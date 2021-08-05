Обзор Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light MJWXCQ03DY. Легкий беспроводной пылесос

С линейкой беспроводных пылесосов Xiaomi мы знакомились на примере разных моделях, включая флагманские, тестируемый же сегодня Mi Handheld Vacuum Cleaner Light, как можно догадаться по названию, выполнен в компактном корпусе. Станет хорошим выбором для однокомнатных квартир, съемного жилья или небольших офисов. Но даже в этом бюджете производитель предложил длительное время автономной работы, несколько насадок и мотор с высокой мощностью.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Его средняя стоимость составляет 8 000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из транспортировочного картона со схематичным изображением. Комплект включает основную турбированную насадку, две щелевые насадки, моторный блок, удлинительную трубу, кронштейн на стену, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light обзор

Внешний вид

Моторный блок выполнен в корпусе белого цвета цилиндрической формы. Такая компоновка элементов уменьшает общие габариты в сравнение с традиционными форматами исполнения циклонных пылесосов.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Верхняя часть корпуса представляет собой изогнутую ручку. Хват удобный. Балансировка веса проведена хорошо.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

По краям распределена выпускная вентиляционная решетка. Есть выпускной фильтр тонкой очистки.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

На боковой грани ручки механические кнопки управления. Одна отвечает за включение и выключения, вторая активирует турбо режим.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

С противоположной стороны гнездо питания. Комплектуется Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light блоком питания с евровилкой.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Нижняя часть корпуса моторного блока снимается поворотом против часовой стрелки. В нижнем отсеке блок циклонного фильтра и контейнер для сбора сухих загрязнений.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Насадки и аксессуары

Несмотря на невысокую стоимость в комплекте есть сразу три насадки. Основная турбированная. Для упрощения перемещения по полу есть ролик.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Валик с резиновый каркасом и расположенными рядами искусственного ворса. Прозрачная крышка дает возможность контролировать ее вращение и понимать необходимость удаления намотавшихся волос и ниток.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Соединительный элемент дает возможность изменять угол наклона и поворачивать насадку относительно оси крепления.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Есть две щелевые насадки. Одна из них с удлиненным соплом, вторая с рядом искусственного ворса.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Ставить насадки можно напрямую в моторный блок или удлинительную трубу. Комплектная выполнена из металла, окрашенного в серебристый цвет.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Для парковки пылесоса предусмотрели кронштейн на стену. На нем же будут храниться две щелевые насадки.

Тесты

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Собирается Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light интуитивно. Форма исполнения корпуса удобная. На турбо режиме мощность всасывания поднимает до 50 аэроватт. Этот режим может быть полезен для мебели, ковров.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Для ламината, плитки и паркета хватает номинального режима. Проходить один участок более одного раза чаще всего не требуется. Встроенного аккумулятора в нем хватает примерно на 40 минут.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light – недорогой беспроводной пылесос, позволяющий эффективно убирать 1-2 комнатные квартиры. Компактные габариты сокращают занимаемое место на время парковки и упрощает сам процесс сборки. При этом в комплекте с ним идут три вида насадок, кронштейн на стену и он оснащен аккумулятором, обеспечивающим длительное время автономной работы.
Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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