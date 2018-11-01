Обзор GZ electronics YOUNGWIND HIST. Молодежная и энергичная портативная колонка

Продолжая изучение обновленной линейки портативной акустики GZ electronics, сегодня у нас на тестах яркая и громкая YOUNGWIND HIST. Также, как и рассмотренная ранее модель, она имеет защиту от воды и грязи, предлагает два варианта подключения и имеет встроенный микрофон с функцией громкой связи.

YOUNGWIND HIST обзор

К моменту публикации её продажи уже стартовали, рекомендованная стоимость составляет 3990 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробе из плотного картона. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель и техническую документацию.

Внешний вид

Вышла YOUNGWIND HIST в четырех расцветках корпуса: черная, серая, оранжевая и синяя. Рекомендуем обратить внимание на яркие цвета, они наиболее удачно подчеркивает общий дизайн.

Выглядит стильно и молодежно. Форма в виде компактной баночки, верхняя грань которой представляет собой пассивный излучатель.

Боковая часть обтянута сеточкой. Она не только придает оригинальности, но и улучшает хват. Остальная часть из прорезиненного пластика.

Эта портативная колонка не боится падений с небольшой высоты, воды и грязи. Защита соответствует стандарту IPX5.

Панель разъемов у YOUNGWIND HIST закрыта резиновой заглушкой. Пользователю доступны microUSB для зарядки и аудиоразъем для проводной передачи звука.

На боковой грани в ряд расположены четыре механические кнопки с текстурной маркировкой. С помощью кнопок запускается и останавливается воспроизведение, меняется уровень громкости, переключаются треки.

Есть светодиодный индикатор активности. На верхней грани ремешок для удобной фиксации колонки на ремне или рюкзаке.

Тесты

Общие габариты составляют 100 х 85 х 85 мм при весе в 240 г. Претензий по качеству сборки и исполнения нет.В конструкции YOUNGWIND HIST используется два 40мм динамика по 8 Вт каждый с общей суммарной мощностью в 16 Вт. Обеспечивается хороший запас по громкости, несмотря на кажущиеся компактные габариты. Насыщенные и динамичные басы, выраженная середины, верхние частоты немного срезаны. Хорошо звучат танцевальные композиции, рэп, поп и рок. Явных огрехов в качестве звучания не наблюдается.

Для беспроводного сопряжения используется Bluetooth 4.2. Дальность стабильного подключения и передачи звука в районе 10 метров. Одновременно можно подключить два устройства. Помимо этого, поддерживается проводное подключение, кабель уже идет в комплекте.

Встроенный микрофон даст возможность использовать её для громкой связи. Чувствительность достаточная, голос передается без искажений. На корпусе колонки есть набор элементов, позволяющий управлять воспроизведением дистанционно.

Итоги по YOUNGWIND HIST

YOUNGWIND HIST – яркая, громкая, динамичная и молодежная портативная колонка, оснащенная парой 8 Вт динамиков и пассивным излучателем. К плюсам отнесем качественное исполнение, наличие защиты IPX5, два варианта подключения, удобное управление и встроенный микрофон.