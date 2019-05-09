Обзор Trust Verto Wireless. Беспроводная вертикальная мышка

Сегодня мы детально изучим беспроводную мышку Trust Verto Wireless. Выполнена она в эргономичном корпусе, заметно снижающим нагрузку на кисть и руку. Эта линейка предлагается также в проводном варианте исполнения. Средняя стоимость составляет 1760 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Trust Verto Wireless обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией и подробным описанием технических характеристик. Внутри она зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает адаптер подключения, пару батареек и руководство пользователя.

Внешний вид

Мышек в вертикальном исполнении представлено ограниченное количество, тем не менее, они интересны и предлагают сразу ряд преимуществ в сравнении с классическим исполнением.

Главное из них заключается в разгрузке предплечья и запястья, держа в естественном положении при работе мышцы руки, запястья и кисти находятся в расслабленном положении.

Основным материалом в Trust Verto Wireless выступает прорезиненный черный пластик. Внешний вид строгий и аскетичный.

Главные кнопки расположены под углом к плоскости скольжения. Между ними колесико прокрутки с хромированной окантовкой.

Ход у кнопок короткий, нажимаются с небольшим усилием. Расположены удобно, не требуют изменения хвата.

На спинке логотип производителя. Есть вставка из полупрозрачного пластика, повторяющая изгиб внутренней части.

Сверху три дополнительные кнопки. Одна из них на самой границе перехода и две ниже.

Снизу расположен отсек под пару батареек. Использование съемных аккумуляторов влияет ожидаемо на общий вес и балансировку. Тут же окошко сенсора, механический выключатель и четыре тефлоновые ножки.

Тесты

В Trust Verto Wireless используется оптический сенсор с регулируемой чувствительностью. С помощью кнопки на боковой грани можно переключаться между тремя режимами: 800, 1200 и 1600 DPI. Работает точно и корректно. Мышка передает сигнал без задержек на расстоянии до 8-10 метров.

Поддерживается режим автоматического выключения для сохранения заряда аккумулятора. Также сам пользователь сможет выключить с помощью тумблера. За время длительных тестов разрядить ее нам не удалось.

Итоги по Trust Verto Wireless

В руке лежит удобно. Потребуется некоторое время для привыкания, особенно после длительного опыта эксплуатации горизонтальных мышек. Нагрузка на кисть и запястье действительно меньше.Trust Verto Wireless стоит рассматривать в качестве повседневной домашней или офисной мышки для работы с приложениями, браузером и графическими редакторами. Эргономичная форма, регулируемая чувствительность, длительное время автономной работы. Не устроить может маркий корпус.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".