Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос

Чаще всего беспроводные пылесосы оснащаются сразу несколькими насадками, включая устанавливаемые напрямую в моторный блок с контейнером для сбора грязи. Все отлично, но когда требуется убрать мелкие загрязнения, зачастую становится лень пересобрать пылесос для уборки. Интересное решение под такие сценарии предложили в новом Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, выполненном в компактном корпусе и предполагающем не только быструю сборку, но и возможность брать с собой в поездки.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Его рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini обзор

Комплектация

Упакован в коробку со светлым оформлением. На боковой грани описаны ключевые особенности новинки. Стартовый набор включает щелевую насадку, насадку с ворсом, блок питания и USB-С кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Внешний вид

Оформлен в стилистике Xiaomi. Минимализм и выдержанный внешний вид. В оформлении преобладает белый.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению пальцами и пылью. Хотя с учетом цвета, со временем привлекательность внешнего вида может теряться.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

По габаритам чуть больше бутылки газировки. В верхней части расположен контейнер для сбора загрязнений из прозрачного пластика. Объем 0.1 литра.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Внутри блок циклона с фильтром. Эта часть разборная и обслуживаемая. На крышке сопло под установку насадок.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Управляется с помощью единственной механической кнопки, сопровождаемой светодиодным индикатором. Она не только включает пылесос, но и переключает мощность всасывания.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

На основании выпускная решетка. В центре разъем USB-C. Разработчики Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini учли сценарий использования не только дома или офисе, поиск кабеля или зарядника не составит проблем.

Насадки

Сопровождается двумя насадками. Обе они без моторизированных элементов. Выполнены из пластика в цвет корпуса.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Это удлинительная щелевая насадка. Длина в районе 10 сантиметров.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Вторая это компактная насадка с рядом из ворса. Установить ее можно как напрямую в пылесос, так и на удлинительную насадку.

Тесты

Общие габариты корпуса позволяют осуществлять удобный хват. Вес у него легкий. Как и говорили выше, без насадки его можно будет закинуть не только в рюкзак, но и дамскую сумку. Проблем в качестве исполнения и используемых материалах замечено не было.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Система фильтрации тут простая, представлена она фильтром с металлической сеткой и съемным HEPA-фильтром с многоразовым применением. Отметим компактные габариты контейнера под загрязнения – 0.1 литр. Хотя с учетом того, что это не пылесос для уборки полового покрытия, его вполне достаточно для портативного решения.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini поддерживает два режима мощности всасывания. Максимальная до 13 000 Па, 120W. Этого хватает для эффективной уборки загрязнений со стола, мебели или салона автомобиля.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Встроенного аккумулятора хватает на 30 минут работы на минимальном уровне мощности. Максимальный уровень сокращает его до 10 минут. Емкость батареи 2000 мАч. Зарядка проводится через распространенный USB-C.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Итоги по Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini – беспроводной пылесос для быстрой уборки мелких сухих загрязнений. Компактные габариты позволяют закинуть его с собой в поездки или дорогу. Станет хорошим дополнением к уже имеющемуся домашнему проводному или беспроводному пылесосу.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini
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