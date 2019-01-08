Обзор Trust LABAN GXT 188 RGB Black. Игровая мышка с кнопками, подсветкой и сенсором PMW3360

Сетевые шутеры, МОВА, ММОРПГ для получения хорошего результата потребуют от игрока не только навыки и внимательность, но и хорошую периферию. Дрожание и срывы курсора способны доставить массу проблем в самый ответственный момент. Тестируемая сегодня игровая мышка Trust LABAN GXT 188 RGB, помимо точного оптического сенсора PMW3360, готова предложить игроку еще и возможности настройки, а также дополнительные кнопки.

Trust LABAN GXT 188 RGB обзор

Доступна эта мышка за 3590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Trust LABAN GXT 188 RGB в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Изучив информацию на коробке, покупатель сможет составить полное представление по техническим характеристикам и особенностям её работы. Комплект включает наклейку с логотипом, гарантийный талон и техническую документацию.

Внешний вид

Выполнена мышка в ассиметричном корпусе. Из особенностей можно выделить небольшую высоту спинки и легкий вес.

Основным материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Оно цепкое и приятное тактильно.

Боковые грани с текстурированным рисунком, улучшающим сцепление. Есть углубление под большой палец правой руки.

В этой же зоне находятся пара дополнительных кнопок, по умолчанию выполняющие функции НАЗАД и ВПЕРЕД.

Еще одна кнопка переходит в корпус основной кнопки. Её, как и все остальные можно будет в последующем настроить.

Периметр вдоль границы между спинкой и боковой гранью подсвечивается заполняющей многоцветной подсветкой.

Также подсвечивается логотип на спинке Trust LABAN GXT 188 RGB. Отдельные светодиоды не заметны, подсветка многозонная. В память записано три эффекта, режим постоянного свечения и возможность полного выключения.

Основные кнопки переходят в спинку без границ. Между кнопками находится колесико с рифленым протектором. Ход плавный.

Правая грань с удобным выступом. Общие габариты составляют 128 x 70 x 39 мм. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Снизу три тефлоновые ножки, наклейка с техническими данными и окошко оптического сенсора.

Софт

Место выхода кабеля усиленно и защищено от перегибов. Находится оно выше плоскости движения. Длина 1.8 метра.Trust LABAN GXT 188 RGB поддерживает возможность настройки при помощи ПО, загружаемого с официального сайта производителя. На момент выхода обзора, интерфейс только на английском языке, больших проблем это не доставляет. В главном окне выводится изображение мышки с промаркированными кнопками. Всего пользователь может задать 8 разных действий.

Здесь же меняется акселерация, скорость курсора, двойного клика и скролла, а также частота опроса сенсора. В разделе ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, выставляется пять отдельных уровней DPI для быстрого переключения между ними.

ЭФФЕКТЫ меняют режимы работы подсветки, скорость эффекта и цвета. Все настройки можно будет распределить между пятью разными профилями.

Тесты

В Trust LABAN GXT 188 RGB используется зарекомендовавший себя оптический сенсор Pixart PMW3360 с максимальной чувствительностью до 15000 DPI. Ведет себя он стабильно, сглаживания и акселерации не заметно на широком диапазоне чувствительности. Высота отрыва в районе 1.5 мм. Мы проводили тестирование манипулятора на ковриках с разным типом покрытия.

Итоги по Trust LABAN GXT 188 RGB

В плане эргономики все отлично. Мышка удобно лежит в руке. Наиболее комфортна она будет для обладателей ладоней средних размеров. Вес хорошо сбалансирован. Подойдет под когтевой и ладонные хваты. Скольжение контролируемо в разных направлениях.Дополнительные кнопки в шутерах можно будет настроить под перезарядку, выбор второстепенного оружия или броска гранаты. Есть встроенная память, позволяющая хранить выставленные настройки без зависимости от стабильности сетевого подключения.Trust LABAN GXT 188 RGB – очень привлекательный вариант при поиске удобной и функциональной мышки под игры разных жанров. К тому же это еще и одно из самых доступных решений с сенсором Pixart PMW3360. При этом здесь есть все атрибуты, характерные для дорогих мышек, такие как, программное обеспечение, настраиваемая RGB-подсветка и дополнительные кнопки. Придраться можно к отсутствию русского языка в ПО.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".