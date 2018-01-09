Обзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGB

Летом прошлого года впервые был анонсирован новый Mid-Tower корпус Thermaltake Versa C24 RGB, особенностью которого стали акриловое окошко и встроенная RGB-подсветка на лицевой панели. Помимо этого, он отличается широкой совместимостью с компонентами и возможностью установки массивных радиаторов системы водяного охлаждения. Сейчас он уже начал поступать на полки российских магазинов и у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых.

Thermaltake Versa C24 RGB обзор

Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется корпус в коробке из неокрашенного картона, есть ручки, упрощающие транспортировку. На боковую сторону нанесены подробные технические характеристики.

Внешний вид

Комплект включает набор винтов необходимых для сборки системы, несколько стяжек и техническую документацию.Помимо тестируемой нами белоснежной версии, доступна еще и классическая черная. В белом Thermaltake Versa C24 RGB смотрится определенно интересно.

Выполнен в форм-факторе Mid Tower, в основе используется сталь класса SPCC. Внимание привлекает дизайн лицевой панели.

Она по внешнему виду напоминает фронтальный элемент колонки. Это металлическая сетка за которой скрываются три посадочных места для установки вентилятора. В частности, тут отлично будет смотреться серия СВО Thermaltake с RGB-вентиляторами.

Как и во многих современных корпусах отказались от мест под оптические приводы. Элементы управления и разъемы перенесены на верхнюю крышку.

Здесь расположись два USB 3.0, два USB 2.0, два аудиоразъема, кнопка включения, кнопка перезагрузки, кнопка управления подсветкой.

Центральная часть верхней крышки из тонированного стекла. По периметру глянцевый пластик. Опять же еще один плюс в пользу белой версии исполнения.

Изначально на лицевую панель установлена RGB-лента с возможностью выбора цвета подсветки. Управляется при помощи кнопки на верхней панели.

Левая стенка у Thermaltake Versa C24 RGB полностью выполнена из тонированного акрилового стекла. Крепится при помощи шести винтов. Открывается полный обзор на установленные компоненты, давая простор для творчества и проведения моддинга.

Противоположная стенка из металла. Крепится двумя винтами с накатанной головке. Есть выступ, упрощающий демонтаж стенки.

С нижней стороны две вентиляционные решетки, на которые зафиксированы пылевые фильтры. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками.

Задняя стенка с традиционной компоновкой. С завода зафиксирован вентилятор без подсветки. Семь планок под платы расширения съемные.

Начинка

Внутреннее пространство Thermaltake Versa C24 RGB разделено на две зоны. Блок питания и корзины под жесткие диски остаются скрытыми под металлической Г-образной крышкой. Также в этой зоне можно будет спрятать все лишние провода. На верхней части этой крышки есть несколько вентиляционных отверстий.

Есть несколько окошек под вывод кабелей подключения, все они с резиновыми заглушками. На обратной стороне платы по всей площади распределены ушки под стяжки.

Основная зона без лишних блоков, вся зона свободна. Поддерживаются материнские платы формата ATX, microATX, ITX. Большое окошко, обеспечивающее доступ к обратной стороне платы.

Поддерживается установка радиатора высотой до 160мм, видеокарты длиной до 380 мм, блока питания до 180 мм.На верхней крышке доступно место для установки радиатора СВО 240 мм или двух вентиляторов 120 мм. Один СВО 120 мм может быть установлен вместо комплектного вентилятора. На лицевой панели доступны посадочные места для трех вентиляторов или СВО 240/280/360мм.

Помимо корзины для двух жестких дисков 3.5 дюйма, доступны несколько посадочных мест под 2.5 дюймовые накопители. На обратной стенке платы есть две быстросъемные площадки.Расположение блока питания нижнее. Зафиксированы резиновые уплотнители. К сожалению возможности, снять корзину под диски или сместить в этой модели не предусмотрено. При установке блоков питания с модульной проводкой могут сложности с доступом к панели разъемов.

Итоги по Thermaltake Versa C24 RGB

Встроенная RGB-подсветка потребует подключение к MOLEX. Две ленты зафиксированы по краям крышки. Плата управления подсветкой на верхней крышки.Подобная организация внутреннего пространства позволяет собирать высокопроизводительные системы. Внутри обеспечивается свободный доступ к компонентам. Широкие возможности по установке модулей охлаждения.Thermaltake Versa C24 RGB с учетом стоимости выглядит привлекательным решением для организации как игровой, так и рабочей станции. К его преймуществам отнесем встроенную подсветку, свободное внутреннее пространство, совместимость с компонентами, четыре USB на крышке, пылевые фильтры. Не устроить может несъемная корзина под жесткие диски в зоне блока питания.