Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W (PS-SPR-0750NHFABx-1)

2018-08-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Smart BX1 RGB 750W; [152]
В скором времени в России будет представлена новая серия блоков питания Smart BX1 RGB с сертификатами 80 Plus Bronse, управляемой подсветкой и встроенной памятью. На эту серию производитель предоставляет пятилетнее гарантийное обслуживание. У нас появилась возможность первыми провести детальное изучение Thermaltake Smart BX1 RGB 750W и поделиться опытом эксплуатации до официального анонса.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

На данный момент мы не располагаем точными данными по рекомендованной стоимости, но стоит ожидать, что эта модель будет дешевле отметки в 100$.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W обзор

Комплектация

Блок питания поставляется в компактной коробке, оформленной в фирменных цветах компании. На крышке помимо изображения, демонстрирующего работу подсветки, списком приведены главные его особенности. Комплект включает силовой кабель, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Внешний вид

С серией SMART мы уже знакомились на примере Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W и Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W. Тестируемая сегодня новинка отличается использованием несъемной системы кабель-менеджмента.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Кабели плоские, окрашены в черный цвет. Сечение 16AWG. Суммарно пользователь получит в свое распоряжение:
  • один Main Power длиной 60см,
  • один ATX (4+4) длиной 65см,
  • восемь SATA,
  • четыре PCI-E (6+2),
  • четыре MOLEX,
  • один FDD.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

По сравнению с ранее рассмотренными моделями, в Thermaltake Smart BX1 RGB 750W изменили дизайн верхней крышки, добавив закругление по краям. «+100» к визуальной составляющей.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Большую часть площади представляет собой перфорированная решетка с логотипом производителя по центру.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

На дно нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. По краям название серии и данные по мощности.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

На тыльной стороне гнездо силового кабеля, механический тумблер и кнопка изменения режимов работы подсветки.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Важно отметить, что в этой модели есть встроенная память, сохраняющая выбранный режим подсветки после выключения или перезагрузки. Кнопка ZeroFun, как в старших моделях отсутствует.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Изменения коснулись работы подсветки. Использование вентилятора с прозрачными лопастями, создает эффект заполняющего свечения по всей площади.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

За её работу в Thermaltake Smart BX1 RGB 750W отвечает 10 отдельных светодиодов, отображают они семь цветов: красный, зеленый, синий, желтый, белый, голубой и фиолетовый.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Предустановлено несколько режимов свечения, дополнительно к постоянному свечению в одном цвете есть RGB-цикл и импульсный режим работы. Не забыли про режим выключенной подсветки.

Начинка

В этой модели используются японские конденсаторы с высокой долговечностью. Основной Rubycon 420В с емкостью 390 мКф. За ним расположен массивный радиатор с дополнительным оребрением.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Используется мощная линейна шина на линию 12В. Она дает до 672W мощности. 100W делится на линии 3.3 и 5В.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Под управление вентилятором выделена отдельная плата. Есть защиты от сверхтоков, короткого замыкания, превышения мощности и перенапряжения. Заявленное время наработки на отказ составляет 100 тысяч часов минимум.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Обдувает печатную плату и элементы 120-мм вентилятор с гидравлическим подшипником.

Тесты Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

КПД

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Данные
150W86
250W87
350W89
500W90
650W88
750W86

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

150W350W650W
1212,2912,2412,14
55.15.024.96
3,33.353.293.05

Итоги по Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Smart BX1 RGB 750W продемонстрировал стабильные напряжения, высокую эффективность на широком диапазоне нагрузок и низкий уровень шума. Использование качественных японских конденсаторов и пять лет гарантийного обслуживания, позволят не задумываться об апгрейде системы питания в течение длительного времени. Отлично проработали подсветку, в корпусах с прозрачными стенками этот блок питания удачно дополнит общий сеттинг.
Thermaltake Smart BX1 RGB 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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