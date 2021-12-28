Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4

Планшет Xiaomi Mi Pad 4 мой ребенок использует уже более трех лет. В свое время он предлагал отличное техническое оснащение и выверенной внешнее исполнение. Как показала последующая практика эксплуатации, проблем с его надежностью не было в условиях агрессивной эксплуатации. Тем интереснее стал анонс спустя для длительное время следующего поколения, за это время в его названии пропал индекс Mi и вышел он только в версии с диагональю 11 дюймов.

Комплектация

Как не трудно догадаться, составляет конкуренцию iPad Air 4, предлагая в более разумном ценовом сегменте. И забегая вперед, имея под рукой два этих планшета, это ему успешно удается. У нас на тестах локализованная версия, официально представленная в России.Его комплект включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Вышел в нескольких расцветках корпуса. В сравнении с прошлым поколением габариты были увеличены, но за счет того, что ширина рамок вокруг дисплея тоже уменьшилась, в целом он остался портативным, но с оговоркой по весу – 500 грамм.

Каркас планшета выполнен из металла. По периметру аккуратный шлиц. Качество сборки премиального уровня.

Задняя крышка выполнена из пластика с матовым покрытием. В одном из боковых углов выступающий блок камеры, из-за которого пользоваться планшетом без чехла будет проблематично.

Традиционный набор элементов управления, включающий качельку регулировки громкости, кнопку включения.

Без аудиоразъема и сканера отпечатка пальца. Зарядка проводится через USB-C. Появилась поддержка клавиатуры, подключаемой через группу магнитных контактов. Также можно будет докупить стилус, для которого также есть отдельный замок на боковой грани.

Сразу четыре динамика. Поддерживается Dolby Atmos. Хорошо обрабатываются басы, эффекты в фильмах и играх.

Экран

Лицевая сторона защищена стеклом. На одной из боковых рамок выведена фронтальная камера.

Изображение выводится на 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей. Поддерживаются Dolby Vision и HDR10. Качество экрана хорошее, подсветка равномерна по всей площади. Яркость в пике достигает 500 кд/м².

Максимальная частота 120 Гц. Как и в случае смартфоном, нужно будет зайти в настройки и выбрать нужный режим работы. Несколько вариантов цветовых профилей.

Оснащение

Работает Xiaomi Pad 5 на базе платформы Qualcomm Snapdragon 860. Располагает 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Расширение памяти не предполагается.

Система работала стабильно, играли с ним в актуальные игры. Крышка при продолжительной нагрузке не раскаляется.

Автономность

Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth 5.0. Это сейчас базовый уровень по модулям связи. Версии с LTE, на момент завершения 2021. Года нет.Поддерживает зарядку с мощностью 22.5 Вт, можно подключать адаптеры с Power Delivery. На восстановление комплектным зарядником уходило 2 часа.

Софт

Камера

Оснащается батарейкой с ёмкостью 8720 мАч. Ее хватает на 6.5 часов работы в нагрузке. При отключении частоты 120 Гц и снижении уровня яркости, время увеличивается до 8-9 часов.Работает под управлением операционной системы Android с оболочкой MIUI. Оформление и наполнение схоже со смартфонами. Инструменты по кастомизации, жесты и другие подробные настройки.Уделено внимание качеству съемки, оно выше, чем у большинства Android планшетов. Основной модуль с разрешением 13 Мп.

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Подойдет и для фото, и для удаленной работы.

Дневная съемка Xiaomi Pad 5

Ночная съемка Xiaomi Pad 5

Итоги

Видео пишет с разрешением 4К со скоростью 30 кадров в секунду.Планшет Xiaomi Pad 5 использовали в течение месяца и за это время он оставил приятные впечатления, помогая как в работе, так и развлечениях. Ключевыми изменениями в сравнение с прошлым поколением, стали увеличенная диагональ дисплея, поддержка стилуса и клавиатуры. По сочетанию стоимости и технического оснащения в сегменте Android планшетов он вне конкуренции. Не устроить может отсутствие сканера отпечатка пальца и аудиоразъема.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".