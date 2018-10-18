Обзор Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Недорогой блок питания с 80 PLUS Bronze и 5-летней гарантией

В конце лета была представлена новая серия недорогих блоков питания Smart BX1 RGB, включающая модели мощностью 550, 650 и 750W. Все они идут с сертификатом 80 PLUS Bronze, предлагают несъемный кабель-менеджмент и RGB-подсветку с возможностью переключения цветов и эффектов. На эти блоки питания несмотря на привлекательный ценник предлагается пятилетнее гарантийное обслуживание.

Thermaltake ToughPower Grand RGB Sync 750W обзор

Мы уже изучали старший Thermaltake Smart BX1 RGB 750W , сегодня героем обзора будет Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Продажи которого уже стартовали на российском рынке, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

На коробке списком представлен список с основными особенностями этой серии, среди которых использование японских конденсаторов, 5 лет гарантии, RGB-подсветка и продуманный дизайн. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, полезную документацию и крепежные винты.

Внешний вид

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W выполнена в корпусе из стали, края которого закруглены. Как в рассмотренном ранее Thermaltake ToughPower Grand RGB Sync 750W, тут вентиляционная решетка является общей частью конструкции.

Выполнена она в виде перфорации в форме продольных линий. Обеспечивается эффективный приток воздуха и защита от попадания внутрь мелких предметов при монтаже и последующей эксплуатации.

На внутренней стороне нанесена наклейка с подробными техническими данными по линиям. Здесь, в частности, можно обратить внимание на характеристики линии 12V с 587W и 48А.

По краям декоративное оформление с названием модели, мощностью, логотипом производителя, названием серии и сертификатом 80 Plus Bronse.

В этой серии используется несъемный кабель-менеджмент. Все провода с сечением 16AWG. Общий набор разъемов классический.

Он включает один Mai Power, один ATX 4+4, шесть SATA, два PCI 6+2, четыре Molex и один FDD. Этого будет для достаточно для сборки системы на базе одной видеокарты, включая решения флагманского уровня.

На тыльной стенке Thermaltake Smart BX1 RGB 650W расположена кнопка переключения цвета и режимов подсветки. За подсветку отвечает 10 светодиодов расположенных в 120мм вентиляторе.

Есть семь разных цветов: красный, зеленый, синий, желтый, розовый, светло синий и белый. Три эффекта: постоянное свечение, цикличная смена цвета и выключенная подсветка.

Начинка

С учетом общей тенденции с внедрением подсветки в компоненты, используемые при сборке ПК, наличие проработанной подсветки в блоке питания может стать весомым плюсом в пользу выбора этой серии.В Thermaltake Smart BX1 RGB 650W используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор 420V 390 мКф. На печатной плате расположены два алюминиевых радиатор с оребрением, увеличивающим полезную площадь пассивного отвода тепла.

Часть элементов на печатной плате дополнительно запаяны в термоусадочную пленку. Пайка аккуратная.

За активное охлаждение отвечает 120мм вентилятор TT-1225 с гидравлическим подшипником.

Тесты Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

КПД

Данные 150W 86 250W 87 350W 88 500W 89 650W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,27 12,21 12,06 5 5.1 5.03 4.99 3,33 3.35 3.27 3.06

Итоги по Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W при своей не высокой стоимости предлагает качественную элементную базу, высокую эффективность и стабильность напряжений по всем трем линиям. Помимо этого, тут есть управляемая RGB-подсветка, классический набор разъемов. К его весомым плюсам относительно решений конкурентов отнесем предоставление пятилетней гарантии.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".