Обзор Trust Verto Wireless. Беспроводная вертикальная мышка

2019-05-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust Verto Wireless; [49]
Сегодня мы детально изучим беспроводную мышку Trust Verto Wireless. Выполнена она в эргономичном корпусе, заметно снижающим нагрузку на кисть и руку. Эта линейка предлагается также в проводном варианте исполнения. Средняя стоимость составляет 1760 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Trust Verto Wireless

Trust Verto Wireless обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с качественной полиграфией и подробным описанием технических характеристик. Внутри она зафиксирована в прозрачный пластик. Комплект включает адаптер подключения, пару батареек и руководство пользователя.

Trust Verto Wireless

Внешний вид

Мышек в вертикальном исполнении представлено ограниченное количество, тем не менее, они интересны и предлагают сразу ряд преимуществ в сравнении с классическим исполнением.

Trust Verto Wireless

Главное из них заключается в разгрузке предплечья и запястья, держа в естественном положении при работе мышцы руки, запястья и кисти находятся в расслабленном положении.

Trust Verto Wireless

Основным материалом в Trust Verto Wireless выступает прорезиненный черный пластик. Внешний вид строгий и аскетичный.

Trust Verto Wireless

Главные кнопки расположены под углом к плоскости скольжения. Между ними колесико прокрутки с хромированной окантовкой.

Trust Verto Wireless

Ход у кнопок короткий, нажимаются с небольшим усилием. Расположены удобно, не требуют изменения хвата.

Trust Verto Wireless

На спинке логотип производителя. Есть вставка из полупрозрачного пластика, повторяющая изгиб внутренней части.

Trust Verto Wireless

Сверху три дополнительные кнопки. Одна из них на самой границе перехода и две ниже.

Trust Verto Wireless

Снизу расположен отсек под пару батареек. Использование съемных аккумуляторов влияет ожидаемо на общий вес и балансировку. Тут же окошко сенсора, механический выключатель и четыре тефлоновые ножки.

Trust Verto Wireless

Тесты

Trust Verto Wireless

В Trust Verto Wireless используется оптический сенсор с регулируемой чувствительностью. С помощью кнопки на боковой грани можно переключаться между тремя режимами: 800, 1200 и 1600 DPI. Работает точно и корректно. Мышка передает сигнал без задержек на расстоянии до 8-10 метров.

Trust Verto Wireless

Поддерживается режим автоматического выключения для сохранения заряда аккумулятора. Также сам пользователь сможет выключить с помощью тумблера. За время длительных тестов разрядить ее нам не удалось.

Trust Verto Wireless

В руке лежит удобно. Потребуется некоторое время для привыкания, особенно после длительного опыта эксплуатации горизонтальных мышек. Нагрузка на кисть и запястье действительно меньше.

Итоги по Trust Verto Wireless

Золото. Выбор редакции MegaObzorTrust Verto Wireless стоит рассматривать в качестве повседневной домашней или офисной мышки для работы с приложениями, браузером и графическими редакторами. Эргономичная форма, регулируемая чувствительность, длительное время автономной работы. Не устроить может маркий корпус.
Trust Verto Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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