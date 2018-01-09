Обзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGB

2018-01-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00; [4741]
Летом прошлого года впервые был анонсирован новый Mid-Tower корпус Thermaltake Versa C24 RGB, особенностью которого стали акриловое окошко и встроенная RGB-подсветка на лицевой панели. Помимо этого, он отличается широкой совместимостью с компонентами и возможностью установки массивных радиаторов системы водяного охлаждения. Сейчас он уже начал поступать на полки российских магазинов и у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых.

Thermaltake Versa C24 RGB

Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Versa C24 RGB обзор

Комплектация

Поставляется корпус в коробке из неокрашенного картона, есть ручки, упрощающие транспортировку. На боковую сторону нанесены подробные технические характеристики.

Thermaltake Versa C24 RGB

Комплект включает набор винтов необходимых для сборки системы, несколько стяжек и техническую документацию.

Внешний вид

Помимо тестируемой нами белоснежной версии, доступна еще и классическая черная. В белом Thermaltake Versa C24 RGB смотрится определенно интересно.

Thermaltake Versa C24 RGB

Выполнен в форм-факторе Mid Tower, в основе используется сталь класса SPCC. Внимание привлекает дизайн лицевой панели.

Thermaltake Versa C24 RGB

Она по внешнему виду напоминает фронтальный элемент колонки. Это металлическая сетка за которой скрываются три посадочных места для установки вентилятора. В частности, тут отлично будет смотреться серия СВО Thermaltake с RGB-вентиляторами.

Thermaltake Versa C24 RGB

Как и во многих современных корпусах отказались от мест под оптические приводы. Элементы управления и разъемы перенесены на верхнюю крышку.

Thermaltake Versa C24 RGB

Здесь расположись два USB 3.0, два USB 2.0, два аудиоразъема, кнопка включения, кнопка перезагрузки, кнопка управления подсветкой.

Thermaltake Versa C24 RGB

Центральная часть верхней крышки из тонированного стекла. По периметру глянцевый пластик. Опять же еще один плюс в пользу белой версии исполнения.

Thermaltake Versa C24 RGB

Изначально на лицевую панель установлена RGB-лента с возможностью выбора цвета подсветки. Управляется при помощи кнопки на верхней панели.

Thermaltake Versa C24 RGB

Левая стенка у Thermaltake Versa C24 RGB полностью выполнена из тонированного акрилового стекла. Крепится при помощи шести винтов. Открывается полный обзор на установленные компоненты, давая простор для творчества и проведения моддинга.

Thermaltake Versa C24 RGB

Противоположная стенка из металла. Крепится двумя винтами с накатанной головке. Есть выступ, упрощающий демонтаж стенки.

Thermaltake Versa C24 RGB

С нижней стороны две вентиляционные решетки, на которые зафиксированы пылевые фильтры. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками.

Thermaltake Versa C24 RGB

Задняя стенка с традиционной компоновкой. С завода зафиксирован вентилятор без подсветки. Семь планок под платы расширения съемные.

Thermaltake Versa C24 RGB

Начинка

Внутреннее пространство Thermaltake Versa C24 RGB разделено на две зоны. Блок питания и корзины под жесткие диски остаются скрытыми под металлической Г-образной крышкой. Также в этой зоне можно будет спрятать все лишние провода. На верхней части этой крышки есть несколько вентиляционных отверстий.

Thermaltake Versa C24 RGB

Есть несколько окошек под вывод кабелей подключения, все они с резиновыми заглушками. На обратной стороне платы по всей площади распределены ушки под стяжки.

Thermaltake Versa C24 RGB

Основная зона без лишних блоков, вся зона свободна. Поддерживаются материнские платы формата ATX, microATX, ITX. Большое окошко, обеспечивающее доступ к обратной стороне платы.

Thermaltake Versa C24 RGB

Поддерживается установка радиатора высотой до 160мм, видеокарты длиной до 380 мм, блока питания до 180 мм.

На верхней крышке доступно место для установки радиатора СВО 240 мм или двух вентиляторов 120 мм. Один СВО 120 мм может быть установлен вместо комплектного вентилятора. На лицевой панели доступны посадочные места для трех вентиляторов или СВО 240/280/360мм.

Thermaltake Versa C24 RGB

Помимо корзины для двух жестких дисков 3.5 дюйма, доступны несколько посадочных мест под 2.5 дюймовые накопители. На обратной стенке платы есть две быстросъемные площадки.

Расположение блока питания нижнее. Зафиксированы резиновые уплотнители. К сожалению возможности, снять корзину под диски или сместить в этой модели не предусмотрено. При установке блоков питания с модульной проводкой могут сложности с доступом к панели разъемов.

Thermaltake Versa C24 RGB

Встроенная RGB-подсветка потребует подключение к MOLEX. Две ленты зафиксированы по краям крышки. Плата управления подсветкой на верхней крышки.

Подобная организация внутреннего пространства позволяет собирать высокопроизводительные системы. Внутри обеспечивается свободный доступ к компонентам. Широкие возможности по установке модулей охлаждения.

Итоги по Thermaltake Versa C24 RGB

Thermaltake Versa C24 RGB с учетом стоимости выглядит привлекательным решением для организации как игровой, так и рабочей станции. К его преймуществам отнесем встроенную подсветку, свободное внутреннее пространство, совместимость с компонентами, четыре USB на крышке, пылевые фильтры. Не устроить может несъемная корзина под жесткие диски в зоне блока питания.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGBОбзор Thermaltake Versa C24 RGB CA-1I6-00M6WN-00. Корпус с акриловой стенкой и RGB
Обзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешениемОбзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешением
Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфиОбзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфи
Обзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложенияОбзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложения
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
Предварительный обзор Huawei MateBook D....
Предварительный обзор Huawei MateBook D.Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacB...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке те...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станцияСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед в...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умом...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умомКонтролировать личные расходы и доходы - очень важная задача, которая удается далеко не всем. Дело в том,...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Gal...
Обзор trivago. Выбираем себе отель...
Обзор trivago. Выбираем себе отельВсе мы путешествуем по самым разным причинам - кто-то просто смотрит мир и получает от этого удовольствие...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие "за...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие Выбор внутриканальных наушников, в народе их называют «затычками» и такое название лично мне нравится куд...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шут...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шутСовременный рынок игровых продуктов существенно изменился - если ранее пользователи спокойно играть в как...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor