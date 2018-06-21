Обзор Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W. Тихий и производительный блок питания

На прошлой неделе мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold 650W с сертификатом 80 Plus Gold, 10-летней гарантией и управляемой подсветкой. Сегодня в центре внимания будет Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W с сертификатом 80 Plus Bronse, 7-летней гарантией и уже узнаваемой управляемой подсветкой. Это старшая модель в серии Smart Pro RGB, ранее в ней мы уже тестировали Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650W

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W обзор

Блок питания уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со списком его главных преимуществ и подробными данными по техническим характеристикам.

Комплектация включает набор съемных кабелей, силовой кабель, винты крепления, пластиковые стяжки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W в корпусе со строгим дизайном. В оформлении преобладают прямые углы и ровные линии.

Верхняя крышка и часть зоны боковых стенок выступают вентиляционной решеткой. Обеспечивается свободный доступ воздуха к вентилятору.

Как и в блоке питания меньшей мощности, тут поддерживается технология ZERO FUN, полностью выключающая вращение вентилятора при отсутствии нагрузки.

Но в отличие от модели на 650W, тут включение вентилятора происходит очень редко за счет запаса по мощности. Это весомый плюс в пользу этой модели для тех, кто ставит приоритетом низкий уровень шума.

Пользователь сам может решать, нужно ли выключать вентилятор при умеренной нагрузке на систему, пользуясь механическим выключателем на тыльной стенке.

Под силовым гнездом выведена кнопка, управляющая подсветкой. С помощью нее переключаются последовательно цвета подсветки и эффекты.

Стилистика подсветки в Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W будет хорошо знакома тем, кто уже имело дело с вентиляторами RIING. Одна из самых интересных среди представленных на период лета 2018 года.

Те, кто считает подсветку излишеством, смогут ее выключить полностью или подобрать версии без нее, выбор производитель предлагает достаточный.

Внутренняя стенка блока питания занята разъемами под съемные линии питания компонентов. Разъемы под видеокарты окрашены в красный цвет. Полностью модульный кабель-менеджмент. В комплекте идут провода с широким сечением. Использование съемных кабелей позволит исключить лишние разъемы и провести внутри системы аккуратную укладку.

Начинка

Суммарно владелец получает один 24PIN, один 4+4 PIN CPU, девять SATA, четыре PCI 6+2, шесть MOLEX, один FDD.В схемотехнике Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W применены японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной Rubycon емкостью 680 мКф и рабочей температурой до 105 градусов.

Выпрямитель на диодных сборках на линии 12В, преобразователь DC-DC на 3.3 и 5 В. Есть фильтр из Y- и X-конденсаторов. Для подключения вентилятора выделена отдельная плата.

Контролируется цвет подсветки и скорость вращения вентилятора.

Номинальная сила тока для 12В составляет 70.5А, мощность до 846W. Линии 3.3 и 5В по 22А, мощностью 140W.

Тесты Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 37

КПД

Данные 150W 84 250W 86 350W 88 500W 87 650W 87 750W 86 850W 85

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,19 12,17 12,09 5 5.1 5.08 5.06 3,3 3.38 3.36 3.35

Итоги по Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W

Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 850W можно рекомендовать не только для систем с двумя видеокартами, но и требующими источник питания заметно меньшей мощности. Запас не только обеспечит долговременную эксплуатацию без сбоев, но и позволит эксплуатировать блок питания с полностью выключенным вентилятором. Наличие настраиваемой подсветки даст возможность сборки красивой системы в корпусе с прозрачной стенкой. Высокий ресурс службы подтвержден предоставлением 7-летней гарантии.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".