Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос

Чаще всего беспроводные пылесосы оснащаются сразу несколькими насадками, включая устанавливаемые напрямую в моторный блок с контейнером для сбора грязи. Все отлично, но когда требуется убрать мелкие загрязнения, зачастую становится лень пересобрать пылесос для уборки. Интересное решение под такие сценарии предложили в новом Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, выполненном в компактном корпусе и предполагающем не только быструю сборку, но и возможность брать с собой в поездки.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini обзор

Его рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку со светлым оформлением. На боковой грани описаны ключевые особенности новинки. Стартовый набор включает щелевую насадку, насадку с ворсом, блок питания и USB-С кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Оформлен в стилистике Xiaomi. Минимализм и выдержанный внешний вид. В оформлении преобладает белый.

Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению пальцами и пылью. Хотя с учетом цвета, со временем привлекательность внешнего вида может теряться.

По габаритам чуть больше бутылки газировки. В верхней части расположен контейнер для сбора загрязнений из прозрачного пластика. Объем 0.1 литра.

Внутри блок циклона с фильтром. Эта часть разборная и обслуживаемая. На крышке сопло под установку насадок.

Управляется с помощью единственной механической кнопки, сопровождаемой светодиодным индикатором. Она не только включает пылесос, но и переключает мощность всасывания.

Насадки

На основании выпускная решетка. В центре разъем USB-C. Разработчики Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini учли сценарий использования не только дома или офисе, поиск кабеля или зарядника не составит проблем.Сопровождается двумя насадками. Обе они без моторизированных элементов. Выполнены из пластика в цвет корпуса.

Это удлинительная щелевая насадка. Длина в районе 10 сантиметров.

Тесты

Вторая это компактная насадка с рядом из ворса. Установить ее можно как напрямую в пылесос, так и на удлинительную насадку.Общие габариты корпуса позволяют осуществлять удобный хват. Вес у него легкий. Как и говорили выше, без насадки его можно будет закинуть не только в рюкзак, но и дамскую сумку. Проблем в качестве исполнения и используемых материалах замечено не было.

Система фильтрации тут простая, представлена она фильтром с металлической сеткой и съемным HEPA-фильтром с многоразовым применением. Отметим компактные габариты контейнера под загрязнения – 0.1 литр. Хотя с учетом того, что это не пылесос для уборки полового покрытия, его вполне достаточно для портативного решения.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini поддерживает два режима мощности всасывания. Максимальная до 13 000 Па, 120W. Этого хватает для эффективной уборки загрязнений со стола, мебели или салона автомобиля.

Встроенного аккумулятора хватает на 30 минут работы на минимальном уровне мощности. Максимальный уровень сокращает его до 10 минут. Емкость батареи 2000 мАч. Зарядка проводится через распространенный USB-C.

Итоги по Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini – беспроводной пылесос для быстрой уборки мелких сухих загрязнений. Компактные габариты позволяют закинуть его с собой в поездки или дорогу. Станет хорошим дополнением к уже имеющемуся домашнему проводному или беспроводному пылесосу.