Обзор коврика для мышки Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition (MP-DCM-RGBHMS-01)

2019-09-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition; [113]
Оригинальный коврик Tt eSPORTS Draconem RGB мы уже тестировали в рамках «Лаборатории». Сегодня в центре внимания будет специальная версия Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition, отличием которой стало тематическое оформление покрытия. В целом можно смело сказать, что данный коврик ориентирован на девушек геймеров.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Средняя стоимость составляет 5780 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition обзор

Комплектация

Покупатель получает коврик упакованным в коробку с качественной полиграфией. На обратной стороне приведены технические характеристики и его особенности. Зафиксирован он на жесткой подложке. Комплект включает документацию и гарантийный талон.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Внешний вид

Как и говорили вначале, главные изменения коснулись уникального оформления рабочей поверхности. На нее нанесено изображение Мику Хацунэ, японской виртуальной певицы.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Рисунок устойчив к стиранию. За время длительной эксплуатации мы не обнаружили на нем следов с дефектами.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Также изменился цвет блока с элементами управления, с черного на розовый, как и окантовка по периметру.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Как и ранее, в Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition две кнопки управления, отвечающие за переключение цвета и эффектов. Этот коврик не требует установки программного обеспечения. Подсветка управляется независимо.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Тканевая оплетка и USB-коннектор окрашены в розовый цвет, гармонично дополняя общий сеттинг.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Верхний слой коврика выполнен из текстурированного пластика. Он достаточно гладкий и скользкий.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Площадь рабочей поверхности составляет 355 на 255 мм. Толщина покрытия 4 мм.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Основание коврика прорезинено для предотвращения скольжения при размещении на рабочем столе. Нанесена наклейка с техническими данными.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

По периметру идет розовая окантовка, скрывающая зону с подсветкой. Свечение по всему периметру коврика. Дополнительно подсвечивается сердечко в нижнем левом углу.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Регулируется уровень яркости. Переключаются эффекты с мерцанием и последовательной сменой цветов. Есть специальный режим Miku Pink.

Тесты

В отличие от оригинального коврика, тут не стали внедрять поддержку программного обеспечения. Все управление проводится только с помощью кнопок на самом коврике. Возможность синхронизации с остальными компонентами ограничена.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Коврик Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition устойчиво лежит на рабочем столе, хорошо скрывая неровности поверхности. Рабочая поверхность достаточной площади, обеспечивающая свободное движение мышки по коврику. Корректно работают разные типы сенсоров.

Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Блок с кнопками управления не мешает кабелю при движении мышки. К качеству исполнения претензий нет. Визуально коврик производит приятное впечатление.

Итоги по Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition

Золото. Выбор редакции MegaObzorTt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition – стильный коврик для мышки с жестким типом покрытия. Станет отличным приобретением для женской аудитории или в качестве подарка. Обеспечивает комфортное скольжение мышки и точную работу лазерных/оптических сенсоров. Достаточная рабочая площадь, управляемая подсветка, прорезиненное основание. К условным минусам отнесем отсутствие поддержки программного обеспечения.
Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Tt eSPORTS Draconem RGB HATSUNE MIKU Edition
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