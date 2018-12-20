Обзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая мышка с 5000CPI и подсветкой

2018-12-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT-180 Kusan Pro; [495]
Сегодня мы детально изучим возможности мышки Trust GXT-180 Kusan Pro, оптимизированной для соревнований по играм и киберспорта. Разработана она совместно с профессиональными игроками из Epsilon eSports. Манипулятор оснащен оптическим сенсором, настраиваемыми кнопками, модулем памяти на 5 игровых профилей, RGB-подсветкой и поддерживает программное обеспечение. В официальном магазине она доступна с рекомендованной стоимостью в 2600 рублей.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Эту мышку мы разыгрываем среди читателей и зрителей обзора. Выбор победителя пройдет 26 декабря в 12:00 (мск) в прямом эфире на Youtube. Для участия:
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Trust GXT-180 Kusan Pro обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей информацией по мышке и данными по характеристикам. Комплект включает наклейку с логотипом, гарантийный талон международного образца и инструкцию.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Внешний вид

Trust GXT-180 Kusan Pro выполнена в симметричном корпусе, касается это только самой формы. Дополнительные кнопки тут расположены только в левой зоне.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Черный и темно-серебристый цвет. Внешний вид строгий и выдержанный.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Пара кнопок отделены от основной спинки. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

Trust GXT-180 Kusan Pro

По центру колесико с резиновой вставкой. По центру прозрачный пластик. Эта зона подсвечивается, как и логотип TRUST GXT на спинке.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Позади колесика размещена кнопка переключения чувствительности. Её в дальнейшем можно будет перепрограммировать.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Подсветкой также оснащены индикаторы двух боковых кнопок слева. В память манипулятора забиты несколько эффектов, также есть возможность выбора цвета вручную.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Боковые зоны без привычных для игровых мышек резиновых вставок. Но сама текстура в этой зоне дает хорошее сцепление в руках и не подвержена со временем загрязнению.

Trust GXT-180 Kusan Pro

По центру фронтальной стороны Trust GXT-180 Kusan Pro, приподнятое относительно основания, место выхода кабеля. Кабель с ферритовой защитой, на конце фигурный коннектор.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Снизу три тефлоновые ножки и окошко сенсора. Нанесена наклейка с названием модели и общими данными.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Общие габариты составляют 125x66x40 мм при весе в 107 граммов с учетом кабеля.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Софт

С официального сайта можно загрузить программу управления. Выполнена она в формате одного окна. Доступен выбор между английским и немецким. В главном окне отображается шесть программируемых кнопок. Выбираются действия или созданные макросы.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Во вкладке PERFOMANCE можно задать чувствительность по осям X и Y. Выставляется пять уровней с дальнейшим переключением между ними.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Trust GXT-180 Kusan Pro

Во вкладке EFFECTS доступны три эффекта и режим выключенной подсветки. Задаются скорость и яркостью.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Тесты

Классическая форма и хорошая балансировка, благодаря этому мышка хорошо лежит в руке. Поддерживаются ладонный и когтевой хваты. Эргономика без нареканий, кнопки расположены удобно, для нажатия на боковые не требуется изменение хвата. Движения мышки контролируемы во всех направлениях.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Тактильный отклик, умеренный шум во время нажатия. Пользователь сможет настроить действие шести кнопок, упростив запуск часто используемых команд в играх, таких как, бросок гранаты или смена магазина. Во встроенной памяти можно будет хранить пять профилей, переключая их под определенную игру или программу.

Trust GXT-180 Kusan Pro

Аккуратный внешний вид позволит рассматривать её не только в качестве игровой, но и рабочей. Длительные сеансы за настольным компьютером или ноутбуком, с ней не будут приводить к усталости в суставах.

В Trust GXT-180 Kusan Pro используется оптический сенсор PixArt PMW3325 с максимальным уровнем чувствительности в 5000 DPI. Для сетевых шутеров, MOBA, ММО и RPG этого вполне будет с запасом. Сенсор, проверенный временем, продемонстрировал высокий уровень точности и отсутствие акселерации.

Итоги по Trust GXT-180 Kusan Pro

Trust GXT-180 Kusan Pro – добротная и недорогая игровая мышка с оптическим сенсором. Её можно смело рекомендовать под игры различных жанров, а также в качестве манипулятора для работы с рабочим софтом. Удобная форма, RGB-подсветка, поддержка программного обеспечения, дополнительные кнопки, высокое качество сборки и встроенная памяти. Не устроить может отсутствие дополнительных кнопок на правой грани и русского языка в утилите настройки.

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