Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 550W (PS-SPD-0550NNSABE-1)

В прошлом году мы проводили тестирование блоков питания Thermaltake Smart BX1 RGB 650W и Thermaltake Smart BX1 RGB 750W с пятилетней гарантией и сертификатом 80Plus Bronse. Как можно догадаться по названию, они были оснащены вентилятором с RGB-подсветкой, которую немалая часть пользователей считает излишней. Не так давно модельная линейка была расширена моделями с теми же ключевыми преимуществами, но без подсветки. Стоят они ожидаемо дешевле.
На боковые грани нанесены наклейки с названием серии, мощностью, сертификатом 80Plus Bronse и логотипом производителя.
Снизу наклейка с подробной информацией по линиям и сводная таблица с техническими характеристиками.
У нас появилась возможность провести детальное тестирование версии Thermaltake Smart BX1 550W. Она уже доступна в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Thermaltake Smart BX1 550W обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона, оформленной в традиционных цветах. На крышке приведены основные преимущества и сертификат 80Plus Bronse (230V). Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание. Комплект включает силовой кабель и документацию.
Внешний видВ серии доступны блоки питания с выходной мощностью от 450 до 750 Вт. Выполнен в классическом корпусе из окрашенной в черный цвет стали.
Боковые грани и верхняя крышка с перфорацией, выполняющей функцию вентиляционной решетки. Выглядит стильно.
В отличие от RGB-версий, в Thermaltake Smart BX1 550W боковые грани без закруглений.
На задней стенке гнездо питания и механический тумблер.
Сверху по центру нанесена наклейка с хромированным логотипом производителя. За перфорированной решеткой находится вентилятор с черными лопастями.
На боковые грани нанесены наклейки с названием серии, мощностью, сертификатом 80Plus Bronse и логотипом производителя.
Снизу наклейка с подробной информацией по линиям и сводная таблица с техническими характеристиками.
Тут применен несъемный кабель-менеджмент. Провода плоские. Набор включает:
- кабель питания 20+4, длина 60см,
- кабель питания процессора 4+4, длина 65 см,
- кабель с двумя PCI-e 6+2, длина 65 см,
- кабель с SATA,
- кабель с MOLEX.
Начинка
Анализ внутреннего содержимого подтвердил проведение только визуальных упрощений без ущерба аппаратной составляющей. В Thermaltake Smart BX1 550W используется групповая стабилизация напряжения.
Используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной Rubycon с емкостью 390 мКф 420V.
На входе четыре Y-конденсатора, один X-конденсатор. Есть фильтр высокочастотных помех. За защиту от сверхтоков, перенапряжения, превышения мощности и короткого замыкания отвечает ST9S313-DAG.
Два радиатора с дополнительным оребрением. На одном из них зафиксированы диодные сборки выходных напряжений.
Тесты Thermaltake Smart BX1 550W
КПД
|Данные
|150W
|82
|250W
|83
|350W
|86
|550W
|83
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|550W
|12
|12,31
|12,16
|12,09
|5
|5.17
|5.14
|5.11
|3,33
|3.35
|3.34
|3.33