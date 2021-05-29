Обзор Xiaomi Viomi Cleaning Robot SE (V-RVCLM21A). Робот-пылесос с усовершенствованной навигацией

Приобрести можно у ООО «Дихаус» на ОЗОН за 29 990 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку из плотного транспортировочного картона с ручкой для переноски. Внутри комплектующие распределены по отсекам и дополнительно зафиксированы.
Комплект включает док-станцию, адаптер питания с евровилкой, две боковые щетки, две салфетки из микрофибры, блок для влажной уборки, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний видКлассическая форма корпуса с диаметром 350 мм. Удачно сочетаются премиальный внешний вид и практичность.
Белый немаркий пластик и золотистый островок на крышке. Высота 94.5 мм с учетом блока с лазерным радаром, выполненным в виде компактной башенки.
Вдоль мягкой мебели она перемещаться не мешает. Проходимость у этой модели хорошая.
На крышке расположилась спаренная кнопка с прорезиненым покрытием. С помощью нее можно включить устройство, запустить уборку, вернуть на док-станцию.
Отсек с контейнером скрывается под крышкой на верхней грани. Тут же пенал для щетки, используемой для очистки и проведения обслуживания.
Контейнер сопровождается съемным HEPA-фильтром. Его в последующем можно будет заменить. Здесь есть же клапан с баком для залива жидкости.
Объем бака у Viomi SE составляет 500 мл из них 300 мл для сухих загрязнений и 200 мл для жидкости. Очистка проходит без контакта с руками.
Два колеса на амортизаторах. Сцепление с разными типами половых покрытий улучшают грунтозацепы. Поворотный ролик.
Валик с волнообразно расположенным искусственным ворсом. Его можно будет снять для удаления намотавшихся волос и ниток. В углу одна щетка.
По периметру расположены датчики, предотвращающие падение с лестниц и отвесных поверхностей.
Для влажной уборки в комплекте есть съемный блок с устанавливаемой салфеткой из микрофибры. Две комплектные можно будет заменять по ходу уборки помещения большой площади.
СофтИспользуется приложение Mi Home, дающее возможность дистанционного управления. Добавление проходит интуитивно в виде наглядных подсказок.
В окне управления отображается карта помещения. Площадь, время уборки и заряд батареи. Несколько режимов работы: подметание пола, пылесос и влажная уборка, только влажная уборка.
Четыре уровня мощности: тихий режим, стандартный, средний и турборежим.
Для карты можно выставить виртуальные стены и запретные зоны. Отсутствует необходимость ручного ограничения объектов и зон с помощью магнитных лент.
Есть раздел с подробными настройками. Просмотр карт в памяти, удаление. Вывод звуковых сигналов, уровни громкости. Счетчик расходников.
Яндекс.АлисаViomi SE поддерживает интеграцию в системы умного дома с голосовым управлением. Мы в редакции и дома используем решение от Яндекса и Google. Рассмотрим на примере русскоговорящей Алисы. На этапе добавления можно выбрать имя и комнату расположения.
С окна приложения Яндекс можно будет в один клик запустить уборку.
Для понимания принципа построения команд и поддерживаемых возможностей выведен список команд.
С момента обработки команда до ее выполнения проходит считанные секунды. Работает голосовое управление стабильное.
Алиса Xiaomi Viomi SE
ТестыВ этой модели используется сразу группа датчиков, это гироскоп для определения положения в помещении, лазерный дальномер для сканирования/построения карты и определения дальности до объектов, датчики столкновения в бампере, а также датчики перепада высоты.
По опыту эксплуатации, Viomi SE эффективно подбирает маршрут перемещения по комнате и здесь в отличие от моделей без лазерного дальномера нет жестких ударов по стенам и мебели.
Запоминать пылесос может до 5 карт. Эта особенность будет полезна в многоэтажных домах. Перенося его по этажам, карта каждого из них будет в памяти.
Мощность до 2200 Па, она регулируется в зависимости от выбранного режима. За автономную работу отвечает батарея с емкостью 3200 мАч, ее хватает на 80 – 120 минут. Возвращается на базу корректно. Понравилось ее исполнение, у нее отсутствует напольная площадка, за счет этого уменьшились габариты.
Для влажной уборки можно выбрать объем подаваемой на салфетку из микрофибры жидкости. Ставится блок на основание корпуса. Отдельно отметим режим только с влажной уборки. Хорошо справляется с поддержанием частоты, убирая мелкую пыль с пола.
ИтогиViomi SE – робот-пылесос с поддержкой построения карты помещений и хранения их в памяти, высокая мощность всасывания, сменные расходники в комплекте, регулировка мощности и объема подаваемой жидкости, управление с телефона, поддержка голосовых помощников, длительное время автономной работы, привлекательный внешний вид. Не устроить может отсутствие в комплекте пульта ДУ.
Viomi SE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".