизайн смелый, чего стоит только изогнутая боковая стенка, открывающая полный обзор на главный отсек корпуса.
Г-образное цельное акриловое стекло. По краям нанесена темная окантовка. Сверху и снизу дополнительная металлическая накладка, используемая для крепления в корпусе.
Снимается и ставится сдвигом. Дополнительно с тыльной стороны имеется металлическая планка, фиксируемая при помощи винтов. Её можно оставлять только на время транспортировки или если открытие корпуса не планируется в течение длительного времени.
В обычное время для фиксации используется два винта с накатанной головкой. Выглядит само стекло интересно, цельность с верхней крышкой добавляет премиальности.
Основу корпуса составляет металл с достаточным уровнем жесткости. При переноске не деформируется.
Фронтальная стенка съемная, её основную площадь составляет полупрозрачный пластик. Здесь он не случайно, Thermaltake View 37 RGB получил стартовый набор из трех RGB-вентиляторов. Во время включения подсветка вносит свой вклад в общее восприятие корпуса.
Изначально на фронтальной стороне два вентилятора 140-мм. Дополнительно к ним доступно еще одно посадочное место под 140-мм вентилятор. Его можно будет забрать с тыльной стенки, три вряд смотрятся на твердую «пятерку».
Но выжать из этого корпуса максимум в плане эффективности позволят 200-мм вентиляторы. Есть места под пару вентиляторов такого типо-размера. Много ли на вашей памяти корпусов с поддержкой такого охлаждения?
Обойтись без элементов подсветки в таком корпусе – кощунственно. Сам корпус и общая концепция располагает к созданию красивых сборок.
Тут также продумали удобство управления подсветкой. Внутренний блок подключения дополнен планкой с кнопками, устанавливаемую на тыльную сторону корпуса. Можно будет изменять цвета, переключать эффекты, скорость вращения и яркость.
В верхней зоне расположена панель разъемов с двумя USB 3.0, два USB 2.0, пара аудиоразъемов, кнопка перезагрузки и кнопка включения. По краям фронтальной панели сетка, обеспечивающая достаточно свободный приток воздуха.
Вторая стенка у Thermaltake View 37 RGB из металла, прижимается при помощи винтов с накатанной головкой.
На тыльной панели традиционный набор из заглушек под платы расширения, дополнен двумя вертикальными заглушками. В комплекте уже идет боковой планка для фиксации в таком положении видеокарты, райзер нужно будет приобретать самостоятельно.
Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми уплотнителями. Стоит корпус на ровной поверхности устойчиво.
НачинкаВнутреннее пространство выполнено в виде общей ниши, без стенок и разделения зон. Блок питания ставится снизу, в тестовой сборке мы использовали Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с многоцветной подсветкой. Рекомендуем устанавливать его, направляя вентилятор вверх.
Это будет правильно с точки зрения эффективной организации охлаждения, так и с визуальной. В районе установки есть резиновые уплотнители.
Блок под жесткие диски в Thermaltake View 37 RGB можно будет демонтировать. Она тут включает три съемные корзины с безвинтовой фиксацией. Для большинства задач вполне хватит четырех посадочных мест под 3.5-мм диски на обратной стороне стенки. При чем если выбор сделать в пользу SSD или 2.5-мм жестких дисков это внушительное количество в восемь накопителей.
Продумана возможность организации аккуратной укладки кабелей. Достаточно свободного места в скрытой нише, есть ушки и все отверстия идут с резиновыми шторками.
Свободное пространство в корпусе обеспечивает широкую совместимость с компонентами. Можно установить материнские платы E-ATX и видеокарты длиной до 410 мм.
Установить можно будет как готовые, так и кастомные системы охлаждения. Радиаторы СВО 360 и 280 мм. Башенные системы высотой до 180 мм.
Дополнительно к установке основных компонентов, нужно будет подключить три вентилятора к блоку управления, для распределения проводов может потребоваться дополнительное время. Часть материнских плат с 5V питанием под RGB ленты дадут поддержку синхронизации компонентов и управление через ПО материнской платы.
Внутри достаточно свободного места для свободного движения воздуха. Выглядит собранная система в этом корпусе эффектно, но и свои особенности вносит по подборку компонентов для получения лучшего результата.
Итоги по Thermaltake View 37 RGBThermaltake View 37 RGB – эффектный и продуманный в мелочах корпус. На его базе можно собрать высокопроизводительную игровую сборку на базе одной или двух видеокарт, обеспечив эффективный отвод тепла и тихую работу. К плюсам отнесем удобное управление RGB-вентиляторами, возможность установки видеокарты вертикально, широкую совместимость с компонентами, посадочные места под два 200 мм вентилятора, интересную форму боковой крышки, пылевой фильтр под блоком питания, набор портов на фронтальной панели.
Thermaltake View 37 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".