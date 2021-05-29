Обзор Xiaomi Viomi Cleaning Robot SE (V-RVCLM21A). Робот-пылесос с усовершенствованной навигацией

Сегодня в центре внимания у нас глобальная версия робот-пылесоса Viomi SE. Выполнен он в альянсе с Xiaomi и поддерживает интеграцию в систему умного дома вместе с другими устройствами этой экосистемы, включая возможность управления голосом на русском языке. Использует усовершенствованный искусственный интеллект, быстрый лазерный радар. Поддерживает расписание уборки, мощное всасывание, а также влажную и сухую уборки.

Комплектация

Приобрести можно у ООО «Дихаус» на ОЗОН за 29 990 рублей.Упакован в коробку из плотного транспортировочного картона с ручкой для переноски. Внутри комплектующие распределены по отсекам и дополнительно зафиксированы.

Внешний вид

Комплект включает док-станцию, адаптер питания с евровилкой, две боковые щетки, две салфетки из микрофибры, блок для влажной уборки, инструкцию и гарантийный талон.Классическая форма корпуса с диаметром 350 мм. Удачно сочетаются премиальный внешний вид и практичность.

Белый немаркий пластик и золотистый островок на крышке. Высота 94.5 мм с учетом блока с лазерным радаром, выполненным в виде компактной башенки.

Вдоль мягкой мебели она перемещаться не мешает. Проходимость у этой модели хорошая.

На крышке расположилась спаренная кнопка с прорезиненым покрытием. С помощью нее можно включить устройство, запустить уборку, вернуть на док-станцию.

Отсек с контейнером скрывается под крышкой на верхней грани. Тут же пенал для щетки, используемой для очистки и проведения обслуживания.

Контейнер сопровождается съемным HEPA-фильтром. Его в последующем можно будет заменить. Здесь есть же клапан с баком для залива жидкости.

Объем бака у Viomi SE составляет 500 мл из них 300 мл для сухих загрязнений и 200 мл для жидкости. Очистка проходит без контакта с руками.

Два колеса на амортизаторах. Сцепление с разными типами половых покрытий улучшают грунтозацепы. Поворотный ролик.

Валик с волнообразно расположенным искусственным ворсом. Его можно будет снять для удаления намотавшихся волос и ниток. В углу одна щетка.

По периметру расположены датчики, предотвращающие падение с лестниц и отвесных поверхностей.

Софт

Для влажной уборки в комплекте есть съемный блок с устанавливаемой салфеткой из микрофибры. Две комплектные можно будет заменять по ходу уборки помещения большой площади.Используется приложение Mi Home, дающее возможность дистанционного управления. Добавление проходит интуитивно в виде наглядных подсказок.

В окне управления отображается карта помещения. Площадь, время уборки и заряд батареи. Несколько режимов работы: подметание пола, пылесос и влажная уборка, только влажная уборка.

Четыре уровня мощности: тихий режим, стандартный, средний и турборежим.

Для карты можно выставить виртуальные стены и запретные зоны. Отсутствует необходимость ручного ограничения объектов и зон с помощью магнитных лент.

Яндекс.Алиса

Есть раздел с подробными настройками. Просмотр карт в памяти, удаление. Вывод звуковых сигналов, уровни громкости. Счетчик расходников.Viomi SE поддерживает интеграцию в системы умного дома с голосовым управлением. Мы в редакции и дома используем решение от Яндекса и Google. Рассмотрим на примере русскоговорящей Алисы. На этапе добавления можно выбрать имя и комнату расположения.

С окна приложения Яндекс можно будет в один клик запустить уборку.

Для понимания принципа построения команд и поддерживаемых возможностей выведен список команд.

Алиса Xiaomi Viomi SE

Тесты

С момента обработки команда до ее выполнения проходит считанные секунды. Работает голосовое управление стабильное.В этой модели используется сразу группа датчиков, это гироскоп для определения положения в помещении, лазерный дальномер для сканирования/построения карты и определения дальности до объектов, датчики столкновения в бампере, а также датчики перепада высоты.

По опыту эксплуатации, Viomi SE эффективно подбирает маршрут перемещения по комнате и здесь в отличие от моделей без лазерного дальномера нет жестких ударов по стенам и мебели.

Запоминать пылесос может до 5 карт. Эта особенность будет полезна в многоэтажных домах. Перенося его по этажам, карта каждого из них будет в памяти.

Мощность до 2200 Па, она регулируется в зависимости от выбранного режима. За автономную работу отвечает батарея с емкостью 3200 мАч, ее хватает на 80 – 120 минут. Возвращается на базу корректно. Понравилось ее исполнение, у нее отсутствует напольная площадка, за счет этого уменьшились габариты.

Итоги

Для влажной уборки можно выбрать объем подаваемой на салфетку из микрофибры жидкости. Ставится блок на основание корпуса. Отдельно отметим режим только с влажной уборки. Хорошо справляется с поддержанием частоты, убирая мелкую пыль с пола.Viomi SE – робот-пылесос с поддержкой построения карты помещений и хранения их в памяти, высокая мощность всасывания, сменные расходники в комплекте, регулировка мощности и объема подаваемой жидкости, управление с телефона, поддержка голосовых помощников, длительное время автономной работы, привлекательный внешний вид. Не устроить может отсутствие в комплекте пульта ДУ.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".