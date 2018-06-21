Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W. Тихий и производительный блок питания

2018-06-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W; [214]
На прошлой неделе мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold 650W с сертификатом 80 Plus Gold, 10-летней гарантией и управляемой подсветкой. Сегодня в центре внимания будет Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W с сертификатом 80 Plus Bronse, 7-летней гарантией и уже узнаваемой управляемой подсветкой. Это старшая модель в серии Smart Pro RGB, ранее в ней мы уже тестировали Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Блок питания уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со списком его главных преимуществ и подробными данными по техническим характеристикам.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Комплектация включает набор съемных кабелей, силовой кабель, винты крепления, пластиковые стяжки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Внешний вид

Выполнен Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W в корпусе со строгим дизайном. В оформлении преобладают прямые углы и ровные линии.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Верхняя крышка и часть зоны боковых стенок выступают вентиляционной решеткой. Обеспечивается свободный доступ воздуха к вентилятору.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Как и в блоке питания меньшей мощности, тут поддерживается технология ZERO FUN, полностью выключающая вращение вентилятора при отсутствии нагрузки.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Но в отличие от модели на 650W, тут включение вентилятора происходит очень редко за счет запаса по мощности. Это весомый плюс в пользу этой модели для тех, кто ставит приоритетом низкий уровень шума.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Пользователь сам может решать, нужно ли выключать вентилятор при умеренной нагрузке на систему, пользуясь механическим выключателем на тыльной стенке.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Под силовым гнездом выведена кнопка, управляющая подсветкой. С помощью нее переключаются последовательно цвета подсветки и эффекты.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Стилистика подсветки в Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W будет хорошо знакома тем, кто уже имело дело с вентиляторами RIING. Одна из самых интересных среди представленных на период лета 2018 года.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Те, кто считает подсветку излишеством, смогут ее выключить полностью или подобрать версии без нее, выбор производитель предлагает достаточный.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Внутренняя стенка блока питания занята разъемами под съемные линии питания компонентов. Разъемы под видеокарты окрашены в красный цвет. Полностью модульный кабель-менеджмент. В комплекте идут провода с широким сечением. Использование съемных кабелей позволит исключить лишние разъемы и провести внутри системы аккуратную укладку.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Суммарно владелец получает один 24PIN, один 4+4 PIN CPU, девять SATA, четыре PCI 6+2, шесть MOLEX, один FDD.

Начинка

В схемотехнике Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W применены японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной Rubycon емкостью 680 мКф и рабочей температурой до 105 градусов.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Выпрямитель на диодных сборках на линии 12В, преобразователь DC-DC на 3.3 и 5 В. Есть фильтр из Y- и X-конденсаторов. Для подключения вентилятора выделена отдельная плата.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Контролируется цвет подсветки и скорость вращения вентилятора.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Номинальная сила тока для 12В составляет 70.5А, мощность до 846W. Линии 3.3 и 5В по 22А, мощностью 140W.

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Тесты Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Уровень шума:

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Данные
Простой31
Нагрузка37

КПД

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Данные
150W84
250W86
350W88
500W87
650W87
750W86
850W85

Уровень напряжения на линиях

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

150W350W650W
1212,1912,1712,09
55.15.085.06
3,33.383.363.35

Итоги по Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W можно рекомендовать не только для систем с двумя видеокартами, но и требующими источник питания заметно меньшей мощности. Запас не только обеспечит долговременную эксплуатацию без сбоев, но и позволит эксплуатировать блок питания с полностью выключенным вентилятором. Наличие настраиваемой подсветки даст возможность сборки красивой системы в корпусе с прозрачной стенкой. Высокий ресурс службы подтвержден предоставлением 7-летней гарантии.
Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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