Обзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкой

Даже самый продвинутый сенсор в игровой мышке может сплоховать в самой ответственный момент, если заранее не позаботится о покрытии. Неудивительно, что со временем вышли продвинутые коврики, как с разными типами покрытий, так и дополнительными функциями. Тестируемый сегодня коврик Trust GXT 760 GLIDE RGB, как можно догадаться по названию, оснащен многоцветной подсветкой.

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Trust GXT 760 GLIDE RGB обзор

Рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей. Этот коврик мы разыгрываем среди читателей и зрителей обзора. Выбор победителя пройдет 2 января в 12:00 (мск) в прямом эфире на Youtube. Для участия:

Комплектация

Поставляется коврик в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и несколькими снимками. Внутри он зафиксирован на жесткой подложке, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает иллюстрированную инструкцию, гарантийный талон и наклейку с логотипом.

Внешний вид

Выполнен Trust GXT 760 GLIDE RGB на жесткой подложке с толщиной 10 мм. Размеры рабочей площади составляют 268 на 355 мм.

Основная рабочая поверхность выполнена из полимерного материала с микротекстурой. Поддерживаются все типы сенсоров.

Обеспечивается скольжение с минимальным сопротивлением по всем направлениям. Такой тип покрытия дает возможность легкого удаления загрязнений.

В верхнем правом углу находится подсвечиваемый логотип производителя. Также подсвечивается кант по всему периметру коврика.

Прозрачная вставка находится под бортиком, визуально она не бросается в глаза, подсвечивая только окружающее пространство.

Управляется при помощи механической кнопки, есть статичные цвета, смена цветов и полное выключение. В отличие от ряда рассмотренных ранее решений, тут несколько независимых зон.

Утолщение также выполняет функцию защиты кабеля от излома и перегиба.

Нижняя сторона Trust GXT 760 GLIDE RGB с прорезиненным покрытием, исключающим скольжение при размещении на ровной поверхности. Здесь же наклейка с техническими данными и серийным номером.

Тесты

Коврик не требует установки программного обеспечения для работы. Подсветка и управление при помощи кнопки активируются автоматически при подключении к USB. За время тестов на этом коврике мы изучали несколько мышек с оптическими и лазерными сенсорами. Проблем в работе сенсора замечено не было, скольжение с минимальным сопротивлением.

При переходе с тканевого коврика, потребуется небольшой период для адаптации. Площади коврика достаточно для свободного движения мышки. Подсветка реализована корректно, не раздражает и хорошо позиционирует в ночное время рабочую зону.

Итоги по Trust GXT 760 GLIDE RGB

Trust GXT 760 GLIDE RGB – добротный игровой коврик с твердым покрытием. Круговая настраиваемая подсветка, управление без программного обеспечения, аккуратный внешний вид, достаточно большая рабочая поверхность.