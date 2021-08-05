Обзор Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light MJWXCQ03DY. Легкий беспроводной пылесос

Его средняя стоимость составляет 8 000 рублей.
Верхняя часть корпуса представляет собой изогнутую ручку. Хват удобный. Балансировка веса проведена хорошо.
По краям распределена выпускная вентиляционная решетка. Есть выпускной фильтр тонкой очистки.
На боковой грани ручки механические кнопки управления. Одна отвечает за включение и выключения, вторая активирует турбо режим.
С противоположной стороны гнездо питания. Комплектуется Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light блоком питания с евровилкой.
Нижняя часть корпуса моторного блока снимается поворотом против часовой стрелки. В нижнем отсеке блок циклонного фильтра и контейнер для сбора сухих загрязнений.
Валик с резиновый каркасом и расположенными рядами искусственного ворса. Прозрачная крышка дает возможность контролировать ее вращение и понимать необходимость удаления намотавшихся волос и ниток.
Соединительный элемент дает возможность изменять угол наклона и поворачивать насадку относительно оси крепления.
Есть две щелевые насадки. Одна из них с удлиненным соплом, вторая с рядом искусственного ворса.
Ставить насадки можно напрямую в моторный блок или удлинительную трубу. Комплектная выполнена из металла, окрашенного в серебристый цвет.
Для парковки пылесоса предусмотрели кронштейн на стену. На нем же будут храниться две щелевые насадки.
Собирается Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light интуитивно. Форма исполнения корпуса удобная. На турбо режиме мощность всасывания поднимает до 50 аэроватт. Этот режим может быть полезен для мебели, ковров.
Для ламината, плитки и паркета хватает номинального режима. Проходить один участок более одного раза чаще всего не требуется. Встроенного аккумулятора в нем хватает примерно на 40 минут.