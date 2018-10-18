Обзор Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Недорогой блок питания с 80 PLUS Bronze и 5-летней гарантией

2018-10-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Smart BX1 RGB 650W; [466]
В конце лета была представлена новая серия недорогих блоков питания Smart BX1 RGB, включающая модели мощностью 550, 650 и 750W. Все они идут с сертификатом 80 PLUS Bronze, предлагают несъемный кабель-менеджмент и RGB-подсветку с возможностью переключения цветов и эффектов. На эти блоки питания несмотря на привлекательный ценник предлагается пятилетнее гарантийное обслуживание.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Мы уже изучали старший Thermaltake Smart BX1 RGB 750W, сегодня героем обзора будет Thermaltake Smart BX1 RGB 650W. Продажи которого уже стартовали на российском рынке, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake ToughPower Grand RGB Sync 750W обзор

Комплектация

На коробке списком представлен список с основными особенностями этой серии, среди которых использование японских конденсаторов, 5 лет гарантии, RGB-подсветка и продуманный дизайн. Комплект включает силовой кабель, пластиковые стяжки, полезную документацию и крепежные винты.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Внешний вид

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W выполнена в корпусе из стали, края которого закруглены. Как в рассмотренном ранее Thermaltake ToughPower Grand RGB Sync 750W, тут вентиляционная решетка является общей частью конструкции.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Выполнена она в виде перфорации в форме продольных линий. Обеспечивается эффективный приток воздуха и защита от попадания внутрь мелких предметов при монтаже и последующей эксплуатации.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

На внутренней стороне нанесена наклейка с подробными техническими данными по линиям. Здесь, в частности, можно обратить внимание на характеристики линии 12V с 587W и 48А.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

По краям декоративное оформление с названием модели, мощностью, логотипом производителя, названием серии и сертификатом 80 Plus Bronse.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

В этой серии используется несъемный кабель-менеджмент. Все провода с сечением 16AWG. Общий набор разъемов классический.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Он включает один Mai Power, один ATX 4+4, шесть SATA, два PCI 6+2, четыре Molex и один FDD. Этого будет для достаточно для сборки системы на базе одной видеокарты, включая решения флагманского уровня.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

На тыльной стенке Thermaltake Smart BX1 RGB 650W расположена кнопка переключения цвета и режимов подсветки. За подсветку отвечает 10 светодиодов расположенных в 120мм вентиляторе.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Есть семь разных цветов: красный, зеленый, синий, желтый, розовый, светло синий и белый. Три эффекта: постоянное свечение, цикличная смена цвета и выключенная подсветка.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

С учетом общей тенденции с внедрением подсветки в компоненты, используемые при сборке ПК, наличие проработанной подсветки в блоке питания может стать весомым плюсом в пользу выбора этой серии.

Начинка

В Thermaltake Smart BX1 RGB 650W используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор 420V 390 мКф. На печатной плате расположены два алюминиевых радиатор с оребрением, увеличивающим полезную площадь пассивного отвода тепла.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Часть элементов на печатной плате дополнительно запаяны в термоусадочную пленку. Пайка аккуратная.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

За активное охлаждение отвечает 120мм вентилятор TT-1225 с гидравлическим подшипником.

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Тесты Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

КПД

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Данные
150W86
250W87
350W88
500W89
650W88

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

150W350W650W
1212,2712,2112,06
55.15.034.99
3,333.353.273.06

Итоги по Thermaltake Smart BX1 RGB 650W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Smart BX1 RGB 650W при своей не высокой стоимости предлагает качественную элементную базу, высокую эффективность и стабильность напряжений по всем трем линиям. Помимо этого, тут есть управляемая RGB-подсветка, классический набор разъемов. К его весомым плюсам относительно решений конкурентов отнесем предоставление пятилетней гарантии.
Thermaltake Smart BX1 RGB 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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