Trouver M10 Pro обзор и тесты моющего пылесоса с высокотемпературной чисткой

На днях в России были представлены два моющих пылесоса с высокотемпературной чисткой. Это Trouver M10 Pro и Trouver X4 Pro с бесщеточными двигателями, станциями с качественной очисткой и просушкой при температуре до 90 градусов. Отличают их компактные габариты для такого класса устройств с возможностью раскладывания насадки и основной части до 180 градусов. Мы рассмотрим детально старшую модель M10 Pro с двигателем с мощностью всасывания до 20 000 Па, поддержкой интеллектуального режима, емким аккумулятором с длительным временем автономной работы.

Обзор Trouver M10 Pro

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. На ее гранях наглядно представлены основные преимущества этой модели, приведены данные по техническим характеристикам, а также отметка о сопровождении 3-летней гарантией.

Обзор Trouver M10 Pro

Комплект включает напольную станцию, дополнительный валик, сменный фильтр, флакон с моющим средством, ершик для проведения чистки, руководство пользователя.

Внешний вид

Среди моющих пылесосов это одна из самых компактных моделей. На практике, это удобство эксплуатации, простота перемещения его по комнатам, а также возможность хранить в ограниченном пространстве.

Обзор Trouver M10 Pro

У Trouver M10 Pro премиальное внешнее исполнение, с сочетанием матового черного и золотистых цветов. Высокое качество сборки и надежное исполнение, подтвержденное длительным гарантийным периодом.

Обзор Trouver M10 Pro

Конструкция насадки и механизм соединения с основной частью корпуса позволяет хранить в вертикальном положении, как со станцией так и вне ее. При этом есть возможность разложить до 180 градусов и в максимальном положении убрать в самых отдаленных участках под кроватями. Второй складываемый механизм Flex Master в месте соединения ручки с корпусом до 90 градусов, это дополнительно повысить удобство, избавляя от необходимости нагибаться.

Обзор Trouver M10 Pro

Перемещается пылесос по полу при помощи ручки с пистолетным хватом. На внешней стороне две кнопки, отвечающие за включение и переключение режимов. Здесь же находится символьно-цифровой дисплей, на котором отображаются данные по заряду аккумулятора и активному режиму работы. Все измения режимов и ключевую информацию сопровождает внятными голосовыми подсказками на русском языке.

Обзор Trouver M10 Pro

С внутренней стороны корпуса съемный контейнер с резервуаром для чистой воды объемом 800 мл и для сбора грязной отдельный объёмом 700мл. Крупные загрязнения отсеивает отдельный фильтр, упрощая обслуживание и предотвращая попадания их в канализацию. Очистка проходит без контакта с грязью, сделано все удобно.

Обзор Trouver M10 Pro

В выпускной системе применен фильтр тонкой очистки, отсеивающий 99% частиц. Эта модель обеспечивает как эффективную влажную уборку, так и сухую. Поддерживает технологию интеллектуального обнаружения пятен. В комплекте предусмотрели сменный фильтр.

Обзор Trouver M10 Pro

Основание у Trouver M10 Pro плоское, на лицевой стороне находится валик с искусственным ворсом. Расположен он под защитной крышкой из тонированного пластика. При уборке можно будет контролировать вращение. Крышка снимается нажатием на рычаг по центру.

Обзор Trouver M10 Pro

Конструкция рабочей насадки предполагает движение при вращении валика. Так пользователю не нужно будет прилагать усилий для перемещения, достаточно просто направлять его дальнейшее движение.

Обзор Trouver M10 Pro

Напольная станция в виде площадки. Для работы необходимо подключить ее к розетке. При размещении пылесоса на ней проходит восстановление заряда аккумулятора. Запускается чистка и сушка валика. Он вращается, очищается водой из резервуара, грязная вода собирается в контейнере. А после этого происходит умная сушка горячим воздухом с температурой 90 градусов. По завершению сеанса, сухой и чистый валик, без посторонних запахов.

Обзор Trouver M10 Pro

Тесты

Пылесос поддерживает три режима уборки – интеллектуальный, режим всасывания и режим повышенной мощности. В интеллектуальном мощность корректируется автоматически в зависимости от типа покрытия и степени его загрязнения. Установлен мощный бесщеточный двигатель с частотой вращения до 104 000 оборотов в минуту с силой всасывания до 20 000 Па, мощностью 300 Вт.

Обзор Trouver M10 Pro

При проведении уборки в контейнер необходимо налить чистую воду, при желании добавляется специальное моющее средство. Далее во время проведения влажной уборки вода равномерно подается на валик, а уже с загрязнениями собирается в резервуаре. Вода эффективно задерживает пыль и мельчайшие загрязнения. Это эффективнее, чем просто использование группы механических фильтров в циклонных моделях.

Обзор Trouver M10 Pro

Также можно использовать для сбора пролитой на пол жидкости. Использование воды хорошо справляется с въевшейся грязью на полу, следами кофе, соусов. Trouver M10 Pro очищал швы плитки, убирал загрязнения с ламината, а также использовался на ковре с низким ворсом. При проведении уборки нет проблем с запутыванием волос и ниток, их срезает зубчатый скребок Tangle-FreeTM.

Обзор Trouver M10 Pro

Длительное тестирование пылесоса проводилось в 3-комнатной квартире. Применялся для интервальной уборки в течение недели, собирая мелкие загрязнения, волосы животного, а также поддерживал общую чистоту в помещении. Также использовался для генеральной уборки, легкий вес 0,9 кг и компактные габариты обеспечивали удобство и комфорт, без повышенной нагрузки на руки. С ним сокращается общее время на проведение уборки, доставал до отдаленных участков и не оставлял пропущенных зон вдоль мягкой мебели и шкафов. Аккумулятора 24000 мАч хватало с большим запасом на уборку в квартире даже при выборе режима повышенной мощности. Поддерживает быструю зарядку, позволяющую за 45 минут восстановить полный заряд.

Обзор Trouver M10 Pro

После завершения уборки размещаем на зарядной станции. Проводится интеллектуальная самоочистка горячей водой, высушивание валика. После завершения очищаем контейнер. Все ключевые рабочие статусы сопровождает голосовыми подсказками на русском языке.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrouver M10 Pro – продвинутый моющий пылесос для сухой и влажной уборки со складываемой конструкцией. Высокая мощность, интеллектуальный режим, большая емкость контейнера, легкий вес и компактные габариты, два механизма складывания, до 40 минут автономной работы, автоматическое обнаружение загрязнений, наглядная индикация, сменные аксессуары в комплекте, сушка при температуре 90 градусов, 3-летняя гарантия.
Trouver M10 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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