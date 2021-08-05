Обзор Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light MJWXCQ03DY. Легкий беспроводной пылесос

С линейкой беспроводных пылесосов Xiaomi мы знакомились на примере разных моделях, включая флагманские, тестируемый же сегодня Mi Handheld Vacuum Cleaner Light, как можно догадаться по названию, выполнен в компактном корпусе. Станет хорошим выбором для однокомнатных квартир, съемного жилья или небольших офисов. Но даже в этом бюджете производитель предложил длительное время автономной работы, несколько насадок и мотор с высокой мощностью.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 8 000 рублей.Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением. Комплект включает основную турбированную насадку, две щелевые насадки, моторный блок, удлинительную трубу, кронштейн на стену, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light обзор

Внешний вид

Моторный блок выполнен в корпусе белого цвета цилиндрической формы. Такая компоновка элементов уменьшает общие габариты в сравнение с традиционными форматами исполнения циклонных пылесосов.

Верхняя часть корпуса представляет собой изогнутую ручку. Хват удобный. Балансировка веса проведена хорошо.

По краям распределена выпускная вентиляционная решетка. Есть выпускной фильтр тонкой очистки.

На боковой грани ручки механические кнопки управления. Одна отвечает за включение и выключения, вторая активирует турбо режим.

С противоположной стороны гнездо питания. Комплектуется Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light блоком питания с евровилкой.

Нижняя часть корпуса моторного блока снимается поворотом против часовой стрелки. В нижнем отсеке блок циклонного фильтра и контейнер для сбора сухих загрязнений.

Насадки и аксессуары

Несмотря на невысокую стоимость в комплекте есть сразу три насадки. Основная турбированная. Для упрощения перемещения по полу есть ролик.

Валик с резиновый каркасом и расположенными рядами искусственного ворса. Прозрачная крышка дает возможность контролировать ее вращение и понимать необходимость удаления намотавшихся волос и ниток.

Соединительный элемент дает возможность изменять угол наклона и поворачивать насадку относительно оси крепления.

Есть две щелевые насадки. Одна из них с удлиненным соплом, вторая с рядом искусственного ворса.

Ставить насадки можно напрямую в моторный блок или удлинительную трубу. Комплектная выполнена из металла, окрашенного в серебристый цвет.

Тесты

Для парковки пылесоса предусмотрели кронштейн на стену. На нем же будут храниться две щелевые насадки.

Собирается Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light интуитивно. Форма исполнения корпуса удобная. На турбо режиме мощность всасывания поднимает до 50 аэроватт. Этот режим может быть полезен для мебели, ковров.

Для ламината, плитки и паркета хватает номинального режима. Проходить один участок более одного раза чаще всего не требуется. Встроенного аккумулятора в нем хватает примерно на 40 минут.

Итоги

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light – недорогой беспроводной пылесос, позволяющий эффективно убирать 1-2 комнатные квартиры. Компактные габариты сокращают занимаемое место на время парковки и упрощает сам процесс сборки. При этом в комплекте с ним идут три вида насадок, кронштейн на стену и он оснащен аккумулятором, обеспечивающим длительное время автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".