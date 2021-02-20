Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос

Его рекомендованная стоимость составляет 3 990 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.
Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini обзор
КомплектацияУпакован в коробку со светлым оформлением. На боковой грани описаны ключевые особенности новинки. Стартовый набор включает щелевую насадку, насадку с ворсом, блок питания и USB-С кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видОформлен в стилистике Xiaomi. Минимализм и выдержанный внешний вид. В оформлении преобладает белый.
Внешние поверхности матовые, не подвержены загрязнению пальцами и пылью. Хотя с учетом цвета, со временем привлекательность внешнего вида может теряться.
По габаритам чуть больше бутылки газировки. В верхней части расположен контейнер для сбора загрязнений из прозрачного пластика. Объем 0.1 литра.
Внутри блок циклона с фильтром. Эта часть разборная и обслуживаемая. На крышке сопло под установку насадок.
Управляется с помощью единственной механической кнопки, сопровождаемой светодиодным индикатором. Она не только включает пылесос, но и переключает мощность всасывания.
На основании выпускная решетка. В центре разъем USB-C. Разработчики Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini учли сценарий использования не только дома или офисе, поиск кабеля или зарядника не составит проблем.
НасадкиСопровождается двумя насадками. Обе они без моторизированных элементов. Выполнены из пластика в цвет корпуса.
Это удлинительная щелевая насадка. Длина в районе 10 сантиметров.
Вторая это компактная насадка с рядом из ворса. Установить ее можно как напрямую в пылесос, так и на удлинительную насадку.
ТестыОбщие габариты корпуса позволяют осуществлять удобный хват. Вес у него легкий. Как и говорили выше, без насадки его можно будет закинуть не только в рюкзак, но и дамскую сумку. Проблем в качестве исполнения и используемых материалах замечено не было.
Система фильтрации тут простая, представлена она фильтром с металлической сеткой и съемным HEPA-фильтром с многоразовым применением. Отметим компактные габариты контейнера под загрязнения – 0.1 литр. Хотя с учетом того, что это не пылесос для уборки полового покрытия, его вполне достаточно для портативного решения.
Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini поддерживает два режима мощности всасывания. Максимальная до 13 000 Па, 120W. Этого хватает для эффективной уборки загрязнений со стола, мебели или салона автомобиля.
Встроенного аккумулятора хватает на 30 минут работы на минимальном уровне мощности. Максимальный уровень сокращает его до 10 минут. Емкость батареи 2000 мАч. Зарядка проводится через распространенный USB-C.