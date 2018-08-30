Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W (PS-SPR-0750NHFABx-1)

В скором времени в России будет представлена новая серия блоков питания Smart BX1 RGB с сертификатами 80 Plus Bronse, управляемой подсветкой и встроенной памятью. На эту серию производитель предоставляет пятилетнее гарантийное обслуживание. У нас появилась возможность первыми провести детальное изучение Thermaltake Smart BX1 RGB 750W и поделиться опытом эксплуатации до официального анонса.

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W обзор

На данный момент мы не располагаем точными данными по рекомендованной стоимости, но стоит ожидать, что эта модель будет дешевле отметки в 100$.

Комплектация

Блок питания поставляется в компактной коробке, оформленной в фирменных цветах компании. На крышке помимо изображения, демонстрирующего работу подсветки, списком приведены главные его особенности. Комплект включает силовой кабель, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

один Main Power длиной 60см,

один ATX (4+4) длиной 65см,

восемь SATA,

четыре PCI-E (6+2),

четыре MOLEX,

один FDD.

Кабели плоские, окрашены в черный цвет. Сечение 16AWG. Суммарно пользователь получит в свое распоряжение:

По сравнению с ранее рассмотренными моделями, в Thermaltake Smart BX1 RGB 750W изменили дизайн верхней крышки, добавив закругление по краям. «+100» к визуальной составляющей.

Большую часть площади представляет собой перфорированная решетка с логотипом производителя по центру.

На дно нанесена наклейка с нагрузочными характеристиками. По краям название серии и данные по мощности.

На тыльной стороне гнездо силового кабеля, механический тумблер и кнопка изменения режимов работы подсветки.

Важно отметить, что в этой модели есть встроенная память, сохраняющая выбранный режим подсветки после выключения или перезагрузки. Кнопка ZeroFun, как в старших моделях отсутствует.

Изменения коснулись работы подсветки. Использование вентилятора с прозрачными лопастями, создает эффект заполняющего свечения по всей площади.

За её работу в Thermaltake Smart BX1 RGB 750W отвечает 10 отдельных светодиодов, отображают они семь цветов: красный, зеленый, синий, желтый, белый, голубой и фиолетовый.

Начинка

Предустановлено несколько режимов свечения, дополнительно к постоянному свечению в одном цвете есть RGB-цикл и импульсный режим работы. Не забыли про режим выключенной подсветки.В этой модели используются японские конденсаторы с высокой долговечностью. Основной Rubycon 420В с емкостью 390 мКф. За ним расположен массивный радиатор с дополнительным оребрением.

Используется мощная линейна шина на линию 12В. Она дает до 672W мощности. 100W делится на линии 3.3 и 5В.

Под управление вентилятором выделена отдельная плата. Есть защиты от сверхтоков, короткого замыкания, превышения мощности и перенапряжения. Заявленное время наработки на отказ составляет 100 тысяч часов минимум.

Тесты Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

КПД

Обдувает печатную плату и элементы 120-мм вентилятор с гидравлическим подшипником.

Данные 150W 86 250W 87 350W 89 500W 90 650W 88 750W 86

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,29 12,24 12,14 5 5.1 5.02 4.96 3,3 3.35 3.29 3.05

Итоги по Thermaltake Smart BX1 RGB 750W

Thermaltake Smart BX1 RGB 750W продемонстрировал стабильные напряжения, высокую эффективность на широком диапазоне нагрузок и низкий уровень шума. Использование качественных японских конденсаторов и пять лет гарантийного обслуживания, позволят не задумываться об апгрейде системы питания в течение длительного времени. Отлично проработали подсветку, в корпусах с прозрачными стенками этот блок питания удачно дополнит общий сеттинг.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".