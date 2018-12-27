Обзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкой

2018-12-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 760 GLIDE RGB; [509]
Даже самый продвинутый сенсор в игровой мышке может сплоховать в самой ответственный момент, если заранее не позаботится о покрытии. Неудивительно, что со временем вышли продвинутые коврики, как с разными типами покрытий, так и дополнительными функциями. Тестируемый сегодня коврик Trust GXT 760 GLIDE RGB, как можно догадаться по названию, оснащен многоцветной подсветкой.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей. Этот коврик мы разыгрываем среди читателей и зрителей обзора. Выбор победителя пройдет 2 января в 12:00 (мск) в прямом эфире на Youtube. Для участия:
  • 1. Оставить свое мнение о коврике. С порядковым номером (1, 2, 3, 4...).
  • 2. Поделиться записью о конкурсе Вконтакте - https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8186#

Trust GXT 760 GLIDE RGB обзор

Комплектация

Поставляется коврик в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и несколькими снимками. Внутри он зафиксирован на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает иллюстрированную инструкцию, гарантийный талон и наклейку с логотипом.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Внешний вид

Выполнен Trust GXT 760 GLIDE RGB на жесткой подложке с толщиной 10 мм. Размеры рабочей площади составляют 268 на 355 мм.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Основная рабочая поверхность выполнена из полимерного материала с микротекстурой. Поддерживаются все типы сенсоров.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Обеспечивается скольжение с минимальным сопротивлением по всем направлениям. Такой тип покрытия дает возможность легкого удаления загрязнений.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

В верхнем правом углу находится подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечивается кант по всему периметру коврика.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Прозрачная вставка находится под бортиком, визуально она не бросается в глаза, подсвечивая только окружающее пространство.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Управляется при помощи механической кнопки, есть статичные цвета, смена цветов и полное выключение. В отличие от ряда рассмотренных ранее решений, тут несколько независимых зон.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Утолщение также выполняет функцию защиты кабеля от излома и перегиба.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Нижняя сторона Trust GXT 760 GLIDE RGB с прорезиненным покрытием, исключающим скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же наклейка с техническими данными и серийным номером.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Тесты

Коврик не требует установки программного обеспечения для работы. Подсветка и управление при помощи кнопки активируются автоматически при подключении к USB. За время тестов на этом коврике мы изучали несколько мышек с оптическими и лазерными сенсорами. Проблем в работе сенсора замечено не было, скольжение с минимальным сопротивлением.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

При переходе с тканевого коврика, потребуется небольшой период для адаптации. Площади коврика достаточно для свободного движения мышки. Подсветка реализована корректно, не раздражает и хорошо позиционирует в ночное время рабочую зону.

Trust GXT 760 GLIDE RGB

Итоги по Trust GXT 760 GLIDE RGB

Trust GXT 760 GLIDE RGB – добротный игровой коврик с твердым покрытием. Круговая настраиваемая подсветка, управление без программного обеспечения, аккуратный внешний вид, достаточно большая рабочая поверхность.

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