Обзор Thermaltake View 37 RGB (CA-1J7-00M1WN-01). Корпус для высокопроизводительных и красивых систем

Весной текущего года компания Thermaltake впервые сообщила о нового корпуса Thermaltake View 37 RGB сразу в двух модификациях. Отличия между ними заключаются в комплектации вентиляторами на лицевой стенке. Один получил три RGB 140 мм вентилятора, второй два вентилятора Riing LED Blue с синей подсветкой. Мы получили возможность собрать систему в старшей модификации, в этом обзоре также будут фигурировать снимки с RGB-лентами и 200-мм вентилятором Thermaltake, сами аксессуары рассмотрим в последующем отдельно.

Thermaltake View 37 RGB обзор

Серия View уже рассматривалась в «Лаборатории», все корпуса этой серии позволяют акцентировать внимание на установленные внутри компоненты. Обзор новинки будет интересен тем, кто находится в поиске удачного шасси для создания красивой сборки, но при этом еще и с возможностью организации эффективного охлаждения. Сам корпус уже находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с темным оформлением, на лицевой стороне которой подробно представлены конструктивные особенности корпуса. Приведены ключевые характеристики. Комплект включает панель с кнопками, блок управления подсветкой, кабели подключения вентиляторов, стяжки, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Thermaltake View 37 RGB в форм-факторе Midi-Tower. Общие габариты составляют 261x525x538 мм.

Дизайн смелый, чего стоит только изогнутая боковая стенка, открывающая полный обзор на главный отсек корпуса.

Г-образное цельное акриловое стекло. По краям нанесена темная окантовка. Сверху и снизу дополнительная металлическая накладка, используемая для крепления в корпусе.

Снимается и ставится сдвигом. Дополнительно с тыльной стороны имеется металлическая планка, фиксируемая при помощи винтов. Её можно оставлять только на время транспортировки или если открытие корпуса не планируется в течение длительного времени.

В обычное время для фиксации используется два винта с накатанной головкой. Выглядит само стекло интересно, цельность с верхней крышкой добавляет премиальности.

Основу корпуса составляет металл с достаточным уровнем жесткости. При переноске не деформируется.

Фронтальная стенка съемная, её основную площадь составляет полупрозрачный пластик. Здесь он не случайно, Thermaltake View 37 RGB получил стартовый набор из трех RGB-вентиляторов. Во время включения подсветка вносит свой вклад в общее восприятие корпуса.

Изначально на фронтальной стороне два вентилятора 140-мм. Дополнительно к ним доступно еще одно посадочное место под 140-мм вентилятор. Его можно будет забрать с тыльной стенки, три вряд смотрятся на твердую «пятерку».

Но выжать из этого корпуса максимум в плане эффективности позволят 200-мм вентиляторы. Есть места под пару вентиляторов такого типо-размера. Много ли на вашей памяти корпусов с поддержкой такого охлаждения?

Обойтись без элементов подсветки в таком корпусе – кощунственно. Сам корпус и общая концепция располагает к созданию красивых сборок.

Тут также продумали удобство управления подсветкой. Внутренний блок подключения дополнен планкой с кнопками, устанавливаемую на тыльную сторону корпуса. Можно будет изменять цвета, переключать эффекты, скорость вращения и яркость.

В верхней зоне расположена панель разъемов с двумя USB 3.0, два USB 2.0, пара аудиоразъемов, кнопка перезагрузки и кнопка включения. По краям фронтальной панели сетка, обеспечивающая достаточно свободный приток воздуха.

Вторая стенка у Thermaltake View 37 RGB из металла, прижимается при помощи винтов с накатанной головкой.

На тыльной панели традиционный набор из заглушек под платы расширения, дополнен двумя вертикальными заглушками. В комплекте уже идет боковой планка для фиксации в таком положении видеокарты, райзер нужно будет приобретать самостоятельно.

Начинка

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми уплотнителями. Стоит корпус на ровной поверхности устойчиво.Внутреннее пространство выполнено в виде общей ниши, без стенок и разделения зон. Блок питания ставится снизу, в тестовой сборке мы использовали Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W с многоцветной подсветкой. Рекомендуем устанавливать его, направляя вентилятор вверх.

Это будет правильно с точки зрения эффективной организации охлаждения, так и с визуальной. В районе установки есть резиновые уплотнители.

Блок под жесткие диски в Thermaltake View 37 RGB можно будет демонтировать. Она тут включает три съемные корзины с безвинтовой фиксацией. Для большинства задач вполне хватит четырех посадочных мест под 3.5-мм диски на обратной стороне стенки. При чем если выбор сделать в пользу SSD или 2.5-мм жестких дисков это внушительное количество в восемь накопителей.

Продумана возможность организации аккуратной укладки кабелей. Достаточно свободного места в скрытой нише, есть ушки и все отверстия идут с резиновыми шторками.

Свободное пространство в корпусе обеспечивает широкую совместимость с компонентами. Можно установить материнские платы E-ATX и видеокарты длиной до 410 мм.

Установить можно будет как готовые, так и кастомные системы охлаждения. Радиаторы СВО 360 и 280 мм. Башенные системы высотой до 180 мм.

Дополнительно к установке основных компонентов, нужно будет подключить три вентилятора к блоку управления, для распределения проводов может потребоваться дополнительное время. Часть материнских плат с 5V питанием под RGB ленты дадут поддержку синхронизации компонентов и управление через ПО материнской платы.

Внутри достаточно свободного места для свободного движения воздуха. Выглядит собранная система в этом корпусе эффектно, но и свои особенности вносит по подборку компонентов для получения лучшего результата.

Итоги по Thermaltake View 37 RGB

– эффектный и продуманный в мелочах корпус. На его базе можно собрать высокопроизводительную игровую сборку на базе одной или двух видеокарт, обеспечив эффективный отвод тепла и тихую работу. К плюсам отнесем удобное управление RGB-вентиляторами, возможность установки видеокарты вертикально, широкую совместимость с компонентами, посадочные места под два 200 мм вентилятора, интересную форму боковой крышки, пылевой фильтр под блоком питания, набор портов на фронтальной панели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".