Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB Black. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360

2019-01-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust LABAN GXT 188 RGB Black; [391]
Сетевые шутеры, МОВА, ММОРПГ для получения хорошего результата потребуют от игрока не только навыки и внимательность, но и хорошую периферию. Дрожание и срывы курсора способны доставить массу проблем в самый ответственный момент. Тестируемая сегодня игровая мышка Trust LABAN GXT 188 RGB, помимо точного оптического сенсора PMW3360, готова предложить игроку еще и возможности настройки, а также дополнительные кнопки.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Доступна эта мышка за 3590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Trust LABAN GXT 188 RGB обзор

Комплектация

Поставляется Trust LABAN GXT 188 RGB в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Изучив информацию на коробке, покупатель сможет составить полное представление по техническим характеристикам и особенностям её работы. Комплект включает наклейку с логотипом, гарантийный талон и техническую документацию.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Внешний вид

Выполнена мышка в ассиметричном корпусе. Из особенностей можно выделить небольшую высоту спинки и легкий вес.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Оно цепкое и приятное тактильно.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Боковые грани с текстурированным рисунком, улучшающим сцепление. Есть углубление под большой палец правой руки.

Trust LABAN GXT 188 RGB

В этой же зоне находятся пара дополнительных кнопок, по умолчанию выполняющие функции НАЗАД и ВПЕРЕД.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Еще одна кнопка переходит в корпус основной кнопки. Её, как и все остальные можно будет в последующем настроить.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Периметр вдоль границы между спинкой и боковой гранью подсвечивается заполняющей многоцветной подсветкой.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Также подсвечивается логотип на спинке Trust LABAN GXT 188 RGB. Отдельные светодиоды не заметны, подсветка многозонная. В память записано три эффекта, режим постоянного свечения и возможность полного выключения.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Основные кнопки переходят в спинку без границ. Между кнопками находится колесико с рифленым протектором. Ход плавный.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Правая грань с удобным выступом. Общие габариты составляют 128 x 70 x 39 мм. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Снизу три тефлоновые ножки, наклейка с техническими данными и окошко оптического сенсора.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Место выхода кабеля усиленно и защищено от перегибов. Находится оно выше плоскости движения. Длина 1.8 метра.

Софт

Trust LABAN GXT 188 RGB поддерживает возможность настройки при помощи ПО, загружаемого с официального сайта производителя. На момент выхода обзора, интерфейс только на английском языке, больших проблем это не доставляет. В главном окне выводится изображение мышки с промаркированными кнопками. Всего пользователь может задать 8 разных действий.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Здесь же меняется акселерация, скорость курсора, двойного клика и скролла, а также частота опроса сенсора. В разделе ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, выставляется пять отдельных уровней DPI для быстрого переключения между ними.

Trust LABAN GXT 188 RGB

ЭФФЕКТЫ меняют режимы работы подсветки, скорость эффекта и цвета. Все настройки можно будет распределить между пятью разными профилями.

Trust LABAN GXT 188 RGB

Тесты

В Trust LABAN GXT 188 RGB используется зарекомендовавший себя оптический сенсор Pixart PMW3360 с максимальной чувствительностью до 15000 DPI. Ведет себя он стабильно, сглаживания и акселерации не заметно на широком диапазоне чувствительности. Высота отрыва в районе 1.5 мм. Мы проводили тестирование манипулятора на ковриках с разным типом покрытия.

Trust LABAN GXT 188 RGB

В плане эргономики все отлично. Мышка удобно лежит в руке. Наиболее комфортна она будет для обладателей ладоней средних размеров. Вес хорошо сбалансирован. Подойдет под когтевой и ладонные хваты. Скольжение контролируемо в разных направлениях.

Дополнительные кнопки в шутерах можно будет настроить под перезарядку, выбор второстепенного оружия или броска гранаты. Есть встроенная память, позволяющая хранить выставленные настройки без зависимости от стабильности сетевого подключения.

Итоги по Trust LABAN GXT 188 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrust LABAN GXT 188 RGB – очень привлекательный вариант при поиске удобной и функциональной мышки под игры разных жанров. К тому же это еще и одно из самых доступных решений с сенсором Pixart PMW3360. При этом здесь есть все атрибуты, характерные для дорогих мышек, такие как, программное обеспечение, настраиваемая RGB-подсветка и дополнительные кнопки. Придраться можно к отсутствию русского языка в ПО.
Trust LABAN GXT 188 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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