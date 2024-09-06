Эпичное и яркое возвращение. Обзор игры WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2

С момента выхода первой части SPACE MARINE по вселенной WARHAMMER прошло уже более 13 лет. И уже в ближайшее время пройдет старт второй версии, а для владельцев расширенного издания уже, WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 от разработчиков Saber Interactive и издателя Focus Entertainment. Но знаете что самое интересное в этом проекте? А ответ прост, тут не важно знакомы ли с этой вселенной, это зрелищный экшен, накаченный тестостероном, призванный дарить эмоции. И как говорят сами разработчики, они ставили целью как сохранить исходное наследие, но и при этом выполнить обещания, которые были заданы в момент выхода первой части. Мы проходим ее на PlayStation 5, за несколько дней была пройдена полностью сюжетная компания, операции на нескольких сложностях, а также запущенные недавно арены. В планах продолжить прохождение, а пока же хочется поделиться полученным опытом.

События в игре развиваются спустя столетие после того как Деметриан Тит столкнулся с силами Хаоса. По-прежнему сохраняется к нему недоверие со стороны Инквизиции, да и братья часто намекают на проблемы с репутации. К этому времени его лишили титула и разжаловали до Караула Смерти, выполняя в нем самопокояние и искупая вину. За это время Тит восстановился, старые раны заживают, но расслабляться рано, да и старые проблемы не только напоминают, а еще и могут вернуться.

Разворачивается все одной системе с тремя планетами на которые вторгнулись тираниды, ко всему прочему еще обнаружены следы присутствия Хаоса, а также осколки опасного артефакта. Все это заставляет задуматься, что миссия по защите проекта Аврора, имеет скрытые мотивы и таит опасность. Но как отмечали вначале, вникать в то что было ранее тут не обязательно вникать в то что было ранее, это вполне самодостаточная история с которой и можно начать знакомство с WARHAMMER.

В ходе всей кампании Тита в WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 будет сопровождать Гадриэль и Хайрон, два ультрамарина. Один слепо верит в кодекс, второй подвержен гневу и влиянию. Отношения между будут развиваться и можно сказать что второстепенных между ними. При этом здесь они введены и как сюжетный элемент, а также для возможности подключения еще двух игроков с совместным прохождением, что может быть актуально с повышением сложности.

Помимо этого есть операции, которые в отличие от кампании уже больше заточены на сетевое. Они вплетены в общий сюжет, часто имеются отсылки. А сама группа из шести бойцов помогает выполнять основную задачу Титу, выполняя сопутствующие задачи для успешного исполнения задачи. При этом разработчики не подкачали, операции и кампания выполнены зрелищно, ролики, общий сценарий, накал страстей, сражения с боссами и смены окружающей обстановки. Отдельно отметим, полноценную и многоголосую озвучку и придраться можно к продолжительности, тут скорее всего расчет на повторные перепрохождения операций с повышением сложности.

В плане геймплея тут сочетается ближний бой в духе God of War, и дальний с шутером, предлагающим выбор из различного оружия дальнего боя, а также классов. При этом игроку нужно продумывать стратегию, ресурсы ограничены и при ошибках быстро тает полоска здоровья. В ближнем бою наносятся легкие и тяжелые удары, идут парирования и уклонения. Боевка динамичная, но в тайминги не всегда получается попадать четко. Есть красивые добивания больших врагов и орды мелочи. Стимулируется проведение таких добиваний восстановлением части брони. А идеальное уклонение открывает врага для критического выстрела.

Система прокачки работает только для группы из шести бойцов, каждый из которых соответствует своему классу. Тут есть выбор умений, как классовых, так и командных. Отдельно прокачивается пистолет и основное оружие, а также ближнее.

При этом если открыть первый, то опыт для дальнейшего можно получить при случайном нахождении нужного элемента в операциях начальной сложности или при выполнении на оценку A заданий в рамках обучающих задач для каждого класса. Еще же два уже заставят ходит в высокие сложности. Есть и элементы кастомизации внешнего вида.

Понравилась визуальная составляющая игры. Большая часть локаций выглядит масштабно и больше, чем на самом деле. Сами же они представляют собой коридоры и площади, по которым вас ведут по сюжету. Переходы между ними идут бесшовно и чаще всего на фоне четко поставленных видеороликов. Для консоли было несколько вариантов профилей настройки графики, явных проблем не наблюдалось и при изучении предрелизной версии игры. Отлажено отлично.

Позже к озвученным выше режимам была подключена арена. Тут три варианта сражений, все из которых рассчитаны на полный подбор игроков. Это сражения группу на группу где нужно достичь заданного количества убийств врагов, захвата или удержания точек. Последние похожи между собой. Больше всего понравилось групповой deathmatch.

Из непонятного, тут шесть доступных классов существуют отдельно от операций, прокачивается тоже отдельно. Возможно это сделано в угоду баланса между игроками, но сам набор опыта можно было бы сделать и общим.

WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 обзор

WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 стал для меня одним из лучших игровых опытов в этом году. Эпично поставленная игра с незатянутой сюжетной кампанией, позволяющая как играть самостоятельно, но скорее для освоения геймплея, так и в компании двух союзников. При этом группой конечно бодрее, операции не надоедают, плюс есть возможность повысить сложность, поставив перед собой испытания. Режим же PVP даст возможность отдохнуть и повеселиться. Понравилась боевая система, отрисовка и построение локаций, шикарная озвучка и саундтрек, общая динамика происходящего.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".