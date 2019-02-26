Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 550W (PS-SPD-0550NNSABE-1)

В прошлом году мы проводили тестирование блоков питания Thermaltake Smart BX1 RGB 650W Thermaltake Smart BX1 RGB 750W с пятилетней гарантией и сертификатом 80Plus Bronse. Как можно догадаться по названию, они были оснащены вентилятором с RGB-подсветкой, которую немалая часть пользователей считает излишней. Не так давно модельная линейка была расширена моделями с теми же ключевыми преимуществами, но без подсветки. Стоят они ожидаемо дешевле.

Thermaltake Smart BX1 550W обзор

У нас появилась возможность провести детальное тестирование версии Thermaltake Smart BX1 550W. Она уже доступна в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в традиционных цветах. На крышке приведены основные преимущества и сертификат 80Plus Bronse (230V). Предоставляется пятилетнее гарантийное обслуживание. Комплект включает силовой кабель и документацию.

Внешний вид

В серии доступны блоки питания с выходной мощностью от 450 до 750 Вт. Выполнен в классическом корпусе из окрашенной в черный цвет стали.

Боковые грани и верхняя крышка с перфорацией, выполняющей функцию вентиляционной решетки. Выглядит стильно.

В отличие от RGB-версий, в Thermaltake Smart BX1 550W боковые грани без закруглений.

На задней стенке гнездо питания и механический тумблер.

Сверху по центру нанесена наклейка с хромированным логотипом производителя. За перфорированной решеткой находится вентилятор с черными лопастями.На боковые грани нанесены наклейки с названием серии, мощностью, сертификатом 80Plus Bronse и логотипом производителя.Снизу наклейка с подробной информацией по линиям и сводная таблица с техническими характеристиками.

кабель питания 20+4, длина 60см,

кабель питания процессора 4+4, длина 65 см,

кабель с двумя PCI-e 6+2, длина 65 см,

кабель с SATA,

кабель с MOLEX.

Начинка

Тут применен несъемный кабель-менеджмент. Провода плоские. Набор включает:

Анализ внутреннего содержимого подтвердил проведение только визуальных упрощений без ущерба аппаратной составляющей. В Thermaltake Smart BX1 550W используется групповая стабилизация напряжения.

Используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной Rubycon с емкостью 390 мКф 420V.

На входе четыре Y-конденсатора, один X-конденсатор. Есть фильтр высокочастотных помех. За защиту от сверхтоков, перенапряжения, превышения мощности и короткого замыкания отвечает ST9S313-DAG.

Два радиатора с дополнительным оребрением. На одном из них зафиксированы диодные сборки выходных напряжений.

Тесты Thermaltake Smart BX1 550W

КПД

Данные 150W 82 250W 83 350W 86 550W 83

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 550W 12 12,31 12,16 12,09 5 5.17 5.14 5.11 3,33 3.35 3.34 3.33

Итоги по Thermaltake Smart BX1 550W

Thermaltake Smart BX1 550W станет хорошим выбором для тех, кто не готов переплачивать за наличие подсветки, но при этом ставит приоритетом высокий ресурс службы и качество элементной базы. К плюсам отнесем 5-летнюю гарантию, японские конденсаторы, высокий КПД, плоские кабели с хорошим набором коннекторов.