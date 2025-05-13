Легкая игровая мышка с точным сенсором. Обзор ZONE 51 MIRROR…

Игровая мышка ZONE 51 MIRROR выполнена в легком корпусе, весом 47 граммов. В ней установлены переключатели Huano Blue с ресурсом службы в 20 миллионов нажатий, оптический сенсор Pixart 3327. Использует универсальное проводное подключение с быстрым откликом. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

У мышки малый вес, она воздушна. Легко и свободно движется по всем направлениям и не создает повышенной нагрузки на запястье.

Выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. У нее симметричный корпус, рассчитанный обе руки.

Левая сторона мышки заужена и оптимизирована под хват большим пальцем. В этой зоне две дополнительные клавиши, выполняющие по умолчанию действия НАЗАД и ВПЕРЕД.

В основных кнопка установлены переключатели Huano Blue Shell White Dot, нажимаются они с хорошо ощутимым щелчком. Заявленный ресурс составляет 20 миллионов кликов. На левую нанесен слегка заметный логотип бренда.

Между кнопками колесико прокрутки с прорезиненным покрытием и насечками. В центре подсвечиваемая зона, цвет которой меняется в зависимости от выбранного режима чувствительности.

Для подключения ZONE 51 MIRROR используется кабель длиной два метра. Нейлоновая оплетка, не подвержено запутыванию и излому. Есть ферритовая защита. Резиновая стяжка для сбора лишней длины в пучок.

На основании две ножки скольжения, они габаритные и обеспечат хорошее скольжение с минимальным сопротивлением, а также меньше подвержены стиранию при эксплуатации на твердом покрытии. Окошко сенсора, сбоку от него переключатель частоты опроса, а также кнопка изменения чувствительности.

Тесты

Для работы мышка не требует установку драйвера, определяется сразу после соединения с системой. Работать может с разными платформами. Она относится к недорогому ценовому сегменту и не сопровождается поддержкой программного обеспечения. Но при этом производитель продумал полноценное управление, используя переключатели и кнопки на самой мышке.

Сенсор Pixart 3327 говорит сам за себя, один из самых удачных вариантов в этом ценовом сегменте. Максимальное его разрешение 10 000 DPI c ускорением до 30G. Предустановлено четыре уровня и между ними можно переключаться с помощью кнопки на основании.

Итоги

ZONE 51 MIRROR – доступная игровая мышка, выполненная в легком корпусе и оснащенная точным сенсором. Эргономичная форма, легкое скольжение, кабель в тканевой оплетке.