Обзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбука

2020-03-28, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Trust Ravan; [274]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую беспроводную компьютерную мышь компании Trust. Встречайте, перед вами модель Ravan. Устройство сумеет заинтересовать покупателей не только доступной ценой, но и привлекательным дизайном. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести за 690 рублей. Trust Ravan поставляется в компактной стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя саму мышку, USB-приемник, две батарейки типа ААА и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Данная мышка идеально подойдет для работы с ноутбуком. Trust Ravan выполнен для правшей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Верхняя часть мышки выделена серой пластиковой вставкой с фирменным значком компании Trust. Здесь же размещены основные кнопки управления (правый/левый клик), колесико и кнопка переключения DPI. Всего три режима Dpi: 800, 1200, 1600.

Слева находится выступ под большой палец и две дополнительные кнопки управления.

На противоположной стороне также есть небольшая площадка под пальцы.

Благодаря волнообразной форме, мышкой очень удобно работать.

Снизу размещены тефлоновые ножки для лучшего скольжения и по центру находится оптический сенсор, который отлично показал себя в работе. Здесь же расположилась кнопка вкл/выкл устройства и отсек для двух батареек типа ААА.

Удобно то, что для работы устройства достаточно подключить USB-приемник к ПК или ноутбуку. Дальность связи составляет до 8 метров, чего более чем достаточно для комфортного пользования. Благодаря компактным габаритам и наличию гнезда для хранения USB-приемника, Trust Ravan удобно переносить с собой в кармане сумки для ноутбука, либо рюкзаке.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной мышке Trust Ravan следует отметить, что данное устройство идеально подойдет для пользователей ноутбуков. Компактные габариты, неплохая начинка, стильный дизайн, качественные материалы и сборка, все это связывает доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Благодаря эргономичной форме рука не устает даже при длительном пользовании и отлично подходит для повседневной работы за ПК или ноутбуком.

Комментарии и отзывы Trust Ravan
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