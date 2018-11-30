Обзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и Twitch

2018-11-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 252+ EMITA Plus; [454]
Продолжая изучение инструментов для проведения потоковых трансляций и записи подкастов, сегодня мы детально рассмотрим микрофон Trust GXT 252+ EMITA Plus. Это профессиональная модель с высокоточной кардиоидной диаграммой направленности и регулируемой стойкой в комплекте. Это его первый подробный обзор, и мы готовы поделиться опытом длительной эксплуатации во время проведения стримов на Youtube с вами.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

На официальном сайте производителя он доступен за 8990 рублей с доставкой по всей России.

Trust GXT 252+ EMITA Plus обзор

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с изображением микрофона и сводным списком главных его особенностей. Внутри находится отдельный кейс, заполненный вспененным материалом.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

В первой секции находится регулируемая стойка, крепление для нее, амортизационную подвеску, съемный поп-фильтр и микрофон. Во второй покупатель обнаружит подставку на трех ножках, кабель подключения микрофона, ветрозащиту и документацию.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Внешний вид

Trust GXT 252+ EMITA Plus предлагает отличную комплектацию, позволяющую устанавливать микрофон как на рабочем столе, так и на регулируемой стойкой. Обычно весь этот набор крепежа и аксессуаров приобретается отдельно.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Установка на стойке, позволит освободит пространство рабочего стола и сделать акцент на используемом микрофоне во время проведения трансляции.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

На ножке стойки можно будет зафиксировать комплектный поп-фильтр с нанесенным на него логотипом GXT. Гибкая ножка и прижимной винтовой механизм.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Нижняя часть фиксируется за уголок стола. Есть возможность поворота относительно точки крепления и высоты наклона. Выбранное положение фиксируется.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Сам микрофон устанавливается в амортизационную подвеску. Кабель подключения пропущен через оба колена стойки, так он не будет мешаться во время работы.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Микрофон Trust GXT 252+ EMITA Plus со съемным кабелем. Так еще и исключается выход из строя при его случайном повреждении.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Наличие в комплекте еще и подставки на трех ножках, дает мобильность эксплуатации. Для студии оборудуем место с регулируемой стойкой, на выезде работаем с подставкой. Тем более сам микрофон с простым подключением к USB, два отдельных кабеля в наборе.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Trust GXT 252+ EMITA Plus

С ней также можно будет изменять угол наклона, отсутствие скольжения по столу обеспечат прорезиненные ножки.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Сам микрофон выполнен добротно. Корпус собран без огрехов. Металлическая защитная сетка и винтовое крепление на нижнем торце.

Trust GXT 252+ EMITA Plus

Тесты

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Trust GXT 252+ EMITA Plus идет с цифровым USB-подключением. Для него не требуется подачи дополнительного питания и установки программного обеспечения. Его работа не зависит от установленной в системе звуковой карты.

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Мы использовали этот микрофон в ходе серии стримов на Youtube. Качество записи и передача голоса отличное.

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Итоги по Trust GXT 252+ EMITA Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrust GXT 252+ EMITA Plus – правильный выбор при поиске микрофона для записи подкастов, работ по созданию видеороликов и проведения трансляций на Twitch, Youtube и Facebook. Универсальное решение, которое подойдет под ноутбук и настольный ПК. Предлагается отличная комплектация, включающая весь необходимый набор аксессуаров. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было.
Trust GXT 252+ EMITA Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и TwitchОбзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и Twitch
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