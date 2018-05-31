Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Advance 2TB (HDTC920EL3AA)

2018-05-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Toshiba Canvio Advance 2TB; [152]
Не так давно мы проводили обновление младшего Toshiba Canvio Basics (new) 2TB в обновленной линейке Canvio. Сегодня в центре внимания будет модель, занимающая среднюю позицию - Toshiba Canvio Advance 2TB. Это своего рода золотая середина, предлагающая баланс между предлагаемым функционалом, быстродействием и стоимостью.

Toshiba Canvio Advance 2TB

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Toshiba Canvio Advance 2TB обзор

Комплектация

Поставляется Toshiba Canvio Advance 2TB в ярко-красной коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид накопителя до распаковки. На эту модель предоставляется 2-летнее гарантийное обслуживание. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Toshiba Canvio Advance 2TB

Внешний вид

Владелец Toshiba Canvio Advance 2TB получает ключи для программ Password Protection Software и Backup Software. Они пригодятся для организации резервного копирования файлов и защиты данных, размещенных в памяти накопителя.

Toshiba Canvio Advance 2TB

Доступен он в четырех разных расцветках: черная, белая, красная и синяя. Как и рассмотренная ранее модель, его отличают компактные габариты.

Toshiba Canvio Advance 2TB

В основе корпуса используется пластик. Корпус не разборный. Сборка проведена качественно.

Toshiba Canvio Advance 2TB

На верхней крышке в углу выведен светодиодный индикатор активности, оформленный в виде круга.

Toshiba Canvio Advance 2TB

Подключается при помощи традиционного USB 3.0 интерфейса. В комплекте идет кабель длиной около 20 см.

Toshiba Canvio Advance 2TB

С обратной стороны Toshiba Canvio Advance 2TB нанесена наклейка с техническими данными. Внутри корпуса скрывается диск со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту.

Тесты Toshiba Canvio Basics (new) 2TB

Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Basics (new) 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

Toshiba Canvio Advance 2TB


Crystal Disk Mark

Toshiba Canvio Advance 2TB


HD Tune

Toshiba Canvio Advance 2TB

Toshiba Canvio Advance 2TB

Toshiba Canvio Advance 2TB

Toshiba Canvio Advance 2TB

Toshiba Canvio Advance 2TB


AS SSD Benchmark

Toshiba Canvio Advance 2TB

Toshiba Canvio Advance 2TB

Итоги по Toshiba Canvio Advance 2TB

Toshiba Canvio Advance 2TB при небольшой переплате, эта модель предлагает дополнительно программное обеспечение, наличие версии с увеличенным до 3 Тбайт объемом и улучшения по внешнему виду. При этом данные, полученные в синтетических тестах, позволяют сделать выводы, что в этих накопителей используется схожая начинка. Стоит ли переплачивать? Те, кто планирует использовать диск в качестве простого портативного накопителя, рекомендуем обратить внимание на Toshiba Canvio Basics (new) 2TB.

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