Обзор Xiaomi Mi Mix3 8/128GB. Технологичный Android флагман со слайдером

2018-11-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi Mi Mix3; [505]
«Монобровь», «челка», «бородавка», «капля» все это так или иначе является конструктивным недостатком, отнимающим полезную площадь экрана. Занята эта часть датчиками, динамиком и фронтальной камерой. Побороть эту «болезнь» пока не смог и такой гигант, как Apple. Но прогресс не стоит на месте, в своем новом технологичном Xiaomi Mi Mix3 компания предложила интересное решение в виде слайдера, предложив пользователям по-настоящему безрамочный экран.

Xiaomi Mi Mix3

У нас появилась возможность ознакомиться с инженерной версией этого смартфона, еще до официального старта продаж в России.

Xiaomi Mi Mix3 обзор

Комплектация

В комплекте с устройством покупатель получить чехол-бампер, беспроводную зарядную станцию, переходник на аудиоразъем, USB Type-C кабель и зарядное устройство.

Xiaomi Mi Mix3

Внешний вид

Одной из главных изюминок Xiaomi Mi Mix3 стал форм-фактора слайдера. Выдвижная часть корпуса скрывает динамик, фронтальную камеру с двумя объективами, ИК-диод и камеру.

Xiaomi Mi Mix3

Для тех, кто опасается повредить его, производитель заявляет, что ресурс составляет более 300 тысяч открытий и закрытий. Здесь отсутствует автоматика, как в Vivo NEX S.

Xiaomi Mi Mix3

Выдвигается модуль без усилий, вполне комфортно при работе одной рукой. Дополнительно этот процесс сопровождается звуковыми эффектами.

Xiaomi Mi Mix3

На открытие слайдера есть возможность привязать запуск приложения. По умолчанию открывается фронтальная камера.

Xiaomi Mi Mix3

К минусам подобной системы можно отнести дополнительные действия при разблокировке по лицу. Предварительно пользователю нужно будет выдвинуть слайдер.

Xiaomi Mi Mix3

Сканер отпечатка пальца находится на тыльной стороне. Эта зона хорошо определяется слепым методом. Срабатывает точно и быстро.

Xiaomi Mi Mix3

Блок основной камеры с двумя объективами и светодиодной вспышкой, он выступает за пределы основной плоскости. Эксплуатация без чехла может привезти к появлению царапин в последующем.

Xiaomi Mi Mix3

Смартфон Xiaomi Mi Mix3 лишен аудиоразъема, вместо этого предлагается использовать беспроводные наушники или переходник. На нижнем торце USB Type-C, по краям от которого аккуратные отверстия, скрывающие динамик и микрофон.

Xiaomi Mi Mix3

Xiaomi Mi Mix3

Задняя крышка стеклянная. Она подвержена загрязнением следами пальцев. Смартфон скользкий, еще один плюс в пользу эксплуатации с комплектным чехлом.

Xiaomi Mi Mix3

Xiaomi Mi Mix3

Доступен он будет в нескольких расцветках корпуса: изумрудной, черной и сапфировой. В России выйдет официально только черный и изумрудный.

Xiaomi Mi Mix3

Экран

Выводится изображение на 6.39-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Экран занимает 93.4% площади лицевой стороны. Именно экран создает эффект премиальности, за счет полного отсутствия рамок. Используется AMOLED-матрица, визуально она не отличается от флагманов Samsung и Apple. Более детальные тесты провести из-за ограниченного времени знакомства со смартфоном провести не удалось.

Xiaomi Mi Mix3

Начинка

На борту Xiaomi Mi Mix3 флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845. Утечки, касающиеся нового процессора, не подтвердились, но это в целом ожидаемо. Процессор справляется со всеми задачами и дает запас по быстродействию на несколько лет вперед. Доступен выбор между версиями с 6 и 10 Гбайт памяти. С 8 Гбайт можно будет выбрать еще и емкость встроенного накопителя: 128 или 256 Гбайт.

Связь

Поддерживается весь спектр частот российских операторов. Поддержку 5G «не завезли», но и это не было заявлено самим производителем, а касалось слухов и утечек. Технология еще только начала внедряться и на развертывание сети уйдет время. Есть Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и двухдиапазонный Wi-Fi. Не забыли про NFC с поддержкой бесконтактных платежей.

Аккумулятор

Автономную работу Xiaomi Mi Mix3 обеспечивает батарейка с емкостью 3200 мАч. С учетом нагрузки и процессора, этого заряда хватит на день.

Xiaomi Mi Mix3

Поддерживается беспроводная зарядка и быстрая зарядка по проводу Quickcharge 4.0+. В комплекте покупатель сразу получит станцию беспроводной зарядки, избежав дополнительных трат на аксессуары.

Xiaomi Mi Mix3

Софт

Предустановлена операционная сиcтема Android 9.0 с оболочкой MIUI 10. Добавили новые решения, оформление и возможности настройки. Детальней эту систему рассмотрим в ближайших тестах.

Xiaomi Mi Mix3

Камера

Xiaomi Mi Mix3

Основной модуль с двумя камерами по 12 Мп каждый. Из «фишек» есть оптическая стабилизация и оптический зум. Добавлены Al технологии обработки снимков и алгоритмы улучшения качества получаемых снимков. Ожидается, что этот телефон может конкурировать с главными флагманами 2018 года. Фронтальная камера с 24 и 2 Мп модулями. Дополнительные детали по камере в данный момент мы предоставить не можем.

Xiaomi Mi Mix3

Итоги по Xiaomi Mi Mix3

Пока делать финальные выводы по Xiaomi Mi Mix3 рано, но не ошибемся если скажем, что компании удалось сделать уникальное флагманское решение на базе Snapdragon 845, способное конкурировать с решениями Huawei, Samsung и Apple. Ждем официального старта в России и объявления цен.

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Обзор Xiaomi Mi Mix3 8/128GB. Технологичный Android флагман со слайдеромОбзор Xiaomi Mi Mix3 8/128GB. Технологичный Android флагман со слайдером
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