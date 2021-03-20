Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды

Постоянные читатели «Лаборатории» могли ранее ознакомиться с обзором Yeedi K650 с влажной и сухой уборками, а также интеграцией с Google Home. Не так давно компания расширила модельную линейку представив и запустив продажи Yeedi 2 Hybrid с продвинутой системой навигации. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

Yeedi 2 Hybrid

Основным каналом для него выступает официальный магазин на Aliexpress. Некоторое время его можно приобрести с дополнительной скидкой, воспользовавшись купоном YEEDI2HY15 - https://ali.ski/UU_c4q.

Yeedi 2 Hybrid обзор

Комплектация

Упакован в коробку из эко-картона с минималистичным оформлением. Есть ручка для переноски. Внутри все распределено по отдельным отсекам. Комплект включает зарядную станцию, кабель питания с евровилкой, одноразовые салфетки, накладку для влажной уборки, пару щеток, документацию.

Yeedi 2 Hybrid

Внешний вид

Корпус выполнен из белоснежного пластика. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Yeedi 2 Hybrid

На светлом половом покрытии он остается не приметным. Общая форма классическая. Отсутствуют выступающие элементы на крышке, общая высота не превышает 77 мм.

Yeedi 2 Hybrid

Элементы управления скрываются под крышкой, занимающей большую площадь верхней грани. Тут механический тумблер питания и кнопка сброса настроек.

Yeedi 2 Hybrid

Есть пенал под щетку с блоком лезвия, используемой для очистки валика и загрязнений на основании. Здесь же QR-код для загрузки приложения.

Yeedi 2 Hybrid

Контейнер расположен в этой же зоне. Извлекается поднятием ручки, она же в собранном состоянии дополнительно его фиксирует.

Yeedi 2 Hybrid

В традиционном для такого типа устройств месте на тыловой части также находится контейнер. Но он используется только для заливки жидкости.

Yeedi 2 Hybrid

У Yeedi 2 Hybrid есть насос регулирующий уровень подачи жидкости во время уборки. Для самой же уборки нужно будет установить дополнительный пластиковый блок.

Yeedi 2 Hybrid

На него уже в свою очередь салфетку из миркофибры или одноразовые салфетки. Последних в комплекте сразу с запасом.

Yeedi 2 Hybrid

Робот-пылесос поддерживает голосовые уведомления на русском языке. Сам язык выбирается через приложение.

Yeedi 2 Hybrid

На основании сопло с V-образным валиком и две щетки. Колеса с резиновым протектором. За вращение отвечает валик.

Yeedi 2 Hybrid

По периметру распределены датчики, отвечающие за защиту от сваливания с лестницы. Во время движения они определяют расстояние до полового покрытия.

Yeedi 2 Hybrid

В комплекте идет зарядная станция с внутренним блоком питания. На обратной ее стороне находится ниша для укладки лишней длины питающего кабеля.

Yeedi 2 Hybrid

Софт

Оснащен пылесос модулем Wi-Fi, задействуемый для дистанционного управления Yeedi 2 Hybrid через приложение. Проводится авторизация с последующим облачным хранением данных.

Yeedi 2 Hybrid

Внести данные по домашней сети можно сканированием QR-кода с экрана смартфона через встроенную в пылесос камеру. После добавления было предложено обновить прошивку.

Yeedi 2 Hybrid

Главный экран включает изображение с камерой помещения. Запуск уборки, отправка на зарядку и выбор режима уборки. Выводится статистика по последнему сеансу.

Yeedi 2 Hybrid

Выбор объема подачи воды (4 уровня) и мощности всасывания (3 уровня). После построения карты можно задать зону в которой не будет проводится уборка. Модели без построения карты требуют ручного возведения препятствий или использования магнитных лент.

Yeedi 2 Hybrid

Есть общие настройки по устройству.

Yeedi 2 Hybrid

Голосовое управление

Yeedi 2 Hybrid поддерживает интеграцию в системы с голосовым управлением от ключевых производителей. На момент тестирования корректно работало с Google Home. Для Яндекс.Алиса в списке есть интеграция, но провести авторизацию аккаунта нам не удалось. Возможно это временная проблема с сервисом, мы со своей стороны передали информацию разработчикам.

Тестирование

Эксплуатацию проводили в 3-комнатной квартире с плиточным половым покрытием. Перед первой эксплуатацией нужно будет установить пару комплектных кисточек, убрать транспортировочные уплотнители и провести сеанс зарядки. Этот процесс можно совместить с добавлением в приложение.

Yeedi 2 Hybrid

В последующем запустить уборку можно вручную нажатием на клавишу, через приложение или голосом. По умолчанию работает на автоматическом режиме с перемещением по всей площади квартиры.

Yeedi 2 Hybrid

При сухой уборке воздух проходит через несколько фильтров. Один из них отсекает мельчайшую пыль. За собой загрязнений не оставляет. Большую часть времени эксплуатировали на базовом уровне мощности. Емкость контейнера 430 мл.

Yeedi 2 Hybrid

Для влажной уборки заливается жидкость в дополнительный контейнер. Его емкостью 240 мл. Доступен выбор объема подаваемой на салфетку жидкости. Вместо салфетки также можно поставить одноразовые салфетки.

Yeedi 2 Hybrid

Отдельно отметим увеличенную емкость аккумулятора. Его с запасом хватало для уборки даже на верхнем уровне мощности. Возвращается на базу корректно.

Yeedi 2 Hybrid

Итоги по Yeedi 2 Hybrid

Yeedi 2 Hybrid – робот-пылесос с влажной и сухой уборками. Хорошо сбалансированные характеристики, приложение для смартфона, длительное время автономной работы, голосовые подсказки на русском языке, построение карты с выбором зон без уборки, регулировка объема подачи жидкости, эффективное построение навигации. Придраться можно к отсутствию дополнительных щеток в комплекте.
Комментарии и отзывы Yeedi 2 Hybrid
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