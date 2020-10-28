Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей

Рекомендованная стоимость для России составляет 9990 рублей. Уже доступен в ключевых российских магазинах.
Vsmart Joy 3+ обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона. Стартовый набор включает блок питания, USB-кабель, внутриканальные наушники, скрепку для лотка SIM, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВладелец сможет выбрать между тремя расцветками корпуса: белый перламутр, черный оникс и пурпурный топаз. Все они идут с зеркальным градиентом.
Задняя крышка с закругленными боковыми гранями. Поверхность глянцевая, она подвержена загрязнению следами пальцев.
В верхней части находится активная зона сканера отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.
Блок основной камеры не выступает над поверхностью крышки. Три объектива и светодиодная вспышка.
Выполнен Vsmart Joy 3+ в формате неразборного моноблока. На левой грани выдвижной лоток с с отдельными слотами под SIM и карту памяти microSD. Расширение памяти не потребует удалении одной из SIM.
На противоположной грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Нажимаются с небольшим усилием. Зафиксированы в корпусе хорошо.
Доступен аудиоразъем под наушники. Проводные наушники уже идут в комплекте. Качество достаточно хорошее.
На нижнем торце USB Type-C разъем с поддержкой OTG. Аккуратные отверстия динамика и основного микрофона.
Установлено защитной стекло с закругленными углами. В верхней части каплевидный вырез с фронтальной камерой и решеткой разговорного динамика.
Экран
На борту 6.52 дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Это IPS-матрица с хорошим качеством заводской настройки. Предлагаются возможности изменения цветового баланса. Углы обзора широкие. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаВ качестве платформы для Vsmart Joy 3+ выбрана платформа Qualcomm Snapdragon 632 с восемью ядрами Kryo 250 и графикой Adreno 506. Система работает плавно. Зависания и задержки с запуском программ замечено не было. Игра PUBG работает с низкими настройками графики.
Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются емкие карты памяти.
СвязьУстановлен двухдиапазонный модуль Wi-FI. Работает в 4G сетях, с SIM-картами российских операторов сбоев в качестве приема и скорости загрузки файлов не было. Модуль бесконтактные платежи, корректно работали со всеми платежными системами.
АккумуляторВ смешанном сценарии с выставленным на максимальную яркость экраном работает около 8.5 часов. Это весь рабочий день с активным использованием ресурсов, запуска приложений и доступа в сеть. Несъемная батарея с емкостью 5000 мАч. Комплектуется смартфон зарядным устройством с мощностью 18 Вт. Поддерживается быстрая зарядка QuickCharge 3.0.
КамераОсновной модуль в Vsmart Joy 3+ собран из 13 Мп, широкоугольного 8 Мп и 2 Мп сенсора глубины. В приложении добавлены режимы AR и Al. Стикеры украшение лица.
В дневное время и при хорошем освещении снимки получаются резкими и четкими по всей площади кадра.
Под ночную съемку выделен отдельный режим с обработкой серии снимков для повышения контраста.
Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Без автофокусировки.
Софт
Работает под управлением операционной системы Android 10. Оболочка VOS 3.0. В память добавлены приложения Яндекс. За время тестов смартфон получил обновление.
Итоги по Vsmart Joy 3+Vsmart Joy 3+ предлагает хорошо сбалансированный набор характеристик в корпусе с привлекательным внешним видом. IPS HD+ дисплей, 8-ядерный процессор Qualcomm, 4 и 64 Гбайт памяти, быстрая зарядка и хорошие показатели автономной работы, бесконтактные платежи, проводные наушники и чехол в комплекте.
Vsmart Joy 3+ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".