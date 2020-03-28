Обзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбука

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую беспроводную компьютерную мышь компании Trust. Встречайте, перед вами модель Ravan. Устройство сумеет заинтересовать покупателей не только доступной ценой, но и привлекательным дизайном. Давайте детальней изучим данную новинку.

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести за 690 рублей. Trust Ravan поставляется в компактной стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя саму мышку, USB-приемник, две батарейки типа ААА и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Данная мышка идеально подойдет для работы с ноутбуком. Trust Ravan выполнен для правшей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Верхняя часть мышки выделена серой пластиковой вставкой с фирменным значком компании Trust. Здесь же размещены основные кнопки управления (правый/левый клик), колесико и кнопка переключения DPI. Всего три режима Dpi: 800, 1200, 1600.

Слева находится выступ под большой палец и две дополнительные кнопки управления.

На противоположной стороне также есть небольшая площадка под пальцы.

Благодаря волнообразной форме, мышкой очень удобно работать.

Снизу размещены тефлоновые ножки для лучшего скольжения и по центру находится оптический сенсор, который отлично показал себя в работе. Здесь же расположилась кнопка вкл/выкл устройства и отсек для двух батареек типа ААА.

Итоги

Удобно то, что для работы устройства достаточно подключить USB-приемник к ПК или ноутбуку. Дальность связи составляет до 8 метров, чего более чем достаточно для комфортного пользования. Благодаря компактным габаритам и наличию гнезда для хранения USB-приемника, Trust Ravan удобно переносить с собой в кармане сумки для ноутбука, либо рюкзаке.Подводя итоги по беспроводной мышке Trust Ravan следует отметить, что данное устройство идеально подойдет для пользователей ноутбуков. Компактные габариты, неплохая начинка, стильный дизайн, качественные материалы и сборка, все это связывает доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Благодаря эргономичной форме рука не устает даже при длительном пользовании и отлично подходит для повседневной работы за ПК или ноутбуком.