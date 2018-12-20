Обзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая мышка с 5000CPI и подсветкой

Сегодня мы детально изучим возможности мышки Trust GXT-180 Kusan Pro, оптимизированной для соревнований по играм и киберспорта. Разработана она совместно с профессиональными игроками из Epsilon eSports. Манипулятор оснащен оптическим сенсором, настраиваемыми кнопками, модулем памяти на 5 игровых профилей, RGB-подсветкой и поддерживает программное обеспечение. В официальном магазине она доступна с рекомендованной стоимостью в 2600 рублей.

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Trust GXT-180 Kusan Pro обзор

Эту мышку мы разыгрываем среди читателей и зрителей обзора. Выбор победителя пройдет 26 декабря в 12:00 (мск) в прямом эфире на Youtube. Для участия:

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей информацией по мышке и данными по характеристикам. Комплект включает наклейку с логотипом, гарантийный талон международного образца и инструкцию.

Внешний вид

Trust GXT-180 Kusan Pro выполнена в симметричном корпусе, касается это только самой формы. Дополнительные кнопки тут расположены только в левой зоне.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Черный и темно-серебристый цвет. Внешний вид строгий и выдержанный.

Пара кнопок отделены от основной спинки. Используются переключатели с высоким ресурсом службы.

По центру колесико с резиновой вставкой. По центру прозрачный пластик. Эта зона подсвечивается, как и логотип TRUST GXT на спинке.

Позади колесика размещена кнопка переключения чувствительности. Её в дальнейшем можно будет перепрограммировать.

Подсветкой также оснащены индикаторы двух боковых кнопок слева. В память манипулятора забиты несколько эффектов, также есть возможность выбора цвета вручную.

Боковые зоны без привычных для игровых мышек резиновых вставок. Но сама текстура в этой зоне дает хорошее сцепление в руках и не подвержена со временем загрязнению.

По центру фронтальной стороны Trust GXT-180 Kusan Pro, приподнятое относительно основания, место выхода кабеля. Кабель с ферритовой защитой, на конце фигурный коннектор.

Снизу три тефлоновые ножки и окошко сенсора. Нанесена наклейка с названием модели и общими данными.

Общие габариты составляют 125x66x40 мм при весе в 107 граммов с учетом кабеля.

Софт

С официального сайта можно загрузить программу управления. Выполнена она в формате одного окна. Доступен выбор между английским и немецким. В главном окне отображается шесть программируемых кнопок. Выбираются действия или созданные макросы.

Во вкладке PERFOMANCE можно задать чувствительность по осям X и Y. Выставляется пять уровней с дальнейшим переключением между ними.

Во вкладке EFFECTS доступны три эффекта и режим выключенной подсветки. Задаются скорость и яркостью.

Тесты

Классическая форма и хорошая балансировка, благодаря этому мышка хорошо лежит в руке. Поддерживаются ладонный и когтевой хваты. Эргономика без нареканий, кнопки расположены удобно, для нажатия на боковые не требуется изменение хвата. Движения мышки контролируемы во всех направлениях.

Тактильный отклик, умеренный шум во время нажатия. Пользователь сможет настроить действие шести кнопок, упростив запуск часто используемых команд в играх, таких как, бросок гранаты или смена магазина. Во встроенной памяти можно будет хранить пять профилей, переключая их под определенную игру или программу.

Итоги по Trust GXT-180 Kusan Pro

Аккуратный внешний вид позволит рассматривать её не только в качестве игровой, но и рабочей. Длительные сеансы за настольным компьютером или ноутбуком, с ней не будут приводить к усталости в суставах.В Trust GXT-180 Kusan Pro используется оптический сенсор PixArt PMW3325 с максимальным уровнем чувствительности в 5000 DPI. Для сетевых шутеров, MOBA, ММО и RPG этого вполне будет с запасом. Сенсор, проверенный временем, продемонстрировал высокий уровень точности и отсутствие акселерации.Trust GXT-180 Kusan Pro – добротная и недорогая игровая мышка с оптическим сенсором. Её можно смело рекомендовать под игры различных жанров, а также в качестве манипулятора для работы с рабочим софтом. Удобная форма, RGB-подсветка, поддержка программного обеспечения, дополнительные кнопки, высокое качество сборки и встроенная памяти. Не устроить может отсутствие дополнительных кнопок на правой грани и русского языка в утилите настройки.