Обзор GZ electronics YOUNGWIND HIST. Молодежная и энергичная портативная колонка

Продолжая изучение обновленной линейки портативной акустики GZ electronics, сегодня у нас на тестах яркая и громкая YOUNGWIND HIST. Также, как и рассмотренная ранее модель, она имеет защиту от воды и грязи, предлагает два варианта подключения и имеет встроенный микрофон с функцией громкой связи.
К моменту публикации её продажи уже стартовали, рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей.
YOUNGWIND HIST обзор
КомплектацияПоставляется в компактной коробе из плотного картона. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель и техническую документацию.
Внешний видВышла YOUNGWIND HIST в четырех расцветках корпуса: черная, серая, оранжевая и синяя. Рекомендуем обратить внимание на яркие цвета, они наиболее удачно подчеркивает общий дизайн.
Выглядит стильно и молодежно. Форма в виде компактной баночки, верхняя грань которой представляет собой пассивный излучатель.
Боковая часть обтянута сеточкой. Она не только придает оригинальности, но и улучшает хват. Остальная часть из прорезиненного пластика.
Эта портативная колонка не боится падений с небольшой высоты, воды и грязи. Защита соответствует стандарту IPX5.
Панель разъемов у YOUNGWIND HIST закрыта резиновой заглушкой. Пользователю доступны microUSB для зарядки и аудиоразъем для проводной передачи звука.
На боковой грани в ряд расположены четыре механические кнопки с текстурной маркировкой. С помощью кнопок запускается и останавливается воспроизведение, меняется уровень громкости, переключаются треки.
Есть светодиодный индикатор активности. На верхней грани ремешок для удобной фиксации колонки на ремне или рюкзаке.
Общие габариты составляют 100 х 85 х 85 мм при весе в 240 г. Претензий по качеству сборки и исполнения нет.
ТестыВ конструкции YOUNGWIND HIST используется два 40мм динамика по 8 Вт каждый с общей суммарной мощностью в 16 Вт. Обеспечивается хороший запас по громкости, несмотря на кажущиеся компактные габариты. Насыщенные и динамичные басы, выраженная середины, верхние частоты немного срезаны. Хорошо звучат танцевальные композиции, рэп, поп и рок. Явных огрехов в качестве звучания не наблюдается.
Для беспроводного сопряжения используется Bluetooth 4.2. Дальность стабильного подключения и передачи звука в районе 10 метров. Одновременно можно подключить два устройства. Помимо этого, поддерживается проводное подключение, кабель уже идет в комплекте.
Встроенный микрофон даст возможность использовать её для громкой связи. Чувствительность достаточная, голос передается без искажений. На корпусе колонки есть набор элементов, позволяющий управлять воспроизведением дистанционно.