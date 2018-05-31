Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Advance 2TB (HDTC920EL3AA)

Не так давно мы проводили обновление младшего Toshiba Canvio Basics (new) 2TB в обновленной линейке Canvio. Сегодня в центре внимания будет модель, занимающая среднюю позицию - Toshiba Canvio Advance 2TB. Это своего рода золотая середина, предлагающая баланс между предлагаемым функционалом, быстродействием и стоимостью.

Toshiba Canvio Advance 2TB обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Toshiba Canvio Advance 2TB в ярко-красной коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид накопителя до распаковки. На эту модель предоставляется 2-летнее гарантийное обслуживание. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Владелец Toshiba Canvio Advance 2TB получает ключи для программ Password Protection Software и Backup Software. Они пригодятся для организации резервного копирования файлов и защиты данных, размещенных в памяти накопителя.

Доступен он в четырех разных расцветках: черная, белая, красная и синяя. Как и рассмотренная ранее модель, его отличают компактные габариты.

В основе корпуса используется пластик. Корпус не разборный. Сборка проведена качественно.

На верхней крышке в углу выведен светодиодный индикатор активности, оформленный в виде круга.

Подключается при помощи традиционного USB 3.0 интерфейса. В комплекте идет кабель длиной около 20 см.

Тесты Toshiba Canvio Basics (new) 2TB

С обратной стороны Toshiba Canvio Advance 2TB нанесена наклейка с техническими данными. Внутри корпуса скрывается диск со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту.Мы проводили тестирование Toshiba Canvio Basics (new) 2TB, подключив к USB 3.1 разъему материнской платы в паре с процессором Intel Core i7 7820X.

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