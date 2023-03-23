Обзор UGREEN MU001. Компактная и легкая беспроводная мышка…

Приобрести ее можно в российских магазинах за 1500 рублей.
Основным материалом выступает пластик. У корпуса низкий профиль, спинка не выступает заметно над основными клавишами.
Колесики прокрутки серебристое, выполнено из алюминия. Вращается с тактильными отсечками.
Спинка у UGREEN MU001 съемная. Под ней находится пенал для адаптера для работы на радиоканале, а также отсек для АА-батарейки.
Последняя располагается под углом в 45 градусов, для правильной развесовки корпуса мышки. Самопроизвольно спинка не сдвигается и не открывается, ее держат несколько магнитов.
На основании две компактные ножки скольжения, расположенные по краям. В центре окошко сенсора, механический переключатель режимов работы и кнопка переключения уровней чувствительности сенсора.
Также есть радиоканал с USB-адаптером. Он быстрее и будет актуален для устройств без беспроводного модуля. Настройки после подключения не требует, соединение прошло автоматически.
В UGREEN MU001 установлен сенсор с чувствительностью до 4000 DPI. Предустановлено четыре отметки: 1000, 1600, 2000 и 4000 DPI. Переключение потребует перевернуть корпус, кнопка для смены находится на основании. С учетом того, что мышка ориентирована на офисную работу и типовой сценарий, критичным это не будет. Мы чаще всего использовали ее на чувствительности 1600 DPI и ее хватало для сеттинга с двумя мониторами, один из которых широкоформатный.
Поведение сенсора прогнозируемое. Хорошо себя показала и при эксплуатации на матовом столе без коврика. Курсор не срывает. Кнопки нажимаются бесшумно, это же касается прокрутки колесика. Бесшумность также обеспечивают фторопластовые ножки скольжения, в отличие от распространенных тефлоновых.