Обзор UGREEN MU001. Компактная и легкая беспроводная мышка…

Изучаемая сегодня мышка UGREEN MU001 поддерживает два варианта беспроводного подключения: Bluetooth и радиоканал, позволяя использовать с разными типами устройств, включая планшеты, моноблоки, планшеты и смарт-ТВ. Из особенностей выделяются низкий профиль и легкий вес, а также простая замена аккумулятора.

Комплектация

Приобрести ее можно в российских магазинах за 1500 рублей.Компактная коробка с минималистичным оформлением. На обратной стороне ее приведены технические характеристики. Комплект включает манипулятор и руководство пользователя.

UGREEN MU001 обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Представлена мышка в трех вариантах цветового исполнения: черном, сером и зеленом. Всех их объединяет внешнее матовое покрытие, приятное тактильно и практичное в вопросе отсутствия проблем с загрязнением следами пальцев.

Основным материалом выступает пластик. У корпуса низкий профиль, спинка не выступает заметно над основными клавишами.

Колесики прокрутки серебристое, выполнено из алюминия. Вращается с тактильными отсечками.

Спинка у UGREEN MU001 съемная. Под ней находится пенал для адаптера для работы на радиоканале, а также отсек для АА-батарейки.

Последняя располагается под углом в 45 градусов, для правильной развесовки корпуса мышки. Самопроизвольно спинка не сдвигается и не открывается, ее держат несколько магнитов.

На основании две компактные ножки скольжения, расположенные по краям. В центре окошко сенсора, механический переключатель режимов работы и кнопка переключения уровней чувствительности сенсора.

Тесты

Для соединения с системой можно использовать Bluetooth, не занимая USB-разъем на ультрабуке или других устройствах, а также использовать со смартфонами и планшетами. Мы проверяли работу с разными типами и за время тестов не обнаружили проблем с качеством связи и скоростью сигнала. Этот способ соединения энергоэффективен и обеспечивает длительное время автономной работы от одной батарейки.

Также есть радиоканал с USB-адаптером. Он быстрее и будет актуален для устройств без беспроводного модуля. Настройки после подключения не требует, соединение прошло автоматически.

В UGREEN MU001 установлен сенсор с чувствительностью до 4000 DPI. Предустановлено четыре отметки: 1000, 1600, 2000 и 4000 DPI. Переключение потребует перевернуть корпус, кнопка для смены находится на основании. С учетом того, что мышка ориентирована на офисную работу и типовой сценарий, критичным это не будет. Мы чаще всего использовали ее на чувствительности 1600 DPI и ее хватало для сеттинга с двумя мониторами, один из которых широкоформатный.

Итоги

Поведение сенсора прогнозируемое. Хорошо себя показала и при эксплуатации на матовом столе без коврика. Курсор не срывает. Кнопки нажимаются бесшумно, это же касается прокрутки колесика. Бесшумность также обеспечивают фторопластовые ножки скольжения, в отличие от распространенных тефлоновых.UGREEN MU001 станет отличным выбором как под технику экосистемы Apple, так и в качестве удобной, компактной и тихой мышки для домашней или офисной эксплуатации. Низкий профиль для ладонного хвата, бесшумность, автономная работа до 5-6 месяцев от одной батарейки, приятное тактильное покрытие.